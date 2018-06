Wenn sich Vertreter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit aus 57 Ländern in Hamburg treffen, während sie Bilanz ziehen und Strategien für künftige Konflikte diskutieren, droht 2.300 Kilometer weiter in der Ostukraine eine Krise zu eskalieren. Wie soll man sie nennen, aufflammenden Krieg oder brüchigen Frieden?

Ein Jahr lang hatte Deutschland den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) inne – diesem Umstand verdankt Hamburg die Konferenz der Außenminister.

Der Krieg in der Ukraine, der im Frühjahr 2014 begann und bislang nach offizieller Zählung nahezu 10.000 Menschen tötete, ist das weitaus wichtigste Thema der Konferenz. Dank einer Beobachtermission der OSZE und eines Minsker Friedensabkommens konnte der Konflikt mühsam eingedämmt werden. Das Abkommen haben neben der OSZE auch Russland, die von ihm unterstützten Separatisten sowie die Ukraine unterzeichnet.

Und doch fällt der Erfolg des deutschen Vorsitzes mäßig aus: Man redet, aber das Abkommen wird nicht umgesetzt. Lokale Wahlen, eine Autonomieregelung – all das gibt es nicht. Nicht einmal die vereinbarte Waffenruhe hält. Noch vor Kurzem haben die OSZE-Beobachter so viele Verstöße dagegen beobachten können wie nie zuvor. Es sei "eine Katastrophe für die Zivilbevölkerung in der Sicherheitszone", dass dieser Zustand nun im dritten Winter andauere, sagt der Schweizer Alexander Hug, der stellvertretend die OSZE-Beobachtermission in der Ostukraine leitet und nun auch in Hamburg ist. Besonders sorge ihn, dass schwere Waffen wie Multiraketenwerfer wieder im Einsatz seien, oftmals nahe bei Wohngebieten. Zudem droht Hunderttausenden ein Winter ohne Strom, Wasser und Heizung.

In Hamburg haben die OSZE-Staaten einiges zu diskutieren: Kann die Organisation mit ihrer veralteten Struktur auf die gegenwärtigen Konflikte angemessen reagieren? Welche Aufgaben soll, welche kann sie übernehmen? Kann sie sich selbst reformieren?

Eines der grundlegenden Probleme, das hat der Krieg in der Ostukraine exemplarisch gezeigt, sind Selbstblockaden und Machtlosigkeit des Zusammenschlusses. Russland, das die Separatisten mit Waffen und Militär versorgt, leugnet bislang jede Beteiligung an dem Konflikt. Russland ist aber auch Mitglied der OSZE. Weil Entscheidungen nur im Konsens fallen, ist es in der Lage, jede Reform und jede politische Lösung zu blockieren.

In der Ostukraine jedenfalls haben die Beobachter der OSZE schmerzlich ihre Grenzen erfahren: Sie dürfen die mehrere Hundert Kilometer lange Grenze zwischen Russland und der Ukraine nicht uneingeschränkt überwachen, um Waffenlieferungen aus Russland zu dokumentieren. Immer wieder wurden die Beobachter daran gehindert, Waffendepots zu inspizieren; manchmal wurden sie auf ihren Beobachtermissionen von ukrainischem Militär, meistens aber von Separatisten aufgehalten, manchmal bedroht und beschossen. Oft lässt sich in Gesprächen der Frust heraushören, weil sie ihre Beobachtungen dokumentieren und warnen – ohne dass es Folgen hätte. Keine der Parteien scheint an einem Frieden Interesse zu haben, und niemand wird für die Verstöße gegen die Waffenruhe zur Rechenschaft gezogen.

So ist das größte Verdienst der OSZE vielleicht nicht das, was gelungen ist – sondern das, was nicht gescheitert ist: das Minsker Abkommen gibt es noch, es wird noch immer verhandelt, auch dazu dienen Treffen wie jetzt in Hamburg. Selbst wenn derzeit nichts vorangeht – eine Alternative gibt es nicht. "Wenn man nicht mehr miteinander reden würde", sagt Alexander Hug, "dann gäbe es nicht einmal mehr die Hoffnung, dass sich etwas ändern könnte."