Was gibt es Schöneres für Politiker, als eine Herausforderung zu erkennen, die sie meistern können? Sie dürfen sich also über die Pisa-Studie und die Grundschulstudie freuen, die beide gerade veröffentlicht wurden.

Die Herausforderung: Der Anteil der Einwandererkinder an der Schülerschaft wächst stetig. Unter den 15-Jährigen sind es 28 Prozent. Vor 15 Jahren waren es 22 Prozent. Unter den Viertklässlern sind es heute bereits 34 Prozent. Wie die Pisa-Studie zeigt, sind die Einwandererkinder gegenüber ihren deutschstämmigen Mitschülern etwa in den Naturwissenschaften um zwei Schuljahre im Rückstand.

Die Demografie untergräbt die pädagogischen Fortschritte in der Schule. Nicht die andere Kultur der Migrantenkinder ist das Problem, sondern dass viele die deutsche Sprache nicht richtig beherrschen und aus benachteiligten Familien stammen. Von jeher hängt aber die Leistung der Schüler stark von der sozialen Herkunft ab. Die Grundschulstudie zeigt, dass der demografische Effekt schon wirkt. Ohne ihn wären unsere Grundschüler im Vergleich zu anderen Ländern nicht abgerutscht.

Die meisten Einwandererkinder haben einen deutschen Pass. Ayşe und Igor sind unsere Kinder, unsere künftigen Kollegen und Mitbürger. Ohne sie schaffte Deutschland sich ab.

Deshalb ist es gut zu wissen, wie die Herausforderung zu meistern ist: Der Schlüssel ist das Erlernen der deutschen Sprache. Da leisten die Schulen schon heute Großes, sonst würden wir in der Pisa-Studie nicht so gut abschneiden. Aber es geht mehr: im Unterricht, nachmittags, am Wochenende, in den Ferien.

Und vor allem: vor der Einschulung. Denn in der frühen Kindheit bringt das Fördern die größten Erfolge. Durch eine Art fürsorgliche Belagerung muss Einwandererfamilien geholfen werden – mit Erziehungshilfen, Krippenplätzen, durch das Verhindern von Ghettos. Mut machende Beispiele dafür gibt es, was fehlt, ist der große Wurf. Wer als Politiker so richtig gestalten will, hier kann er sich beweisen.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter www.zeit.de/audio