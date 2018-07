Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 51 vom 8.12.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Früher war alles besser? Zumindest gemütlicher. Nach einem Konzert konnte man, sei es in der Großen Freiheit 36 oder in der Hamburger Sporthalle, mit anderen Besuchern über die Saxofonistin fachsimpeln und in Ruhe austrinken. Heute hingegen – es gibt eh kaum noch Saxofone – wird’s hektisch, sobald die Bühne leer ist: Schwarz gekleidete Männer mit Ohrknöpfen bitten die Besucher, Platz zu machen oder gar umgehend die Lokalität zu verlassen. Warum? Glaubt man, vom Publikum gehe eine Gefahr aus? Oder wieso muss es selbst hier so stressig zugehen, als sei man auf der Arbeit?

Weil man auf der Arbeit ist. Nicht die Besucher. Aber zum Beispiel die Band. Die hat früher ihr Geld mit Platten- und CD-Verkäufen verdient. Heute kommt die Kohle durch Liveauftritte rein. Konnten die Bandmitglieder nach dem Auftritt ehemals noch mit Familie, Fans und Groupies chillen, heißt es heute: abbauen, einräumen, los zur nächsten Location. In der Großen Freiheit 36 wird dafür der Raum um die Bühne gesperrt, "das heißt, von 1600 Leuten müssen so etwa 300, 400 leider Platz machen", sagt Geschäftsführer Benjamin Steinicke. Man sei bemüht, das "für alle so angenehm wie möglich zu machen". Wenn die Band als "Frühshow" auftrete, müsse die Bühne allerdings auch zu einem bestimmten Zeitpunkt geräumt sein, "wir sagen den Besuchern aber, dass sie austrinken und später noch zur Party bleiben können".

Katja Glahn vom Bezirksamt Hamburg-Nord, das für die Hamburger Sporthalle zuständig ist, sieht einen weiteren Grund für die Eile: das Sicherheitspersonal. Dessen Honorar werde gewöhnlich nach Stunden abgerechnet. "Die Sporthalle muss bewacht werden, bis auch der letzte Gast das Haus verlassen hat", sagt Glahn, "es ist daher nachvollziehbar, wenn Gäste gebeten werden, sich zügig zum Ausgang zu bewegen." Benjamin Steinicke dagegen sagt, er nehme auch höhere Personalkosten in Kauf, "wenn die Gäste länger verweilen und es für sie ein netter Konzertbesuch wird". Am entspanntesten sei es aber nach Konzerten von Hamburger Bands. "Da merkt man den Unterschied, wenn die zwei Stunden später aufbrechen oder ein Teil der Technik erst am nächsten Tag abgeholt wird." Fast so wie früher.