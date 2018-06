CDU: Felix Behnke, 19, Jurastudent aus Eppendorf

Felix Behnke wuchs mit Politik am Esstisch auf, nun will er aktiv werden

"Schon in meinem Abi-Buch stand: ›zukünftiger Bundeskanzler‹. Als ich Ende September in die CDU eingetreten bin, meinte meine Oma, das sei schon mal der erste Schritt. Politisch war ich schon immer, in meiner Familie wurde am Abendbrottisch viel diskutiert, über Schulpolitik, über die Frauenquote. Ich bin jedoch der Erste, der Parteimitglied geworden ist.

Ich habe mich vorher noch nicht reif gefühlt, meinen Standpunkt öffentlich zu verteidigen. Erst mit 16, 17 änderte sich das. Ich war ein Jahr in Neuseeland, habe in sozialen Projekten mitgearbeitet, eines davon für Jugendliche aus sozial schwächeren Familien, die von der schiefen Bahn weggeholt werden sollten. Dort wurde mir erst bewusst, was mir die Gesellschaft alles gegeben hat. Ich stehe nicht sonderlich schlecht da. Ich studiere seit einigen Wochen Jura an der Universität, meine Ausbildung wird bis auf meinen Semesterbeitrag vom Staat bezahlt. In Neuseeland habe ich gesehen, wie gut es uns eigentlich geht. Es ist mir wichtig, das beizubehalten.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 51 vom 8.12.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Ich halte Politik für einen guten Weg, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Vor allem in Zeiten, wo der Populismus zunimmt. Ich habe gerade in einer Umfrage gelesen, dass die AfD in Hamburg bei Neuwahlen nicht mehr in die Bürgerschaft einziehen würde, das finde ich schön. Bundesweit zeigt sich, dass diese Leute Demokratie nicht ernst nehmen. Ich finde es wichtig, dass man AfD-Wähler nicht ausgrenzt, sondern probiert, sie wieder an die demokratischen Grundwerte heranzuführen. Ich kann nachvollziehen, warum manche Menschen Angst haben, in der Globalisierung zu verlieren oder arbeitslos zu werden. Die Schuld dafür bei schwächeren Gruppen zu suchen, liegt ein Stück weit in der Natur des Menschen. Umso wichtiger ist es jedoch, zu zeigen: Nein, so einfach ist die Welt nicht.

Es werden jetzt sehr politische Zeiten. Die neue Regierung in den USA, nächstes Jahr drei Landtagswahlen und die Bundestagswahl.

Es könnte die politischste Zeit sein, die ich je erleben werde. Umso wichtiger ist es, eigene Ideen einzubringen. Ich habe mich jetzt für die Jura-Liste aufstellen lassen, damit ich vielleicht ins Studierendenparlament einziehen und auch bei der Hochschulpolitik mitmischen kann."

SPD: Lukas Kaiser, 38, Hochschulangestellter aus Eimsbüttel

Lukas Kaiser hielt die SPD für verstaubt und wurde überrascht

"Viele meiner Freunde und Bekannten sorgen sich um den Rechtsruck in Europa und Deutschland. Wir haben alle das Gefühl, dass man deutlicher Position beziehen und demokratische Grundwerte wieder hochhalten muss, in welcher Form auch immer. Ich habe den Eindruck, dass allen bewusster geworden ist, dass der politische Betrieb, den wir seit Jahrzehnten kennen und pflegen, auch anfällig ist.

Als Historiker sehe ich solche Entwicklungen in langfristigen Konjunkturen. Ideen und Ideologien haben ihre Zeit. Trotzdem machen mir AfD und der Rechtspopulismus große Sorge. Ich glaube nicht, dass sich das von selbst erledigt. Man muss sich mit den Themen der AfD auseinandersetzen, sich klar dagegen positionieren. Der Eintritt in die SPD ist meine Art, das zu tun.

Ich trage schon lange den Gedanken mit mir rum, mich auf lokaler Ebene zu engagieren. Eine Freundin, die in Eimsbüttel-Süd aktiv ist, hat mich eingeladen zu einem sogenannten Distriktwochenende im November, mit Workshops und Seminaren. Die SPD ist eine althergebrachte Partei, ich hatte oft das Gefühl, die alten, verstaubten Genossen winken alles durch, was vom Rathausmarkt und aus Berlin kommt. Ich wollte mir ansehen, wie das wirklich aussieht – und war positiv überrascht: Der Distrikt Eimsbüttel-Süd hat eine rege und progressive Diskussionskultur. Nichts wird kommentarlos durchgewinkt, man setzt sich kritisch auseinander. Es war spannend. Im Anschluss bin ich eingetreten.

Elbvertiefung Jeden Tag wissen, was in Hamburg wichtig ist. Relevant und prägnant. Persönlich und pointiert. Elbvertiefung ist der neue tägliche Newsletter der ZEIT für Hamburg. Ich bin mit der Datenschutzerklärung einverstanden. Jetzt anmelden

Ich wohne seit fast 20 Jahren in Hamburg, die meiste Zeit im behüteten Eimsbüttel. Ich fühle mich gut aufgehoben in einer liberalen, alternativen Gesellschaft, aber ich habe schon oft in der Peripherie Hamburgs gearbeitet und weiß, dass das ein paar Kilometer außerhalb dieser Blase ganz anders aussehen kann.

Die SPD ist für mich die Partei, die dem Anspruch noch am ehesten gerecht wird, alle Gruppen der Gesellschaft zu vertreten. Das heißt nicht, dass ich alle Positionen teile, die sie auf Bundesebene vertritt. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann auf den Parteiveranstaltungen meine eigenen Positionen und Meinungen nicht äußern, bin ich auch schnell wieder raus aus dem Verein."