Einen Monat ist es her, dass das Zentralorgan des deutschen Konservatismus, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, den norddeutschen Landesverbänden der CDU die Leviten las. Jahrzehntelang hätten sie ihre Partei mit namhaften Politikern versorgt, "geblieben ist eine ziemlich namenlose Öde". Von Hassel, Stoltenberg, Rühe, das waren noch Namen! Peter Harry Carstensen hat auf seine unauffällige Art immerhin sieben Jahre lang den Flächenstaat Schleswig-Holstein regiert. Und heute? Da dürfe die CDU froh sein, wenn sie von der SPD als Koalitionspartner gebraucht werde, klagt die FAZ – und "das wird, mangels begnadeter CDU-Nachwuchspolitiker, auch noch lange so bleiben".

An diesem Donnerstag entscheidet der Hamburger Landesverband, welche seiner Nachwuchspolitiker er im nächsten Jahr auf aussichtsreichen Listenplätzen in den Bundestag schicken will, wer draußen bleiben und wer auf sein Glück, seine Popularität oder ein kleines Wunder im Wahlkreis hoffen muss. Zuletzt hatte der Wahlausschuss der Christdemokraten eine für Hamburger Verhältnisse innovative Auswahl getroffen. Zwei Neubesetzungen an der Spitze der Kandidatenliste waren unvermeidlich, weil Dirk Fischer und Jürgen Klimke nach 27 beziehungsweise 15 Jahren im Parlament nicht mehr kandidieren. Für sie sollen zwei Nachwuchskräfte nachrücken, der Winterhuder Kreisvorsitzende und neu gewählte Bezirks- und Landesvorstand Christoph Ploß und der Bezirksvorsitzende aus Mitte, Christoph de Vries – und zwar auf den aussichtsreichen Plätzen drei und vier.

Ploß ist 31 Jahre jung, er gilt als Hoffnungsträger der Konservativen und hat mit seiner Kampagne gegen die Busbeschleunigung im vergangenen Landtagswahlkampf als Kreisvorsitzender mehr erreicht als viele Bürgerschaftsabgeordnete. Es wäre kaum nachvollziehbar, wenn die CDU ihn nicht förderte. De Vries gilt als konservativ und gut vernetzt. Er ist, wie Ploß, Mitglied des Wahlausschusses; die beiden sollen sich über ihre jeweiligen Listenplätze verständigt haben.

Dummerweise muss jemand dafür bezahlen. Wenn der Wahlausschuss sich mit seinem Vorschlag durchsetzt, rutscht die Bundestagsabgeordnete Herlind Gundelach zurück auf den wenig aussichtsreichen Listenplatz fünf.

Da an der Spitze der Liste die alten Hasen Marcus Weinberg und Rüdiger Kruse ihre Plätze behaupten, wäre der fünfte Platz von Herlind Gundelach der erste, auf dem eine Frau kandidiert. Das wäre nicht im Sinne des Bundesstatuts der Christdemokraten, das eine reine Männerriege auf den Spitzenplätzen allenfalls ausnahmsweise billigt. Macht nichts, heißt es dazu im Wahlausschuss, es handle sich bei der Frauenfördervorschrift ja nur um eine Soll-Bestimmung, die in der Vergangenheit auch schon bei vielen Gelegenheiten missachtet worden sei.

Ist eine solche Kandidatenauswahl rückständig, frauenfeindlich womöglich oder jedenfalls unklug? Bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe wusste Frau Gundelach noch nicht, ob sie es auf eine Kampfkandidatur ankommen lassen will. Die Unterstützung einiger Frauen hätte sie wohl: Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Karin Prien und Birgit Stöver aus dem Landesvorstand setzen sich für sie ein.

Das Problem ist Herlind Gundelach selbst. In Hamburg steht die 67-Jährige für Fehler und Versäumnisse ihrer Partei zu Regierungszeiten. Unter Ole von Beust war sie Staatsrätin in der Behörde für Umwelt- und Stadtentwicklung, später Wissenschaftssenatorin. Das unwirtschaftliche Megakraftwerk Moorburg ist ihre Erfindung, am Missmanagement des Elbphilharmoniebaus war sie als Landesvertreterin in einem überforderten Aufsichtsrat beteiligt. In Berlin hat sie sich auf ihr altes Feld begeben, die Energiepolitik, auf dem sie mit den Beschlüssen ihrer Partei seit Fukushima 2011 erkennbar hadert.

Nicht jeden Konservativen wird eine solche Biografie beeindrucken. Und hinter ihr sollen sich die Frauen der CDU sammeln?

Gründe gäbe es. Die schwache Quotierung der Kandidatenlisten ist eine der wenigen Errungenschaften der Frauen in der traditionell männerdominierten CDU. Wenn die Hamburger Frauen das kampflos aufgäben, wäre das ein Verrat an ihren Parteifreundinnen im ganzen Land.

Zudem wäre ihre eigene Lage aussichtsloser denn je, wenn Herlind Gundelach aus dem Bundestag ausschiede. In Berlin würden die Hamburger Konservativen dann durch zwei etablierte Männer vertreten, die jedenfalls aus Altersgründen ihre Karrieren noch lange nicht beenden werden. Dazu kämen zwei Nachwuchspolitiker, die ebenfalls nicht so leicht zu verdrängen wären. Welche Frau entscheidet sich für eine Karriere in der Politik, wenn sie weiß, dass ihr der Weg nach oben auf Jahre hinaus verbaut ist?

Andererseits verfügt die Hamburger CDU nur über wenige Talente. Nicht von ungefähr beklagt die FAZ die Personalnot im Norden. Gundelach statt Ploß oder de Vries, und das im Namen der Geschlechtergerechtigkeit – das würde im konservativen Lager kaum jemand verstehen.

Herlind Gundelach selbst hätte dieses Dilemma leicht verhindern können: durch einen Rückzug, verbunden mit einer Wahlempfehlung für eine ihrer jüngeren Parteifreundinnen. So hatte es der scheidende Bundestagsabgeordnete Fischer für Ploß getan, Gundelach wollte es anders. Der Sache der Frauen, die sich nun für sie einsetzen sollen, hat sie damit nicht gedient.