Ja, die Politik muss die Euro-Krise lösen – Draghi kann es nicht, meint Lisa Nienhaus

Vor wenigen Tagen fuhr ich abends an einer Tankstelle vorbei, schaute aufs Preisschild und stutzte. Diesel kostete 1,22 Euro – ein wahrer Preissprung innerhalb weniger Tage. Daheim angekommen, lag just ein Brief von der Bank im Briefkasten mit den Kontoauszügen meines Tagesgeldkontos, abgeschlossen in besseren Zeiten. Die Zinsen: deprimierend mickrig.

Die Preise steigen wieder, insbesondere der Ölpreis hat zuletzt einen Sprung gemacht, aber die Zinsen auf dem Konto bleiben niedrig. Das fühlt sich schlecht an, weil man für das Geld, das man spart, immer weniger kaufen kann. Die einfache Rechnung "Zinsen minus Inflation" fällt nun für viele Deutsche ernüchternd aus, und es dürfte noch schlimmer werden. Das erklärt sehr gut, wieso sie mit der Europäischen Zentralbank (EZB) unzufrieden sind. Sie fühlen sich von ihr enteignet und wünschen sich, dass endlich Schluss ist mit dem vielen billigen Geld, das die Notenbank verteilt und das den Zins so niedrig hält. Das sehen nicht nur ältere Professoren und AfD-Sympathisanten so, sondern auch Dax-Chefs, Banker und ganz normale Leute.

Mario Draghi könnte das ändern. Denn heute ist der ideale Zeitpunkt für den EZB-Präsidenten, endlich Schluss zu machen mit dem extrem billigen Geld. Seit fast zwei Jahren erwirbt die EZB europäische Staatsanleihen in großem Stil. Schon für mehr als eine Billion Euro hat sie gekauft, monatlich werden es rund 70 Milliarden mehr. Lange gab es dafür Argumente. Jetzt nicht mehr.

Der wichtigste Grund: Die Konjunktur läuft wieder ganz passabel in Europa, das gibt selbst Draghi zu. Die Wirtschaft wächst nicht grandios, aber sie tut es seit 14 Quartalen in Folge. Die Wirtschaftskraft des Euro-Raums ist endlich wieder auf dem Niveau von vor der Finanzkrise. Selbst die Volkswirtschaften der Krisenländer Italien, Portugal und Frankreich wachsen. Die Arbeitslosigkeit sinkt europaweit. Dazu kommt, dass die Inflation zuletzt wieder angestiegen ist. Der jüngste Sprung des Ölpreises wird diese Entwicklung noch verstärken. Erste Ökonomen rechnen schon damit, dass die Inflation 2017 wieder einen Wert unter, aber nahe zwei Prozent erreicht – das ist das offizielle Ziel der EZB. Und nicht zu vergessen: Die Zinsen am Finanzmarkt steigen. Schuld daran ist die Wahl Donald Trumps in Amerika und dessen Ankündigung eines Ausgabenprogramms samt Steuersenkungen.

Jetzt ist also ein idealer Zeitpunkt für den Ausstieg aus dem Ankauf von Staatsanleihen. Das gibt Draghi in seinen Reden auch ganz offen zu. Doch dann beschwört er Unsicherheiten, die es noch gebe, und sagt: "Wir bleiben weiterhin entschlossen, den sehr erheblichen Grad an geldpolitischer Akkommodierung beizubehalten." Das ist Geldpolitiker-Sprache für: Wir werden nicht viel ändern an unserem Kurs.

Was steckt dahinter? Der wichtigste Grund für das Zögern sind nicht verrückt spielende Märkte oder geheime Daten, sondern es ist die Politik. Der Brexit, der wachsende Populismus in ganz Europa, die Gefahr, dass darüber Europa auseinanderbricht, darum geht es. Vor Bankern in Frankfurt sprach Draghi über die kommenden politischen Unsicherheiten, die vielen Wahlen. Kurz darauf sagte er der spanischen Zeitung El País: "Politische Unsicherheiten sind dominant", äußerte sich zu Brexit und Trump.

Es sind solche Gelegenheiten, die offenbaren, dass die EZB nicht einfach nur eine Notenbank ist, voller bürokratischer Zinsschrauber, die vor allem die Inflation unter Kontrolle und die Wirtschaft am Laufen halten wollen. Sie ist längst ein politischer Akteur. Mario Draghi hat ihr im Jahr 2012 eine entscheidende politische Rolle gegeben: die des Zusammenhalters der Euro-Zone. Nun beschränkt ihn diese Rolle. Sie schränkt seine Fähigkeiten ein, als Notenbanker zu handeln. Er ist ein Getriebener, der von Termin zu Termin denkt, an dem Europa über Referenden abstimmt oder Präsidenten wählt. Das ist schlecht.

Aus drei Gründen: Erstens ist Politik nicht Aufgabe der Notenbank, das ist Aufgabe gewählter Politiker. Und Notenbanker, die kaum demokratischer Kontrolle unterliegen, sollten ihre Aufgabenbeschreibung ganz besonders eng auslegen.

Zweitens – und noch wichtiger: Eine Geldschwemme, wie sie die EZB betreibt, ist per se gefährlich. Sie kann Finanzblasen erzeugen, die wir noch nicht sehen. Das Geld fließt schließlich irgendwohin, in Aktien, in Immobilien, womöglich in Märkte, die irgendwann überbewertet zusammenbrechen und eine neue Finanzkrise auslösen.

Drittens ist es eine Illusion, dass die Notenbank die politischen Probleme Europas überhaupt lösen könnte. Spätestens wenn Banken wegen des Nullzinses in Schwierigkeiten geraten, wenn Stiftungen darben, Betriebsrenten verkümmern, stellt sich die Frage, ob wirklich die Notenbank entscheiden sollte, wie die Lasten von Europas Schuldenkrise verteilt werden. Und selbst wenn alle – Nordländer wie Südländer – übereinkämen, dass die Notenbank Zeit kaufen sollte für Europas Schuldenländer, damit diese Reformen angehen: Dann muss das auch funktionieren. Das tut es aber nicht. Besonders gut und besonders tragisch sieht man das in Italien. Das Land kommt nicht aus der Krise. Zuletzt wurde der Reformer Matteo Renzi am vergangenen Wochenende abgewählt. Jetzt weiß wieder keiner, wie es weitergeht.

Das alles sollte die EZB aufwecken aus ihrem Billionenschlaf. Es ist Zeit, dass sie sich auf den Kern ihres Auftrags konzentriert. Zeit für den Ausstieg aus dem billigen Geld. Behutsam, damit es keinen Schock gibt. Aber entschieden. Was die Euro-Krise angeht, müssen jetzt die Politiker ran.