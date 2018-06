In Europa sind christdemokratische Parteien fester Bestandteil der politischen Landschaft. Ihr Erfolg zeigt, dass religiöse Werte durchaus im Mittelpunkt einer modernen Partei stehen können. Die tunesische Regierungspartei Ennahda bemüht sich seit je, Islam und Demokratie auf ähnliche Weise zu vereinen. Wir sind überzeugt, dass die arabische Welt dringend eine Partei benötigt, die von islamischen Werten inspiriert ist, gleichzeitig aber eindeutig zu einer Trennung von Politik und Religion steht. Genau das haben unsere Mitglieder im Mai 2016 auf dem nationalen Parteikongress beschlossen.

Die Entwicklung der deutschen Christdemokraten bietet wertvolle Erkenntnisse für unseren eigenen Wandel. Der inzwischen verstorbene deutsche Außenminister Guido Westerwelle betonte bei seinem Tunesien-Besuch Anfang 2012 ausdrücklich, dass die islamische Ausrichtung politischer Meinungen genauso wenig ein Problem ist wie politische Ansichten, die vom christlichen Glauben inspiriert sind – immer vorausgesetzt, sie beruhen auf demokratischen Werten. Ich möchte erklären, warum er meiner Meinung nach recht hatte.

Die Nähe unserer Partei zum Islam wurde uns immer wieder zum Vorwurf gemacht. Man hat versucht, Ennahda als Religionspartei oder sogar als radikale Bewegung zu kategorisieren und damit unsere wahren Absichten zu diskreditieren. Was wir zum demokratischen Übergang in Tunesien und zur fortschrittlichsten Verfassung der Region beigetragen haben, zeigt allerdings, dass Ennahda als politische Kraft für Freiheit, Stabilität und Demokratie eintritt – und nicht dafür, Menschen Religion aufzuzwingen.

Rachid al-Ghannouchi ist Vorsitzender der 1981 von ihm mitgegründeten Partei Ennahda. Er zählt zu den bekanntesten islamischen Vordenkern.

Ähnlich wie bei den Christdemokraten ist auch für unsere Parteipolitik Religion ein wichtiger Bezugspunkt. Für viele Parteimitglieder (unter anderem für mich) spielt der Islam eine wichtige Rolle im Alltag, und die Werte, die der Koran uns vermittelt, dienen uns als Inspiration. Dennoch glauben wir fest daran, dass die religiöse Welt von unabhängigen Institutionen verwaltet werden sollte, während die politische Welt in Religionsfragen neutral bleiben sollte. In den vergangenen Jahrzehnten haben die deutschen Christdemokraten ein hervorragendes Beispiel dafür gegeben, wie politische Entscheidungen durch christliche Werte inspiriert werden – zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik oder beim Atomausstieg.

Ich sehe auch starke Parallelen darin, wie sowohl Christdemokraten als auch Ennahda nach den dunklen Zeiten autoritärer Herrschaft eine zentrale Rolle bei der Demokratisierung ihres Landes einnahmen. Die Christen formierten sich in wohltätigen Organisationen, die beim Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime eine wichtige Rolle spielten und später die Strukturen bereitstellten, die es brauchte, um in der Nachkriegszeit als demokratische Partei erfolgreich zu sein.

Ganz ähnlich in Tunesien: Dort formierte sich der Widerstand gegen die Regierung in Moscheen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. Unsere Bewegung entstand als Reaktion auf den Autoritarismus und die Unterdrückung der Glaubensfreiheit. Gemeinsam mit anderen Stimmen der ehemaligen Opposition gehörte sie zu den glaubwürdigsten Verteidigern des demokratischen Wandels in Tunesien.