Die prägendste Erinnerung ist für Memory eine Cafészene. Die junge Frau, Hauptfigur dieses Romans, die Memory heißt, also Erinnerung, ist noch ein Kind. Das Kind sitzt mit seinen Eltern in einem Café, am Tisch sitzt auch ein Weißer. Der Weiße gibt dem Vater Geld. Dann gehen die Eltern, der Mann geht, er nimmt Memory mit zu sich nach Hause, sein Haus heißt Summer Madness, so viel wie "Wahnsinn im Sommer".

Sie sei besessen von Nabokov, wird die Autorin Petina Gappah sagen, als wir sie treffen, sie hat ihrem Roman ein Motto von Nabokov vorangestellt: "Die Wiege schaukelt über einem Abgrund, und der Menschenverstand sagt uns, dass unser Leben nur ein kurzer Lichtspalt zwischen zwei Ewigkeiten ist."

Dieses Buch von Petina Gappah spielt in einem kurzen Spalt von Licht, der Memory noch von ihrem Leben bleibt; als das Buch einsetzt, sitzt sie in Erwartung ihrer Hinrichtung in Chikurubi, dem berüchtigten Gefängnis von Simbabwe. Sie ist zum Tod verurteilt wegen Mordes an Lloyd, dem Mann, der sie mitnahm. Das Buch heißt mit deutschem Titel Die Farbe des Nachtfalters, der Erzählfluss irrlichtert durch die Erinnerungen von Memory, auf der Suche nach etwas, was dort im Verborgenen liegt oder in der Natur des Menschen, die ja auch ein Abgrund sein kann. Quälend langsam erhellt sich Erschreckendes, für Memory, und für die Leser, ein Familiengeheimnis wird zuletzt gelüftet, das schrecklicher ist als alles, was man sich hätte vorstellen können oder wollen.

Petina Gappah, eine Autorin aus Simbabwe, hat ihr Buch in die große Tradition des Romans gestellt, der ja als Briefroman begann, Samuel Richardson, Pamela, 1740. Der Form nach besteht er aus Briefen, die Memory aus der Zelle an eine Menschenrechtsaktivistin in Amerika schickt. Das Buch ist auch eine Burleske, die an Gekeife und Gekreische und Neid und Hass und Verzweiflung und Hoffnung rausholt, was sich aus einem überbelegten Frauengefängnis nur rausholen lässt. Gappah zieht alle Register einer überschießenden Sprachmächtigkeit, bis hin zu Shona-Sequenzen in einem englischen Text, der nun in sich eine der Sprachen Afrikas beherbergt, eine listige Aufhebung imperialer Machtverhältnisse. Das Buch wurde schon vor seiner Vollendung in acht Länder verkauft, Petina Gappah ist ein Star.

Wir treffen die Autorin in Edinburgh, der Hauptstadt Schottlands, nun ja, in einem Café. Unser Blick geht auf die George Street, die zwischen Charlotte Square, einem Juwel der georgianischen Baukunst, und St. Andrew Square eine Perlenkette von in grauem Granit gehaltenen Gebäuden spannt. Dies war ein Bankenviertel, Machtzentrale des Empire, heute verbergen sich hinter herrlichen Fassaden die Kollektionen von Burberry und Prada, und die Schickeria schlürft Cocktails unter schillerndem Mosaik. Edinburgh ist Wahlheimat der Autorin. Es ist auch sehr weit vom Copperbelt Sambias entfernt, wo sie 1971 zur Welt kam.

Der Copperbelt, größtes Kupferabbaugebiet Afrikas, wurde in den Siebzigern eine Elendsbrache. Gappahs Eltern zogen nach Harare, wo Petina auf eine weiße Schule ging, es war die erste Erfahrung von Anderssein, ein schwarzes Kind unter weißen, was im Buch als Inversion auftaucht. Memory ist Albino, ein farbloser Mensch unter Schwarzen, aber unter Weißen beäugt als Schwarze, was der deutsche Titel mit "Nachtfalter" aufnimmt, Biston betularia , Birkenspanner. Der mal weiß ist mit schwarzen Einsprengseln, mal schwarz mit weißen, im ewigen Versuch, sich wegzublenden. "Genau wie dieser Nachtfalter musste ich meine Gestalt, meine Farbe verändern, um mich meiner Umgebung anzugleichen", schreibt Memory. "Ich bin genau wie er blindlings hin und her geflattert, habe immer wieder die Farbe gewechselt im Bestreben, mich anzupassen, zu überleben."

Gappah, die Musterschülerin, wird Jura studieren. Erst in Harare, dann in Graz, in Cambridge. Promotion mit 27. Und schon ist sie Anwältin bei der World Trade Organization (WTO) in Genf und berät Entwicklungsländer in Handelsrecht. Ihr Land nominiert sie für das Tribunal der WTO. Und all das hat sie jetzt aufgegeben, für das Schreiben. Über diesen Lebenslauf könnte man den Tag lang reden, Gappah aber hat andere Pläne. "Ich dachte, wir klettern auf das Sir-Walter-Scott-Denkmal!" Das höchste auf der Welt existierende Denkmal für einen Schriftsteller – Bingo! Sie hat auf meine Überraschung gelauert und lacht, es ist ein übermütiges, perlendes Lachen, man sieht eine rundliche Frau mit einem Exzess von Zöpfen um den Kopf, vibrierend vor guter Laune.

300 Stufen. Wir kämpfen, zu Ehren von Sir Walter, der in Europa der meistgelesene Autor seiner Zeit war. Balladen, Epen, Romane! "Muss sagen", hat Charles Dickens notiert, "dass dieses Denkmal ein Missgriff ist. Sieht aus wie der Turm einer gotischen Kirche, den man in den Boden gerammt hat." In der Tat. Wir zwängen uns durch den Zapfen. Unter uns versinken die Princes Street Gardens, in denen ein alter Mann in Uniform hüftsteif zu Dudelsack-Klängen zwischen hölzernen Mohnblüten exerziert. Am Horizont der Palast von Holyrood, Maria Stuarts Liebesnest, auf der anderen Seite das Blau des Firth of Forth. Gappah keucht, wohl weil sie hochstapfend lauthals Gedichte rezitiert: Sing me a song of a lad that is gone – " Sing mir ein Lied von dem Burschen, der entschwand, über das Meer nach Skye!" Robert Louis Stevenson! Was man so lernt in Simbabwes Schulen.

Wir halten inne, und Gappah verweist auf einen der herrlichen Türme, die aus der Stadt aufsteigen, sie ruft: "Fettes College!" Die Schule ihres Sohnes! Fettes ist eine Schmiede für Anwälte, Wissenschaftler, Diplomaten, Fettes ist pure Distinktion. James Bond wurde vom Autor Ian Fleming nach Fettes geschickt, so wie Kush jetzt von seiner Mama, die sich ein paar Straßen weiter in Stockbridge angesiedelt hat. Ein Stadtteil als arriviertes Dorf, kleine Läden, viel Kunst, coole Restaurants, wie das, in dem wir mit Hallo empfangen werden und beim Essen ("Haben Sie Schrotkugeln in Ihrem Fasan?") über Bildung reden.