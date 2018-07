Lauter große, vielleicht allzu große Fragen: Was ist Liebe? Was ist Freundschaft? Was ist Glück? Es sind kleine Menschen, die sie in Florian Zellers Komödie Hinter der Fassade stellen: die resolute Lehrerin Isabelle, ihr Mann Daniel, ein Lektor und Pantoffelheld, sein bester Freund Patrick, der nach vielen Jahren seine Frau verlassen hat und mit seiner Geliebten, der 28-jährigen Emma, zusammengezogen ist. Einst harmonierten die Paare und fuhren sogar gemeinsam in Urlaub. Doch seit Patricks Trennung ist das schöne Gleichgewicht gestört. Was nun?

Florian Zeller, geboren 1979 in Paris und als Roman- wie als Theaterautor erfolgreich, wählt die französischste aller Kommunikationsformen: Er lässt das intakte Ehepaar und die neue Affäre bei einem Abendessen zusammenkommen. Daniel hat eingeladen, und Isabelle, mit der betrogenen Ehefrau aufs Engste verbunden, hat sich zähneknirschend gefügt – weil sie argwöhnt, dass Daniel eventuell ebenfalls Appetit auf "junges Gemüse" kriegt, wenn die beiden Männer sich zu lange ohne ihre Aufsicht austauschen.

Das ist nun keine sonderlich originelle Konstellation für eine Boulevardkomödie. Bei der deutschsprachigen Erstaufführung im St. Pauli Theater macht Regisseur Ulrich Waller dann auch nicht mehr daraus, als auf dem Papier steht. Er schickt die vier wandelnden Durchschnittscharaktere brav und bieder über die von Raimund Bauer ausgestattete Bühne – schickes Wohnzimmer mit roten Wänden, Küche mit in der Luft hängenden Töpfen und Pfannen. Mal hält man sich gerade und schlürft Champagner, mal sitzt man herum und süffelt Rotwein.

Statt die Paare gegeneinander in dramatische Wort- und Moralduelle zu hetzen, vertraut Waller bequem dem Kunstgriff, den Florian Zeller in Anlehnung an Komödiendichter wie Marivaux ausgebrütet hat: Alle Figuren in Hinter der Fassade denken nämlich etwas anderes als das, was sie sagen. Diese geheimen Gedanken plaudern sie aus, und das Publikum muss daran teilhaben. Schmeichelt etwa Patrick Isabelle mit Bemerkungen über ihr hinreißendes Äußeres, keift er zu den Zuschauern: "Müde sieht sie aus! Und genervt!" Und behauptet Isabelle, dass ihr Emma sympathisch sei, nennt sie diese gleich darauf ein Flittchen mit der "primitiven Eleganz von Luxusnutten".

So geht das den ganzen, über zwei Stunden langen Abend: Monologische Einschübe, in denen uns die Personen über ihre wahren Beweggründe informieren, halten den Fluss der Geschichte auf. Sie bremsen die durchaus amüsanten Dialoge, zwingen die Schauspieler, aus ihrer Rolle zu treten und das Publikum als Ansprechpartner zu benutzen. Auf Dauer ist dies für alle Beteiligten unbefriedigend. Im Comic funktionieren Gedankenblasen einwandfrei, auf der Bühne nicht.

Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 51 vom 8.12.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Natürlich ist es zeitweise lustig, wenn Herbert Knaup als wankelmütiger Daniel um Cristin König als harsche Isabelle herumschleicht und sich nicht traut, ihr mitzuteilen, wen er überraschend eingeladen hat – und im Geiste mit sich wegen seiner Feigheit schimpft. Oder wenn er sich die blonde Emma, der Jessica Ohl einen treudoofen Singsang gibt, schon nach wenigen Minuten nackt vorstellt und über die Farbe ihrer Schamhaare räsoniert.

Und dann hockt Daniel am Schluss ausgepumpt auf dem Sofa und weiß nicht, weshalb er so unglücklich ist und wofür er lebt. Es könnte einem das Herz zerreißen, aber hier findet er weder den Ton noch den Raum, dass man ihm den Anflug von Tragödie glauben könnte, und sein Regisseur vermag sie ihm nicht zu schaffen. Denn ungeachtet ihrer vielen Worte gewinnen die Figuren keine Tiefenschärfe und erscheinen hinter ihrer Fassade blass. Eigentlich wären sie nicht uninteressant, doch sie erklären sich selbst allzu erschöpfend und weitschweifig. Und das, was man sehen sollte – wie sie aneinander hängen, obwohl die Verachtung zunimmt, wie sie sich nach Wärme sehnen und stattdessen auf Prinzipien stoßen –, das kann ihnen Ulrich Wallers Inszenierung nicht geben.

Es wird trotzdem viel im Saal gelacht, weil die Stereotype, die Zeller den Figuren in den Mund gelegt hat, zum hämischen Wiedererkennen reizen: da die zänkische Ehefrau und die knackige Geliebte, dort der Weichei-Gatte und der Liebhaber im Hormonrausch. Gespielt wird dies stocksteif, konventionell und in sehr getragenem Tempo. Das Publikum hätte Besseres verdient – wie das Ensemble, das darstellerisch eindeutig unterfordert wirkt. "Was denkst du?" ist eben nicht nur im Leben, sondern auch auf der Bühne eine ziemlich nervtötende Frage.

Weitere Termine: 9., 10., 11., 13., 14., 15. Dezember, 20 Uhr, sowie im Januar