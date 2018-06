Angela Rinn ist habilitierte evangelische Theologin, Mitglied der EKD-Synode und Pfarrerin in Mainz-Gonsenheim. Unter dem Namen Vera Bleibtreu schreibt sie Krimis. © Harald Oppitz/KNA

Propst sein ist auch nicht einfach. Beispiel Reformationsgottesdienst. Der wird bei uns Evangelischen natürlich jedes Jahr festlich begangen. Festlich bedeutet bei uns: Wir feiern einen Gottesdienst mit einer langen Predigt und hören danach einen langen Vortrag, über den dann noch einmal ausführlich diskutiert wird.

Evangelischen Menschen ist es ein Anliegen, die zentralen Themen der Reformation in Gottesdienst und intellektueller Auseinandersetzung zu durchdringen. Während Katholiken gut knien müssen, ist es für Evangelische wichtig, über gutes Sitzfleisch zu verfügen. Deshalb – achten Sie einmal darauf – finden sich in den meisten evangelischen Kirchen und Gemeindehäusern Sitzkissen. Ich finde das etwas charakterlos. Ein ordentlicher evangelischer Christ hält durch und sitzt nicht verzärtelt auf weichen Unterlagen, sondern auf dem blanken Holz. Das ist protestantische Haltung und evangelisches Arbeitsethos. Wir sind schließlich nicht zum Vergnügen in der Kirche! Ich bin gegen Sitzkissen.

Nun hat unsere Kirchenleitung entschieden, dass ab und an auch auf körperliche Bedürfnisse Rücksicht genommen werden soll. Deshalb findet der zentrale Reformationsgottesdienst, an dem in jedem Jahr mehr als 800 Menschen teilnehmen, in einer Kirche statt, die über sieben Toiletten und zwei Urinale verfügt. Das ist immerhin besser als gar nichts, und überhaupt kommen die meisten schließlich direkt von zu Hause und konnten sich dort entsprechend vorab erleichtern. Sodann wurde im Blick auf die von weiter her angereisten Gäste im Anschluss an Gottesdienst und Vortrag zu einem Büfett eingeladen.

Im letzten Jahr gab es da – auf gute Mainzer Art – Wein und Brezeln. Der Propst wurde daraufhin von einem wütenden Herrn beschimpft, der als Frankfurter (immerhin 42 Kilometer entfernt) sich durch das Angebot einer Brezel buchstäblich abgespeist fühlte. Mindestens hätte er eine Gulaschsuppe erwartet. Der Propst hat sich das zu Herzen genommen, und so gab es in diesem Jahr ein Büfett mit Häppchen. Noch während des Empfangs stürmte eine empörte Dame auf unseren Kirchenhirten zu und fragte lautstark, wer denn diese Speisen bezahlt habe. Wahrheitsgemäß antwortete der Propst: "Die Kirche." Daraufhin beschied ihm die Dame, immer noch entrüstet, dass sie sofort aus der Kirche austreten würde, denn ihre Kirchensteuermittel seien nicht dazu da, um für verfressene Evangelische und ihre Gäste Häppchen zu finanzieren.

Für das nächste Jahr 2017 kann der Propst erst einmal durchschnaufen, da werden anlässlich des Reformationsjubiläums und dank des bundesweiten Feiertags am 31. Oktober in allen Kirchengemeinden Reformationsgottesdienste gefeiert. Was es da im Anschluss am Büfett gibt oder auch nicht, liegt im Ermessen der Kirchengemeinden. Aber im Jahr 2018 ist er wieder dran. Ich bin mal gespannt, was es dann zu essen gibt.

Mein Tipp: fünf Brote und zwei Fische und dann – hoffen und beten!