In den sechziger Jahren gewann die Idee an Popularität, die Welt zu verbessern, indem man sie überdacht. Unter riesigen Glaskuppeln sollten autonome Ökosysteme entstehen, frei von äußeren Einflüssen. In Wüsten können blühende Landschaften wachsen! In der Arktis auch! Und auf dem Mars, klar. Draußen ist Smog, drinnen Frischluft für alle. Wir haben keine zweite Welt im Keller, aber wir können eine im Gewächshaus züchten.

Es erging dieser Utopie nicht besser als vielen anderen ihrer Zeit. Die Versuche, sie zu realisieren, scheiterten meist kläglich (nachzulesen im neuen Roman von T. C. Boyle, Die Terranauten, der im Januar erscheint). Aber vielleicht ist es auch dieser Utopie zu verdanken, dass man bald in Hamburg surfen kann. Und zwar mitten im Dezember. Wie das gehen soll? Na, überdacht!

Am Wochenende eröffnet in Dulsberg das erste deutsche Surf-Café. Im Angebot: ein blauer Himmel (an die Wand gemalt), gleißendes Licht (aus Scheinwerfern), warme Wellen (beheizt und mit Gegenstromanlage). Fast wie an den Stränden von O’ahu in Hawaii. Und wer von seinem Surfbrett fällt, stürzt nicht in den lebensgefährlichen Pazifik, sondern in ein aufblasbares Planschbecken.

Eine andere Welt ist möglich! Für 15 Euro die halbe Stunde geht es los. Darauf eine adventliche Piña Colada an der Strandbar.