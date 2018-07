Inhalt Seite 1 — "Du kannst es nur singen, wenn du daran glaubst" Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wenn sie auf Martin Luther King zu sprechen kommt, leuchtet ihr Gesicht auf. Sie setzt sich gerader hin, beugt sich etwas vor und sagt: Von ihm habe sie gelernt, was Friedfertigkeit sei. Dass man seine Feinde nicht bekämpfen, sondern lieben solle. Ausnahmslos. Auch die Rassisten und die Hasserfüllten! Nein, das sei ihr nicht leichtgefallen, damals in den Sechzigern, als sie mit dem großen Prediger durch Amerika tourte. "Wir haben unterwegs viele Gelegenheiten bekommen, zu üben. Nach und nach habe ich gelernt, auf Hass nicht mit Hass zu reagieren. Zu lächeln, wenn du bespuckt wirst; den zu segnen, der dich beschimpft. Es ist mir leider nie so perfekt gelungen wie ihm."

Martin Luther King, der König der schwarzen Befreiungsbewegung, der schon 1968 ermordet wurde – er ist noch immer ihr Held.

Queen Esther Marrow, die Königin des Gospels, die damals noch eine junge Sängerin war, von Duke Ellington eben entdeckt, ein Talent unter den Großen der schwarzen Musik – sie ist nun selbst eine Legende. Sie steht für eine Kunst, die kämpfen will, aber nicht vernichten. Befreien, aber nicht besiegen. Sich erheben, aber nicht beherrschen, nicht einmal den politischen Gegner.

"Ohne die Liebe zu Gott und den Menschen kann einem nichts gelingen. Bis ich das verstanden habe, bin ich einen langen Weg gegangen", sagt sie und sieht dabei gar nicht müde aus. Queen Esther Marrow, die wirklich schon immer so heißt, ist jetzt 75 Jahre alt und geht wieder auf Tournee durch Europa. Es wird ihre Abschiedstour, aber keine gemütliche: 30 Stationen in sechs Wochen. Die Queen zeigt noch einmal, dass auch das Leben eines Gospel-Stars, die Verbreitung von Hoffnung und Zuversicht, harte Arbeit ist.

"Meine Großmutter nahm mich jeden Sonntag mit in die Kirche"

Sie hat mit Ella Fitzgerald gesungen und mit B. B. King, mit Harry Belafonte und Ray Charles, mit Thelonious Monk und Bob Dylan. Sie schrieb ein Musical, sang Jazz, Blues und Pop. Mit 50 gründete sie ihr eigenes Ensemble, die Harlem Gospel Singers, um sich ganz in dem einen afroamerikanischen Musikgenre auszutoben, das ihr von Kind auf gefiel. Bevor nun ihre letzte Tour startet, probt sie in Berlin – und erzählt der ZEIT, wie alles begann.

"Meine Großmutter nahm mich jeden Sonntag mit in die Kirche. Wenn ich heute daran zurückdenke, weiß ich noch all die Bibelgeschichten. Wenn in der Sonntagsschule der Lehrer eine Frage stellte, ging meine Hand sofort nach oben." Natürlich habe sie auch im Kirchenchor Gospels gesungen, aber noch besser gefiel ihr, wenn Mahalia Jackson im Radio sang. "Zu Weihnachten bekam ich ein Album von ihr, bald hatte ich alle gesammelt. Ich übte die Lieder, imitierte ihren Stil." Später belehrte ihre erste Agentin sie, dass man als Sängerin nicht einfach andere kopiert, sondern seinen eigenen Stil entwickelt. Mahalia, sagt Queen Esther, sei eine eher gesetzte Sängerin gewesen, sie selber sei beweglicher. "Aber ich vergesse nie, wie sie den Kopf stolz zurückwarf, wenn sie sang. Ich habe sie maßlos bewundert."

Queen Esther Marrow wuchs in der Kleinstadt Newport News, Virginia, in einer Arbeiterfamilie auf. Sie selbst arbeitete zunächst als Näherin in einer Fabrik, summte und sang gern bei der Arbeit, bis eines Tages eine Kollegin kam und ihr anbot, sie einem Profi im Musical-Geschäft vorzustellen. "Wenn ich Gospel sang, spürte ich bei den einfachsten Texten immer die große Botschaft."

Gospel, das ist eine eigene Art von Kirchenlied. Gospel ist aber auch das englische Wort für Evangelium. "Du kannst Gospel nur singen, wenn du daran glaubst." Um zu illustrieren, was sie meint, beginnt Queen Esther in dem Hotelzimmer in Berlin mit tiefer, voller Stimme zu singen: "Jesus loves me. This I know" . Jesus liebt Dich. Diese Botschaft der Bibel habe man als Zuhörer tief im Innersten gefühlt, wenn Mahalia Jackson sang. "So wollte ich auch singen können." Später traf sie ihr Idol in Chicago, bei einem Auftritt für Martin Luther King. Durch Zufall hatte die junge Queen Esther ihre Garderobe direkt hinter der Bühne, aber Mahalia ihre im zweiten Stock. "Ich bot ihr meine an, und wir tauschten. Dass ich junges Ding mich so nah an der Bühne umziehen sollte und sie so weit weg, das ergab doch keinen Sinn." Als alle Sänger dann auf der Bühne standen und Mahalia "We Shall Overcome" als Solo darbieten sollte, drehte sie sich zu Queen Esther um und sagte: Baby, komm her, und sing mit mir!

"Ich war nervös, aber auch überwältigt." Hatten Sie keine Angst, Queen Esther? Nein, ängstlich sei sie nie gewesen. Ihre Großmutter habe sie schon als Kind ermahnt, ihr Temperament zu zügeln. Nicht zu streiten, nicht immer gleich zu kämpfen. "Aber Sie wissen ja, wie das ist. Man zeigt dem Kind die richtige Richtung, und es rennt in die entgegengesetzte." Bei ihr habe sich das erst geändert, als sie auf Martin Luther King traf. "Durch ihn habe ich erst verstanden, was meine Großmutter meinte mit Frieden." Der Prediger sei ein Auserwählter gewesen, wie Moses. "Wenn er eine Rede hielt, wurde man vom Geist des Evangeliums ergriffen. Ich bin mir sicher, er wusste, dass er nicht lange leben würde. Aber er hatte keine Angst."