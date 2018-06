Inhalt Seite 1 — Auf sie mit Gebrüll! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Industrielle Massenfertigung ist eine großartige Errungenschaft. Sie trägt maßgeblich zum Wohlstand bei, weil sie große Mengen gleichartiger Waren schnell und zu niedrigen Preisen verfügbar macht – seien es Zahnbürsten, Smartphones oder Autos. Das Gegenteil von Massenproduktion heißt Maßanfertigung. Sie dauert länger und kostet in der Regel mehr Geld.

Fast überall sind die Vorteile der Massenproduktion anerkannt. Nur nicht in der Justiz. Das Recht gilt zwar für alle gleich, es zu erlangen oder gar durchzusetzen bleibt in den allermeisten Fällen jedoch eine Maßanfertigung. Es gibt ein paar gute Gründe dafür, zugleich aber viele kaum erträgliche Folgen. Bei der Dieselaffäre zum Beispiel. Volkswagen, ein typischer Hersteller von Massenprodukten, hat in einem Rutsch gleich Tausenden von Kunden und Aktionären einen Nachteil zugefügt. Die aber sind nun auf sich allein gestellt. Jeder Einzelne muss teils große persönliche Risiken eingehen, um vor Gericht zu seinem Recht zu kommen. Wenn er Glück hat und Geld für einen guten Anwalt. Und bereit ist, notfalls viele Jahre lang durchzuhalten.

Richtig also, dass Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) an dieser Unwucht etwas ändern will. Seit Ende vergangener Woche kursiert ein Referentenentwurf durch die Ministerien. Maas will sogenannte Musterfeststellungsklagen für Verbraucher schaffen, damit nicht Zehntausende jeweils einzeln vor Gericht dieselben Fragen klären lassen müssen, sondern nur noch wenige. Mit Wirkung für alle. Es müsste beispielsweise dann nicht mehr jeder einzelne VW-Käufer aufs Neue beweisen, dass der Konzern die Software der Dieselfahrzeuge manipuliert hat.

Ökonomisch ist das sinnvoll. Der Plan erinnert auf den ersten Blick an die class action – die Sammelklage nach US-amerikanischem Vorbild. Zur Erinnerung: Das ist eine Form der Konfliktlösung, bei der amerikanische Gerichte meist schon einen hohen Schadensersatz zusprechen, noch bevor hierzulande die Prozesse um weit niedrigere Beträge erst richtig begonnen haben.

So weit geht der Entwurf aus dem Justizministerium zwar nicht. Dennoch könnte er Bürokratie abbauen und den Verbraucherschutz stärken, wenn er an den passenden Stellen ergänzt und nicht im politischen Prozess zerrieben wird. Den bisher letzten Versuch hatte das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Verkehrsministerium noch vor Kurzem gestoppt. Diesmal stehen die Chancen besser. Die rechts- und verbraucherpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Elisabeth Winkelmeier-Becker, signalisierte schon früh ihre Sympathie für einen neuen Vorstoß. Man könne "sowohl einen effektiven Verbraucherschutz erreichen, als auch gleichzeitig für die Unternehmen rasch Rechtssicherheit herstellen". Zufrieden ist auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen, der schon lange "einfachere und kostengünstigere Klagemöglichkeiten" anmahnt.

Wenn alles gut geht, könnte die Gesetzesänderung bereits Anfang nächsten Jahres kommen. Dann sollen Verbraucherschutzverbände, Industrie-, Handels- und Handwerkskammern bei Massenschäden exemplarisch vor Gericht ziehen dürfen. Betroffene Verbraucher können die Ergebnisse dieser Musterklage dann für ihre eigenen Prozesse nutzen, in denen sie beispielsweise ihren individuellen Schaden beziffern.

Auf Präzedenzurteile können sich Geschädigte zwar heute schon berufen. Zu diesen kommt es aber nur selten, weil Unternehmen sie leicht verhindern können. Vor allem Banken haben das in den vergangenen Jahren regelmäßig praktiziert, um letztinstanzliche Urteile zum Widerruf von Immobilienkrediten hinauszuzögern: Stand ein Geschädigter kurz vor dem Sieg, bekam er ein unwiderstehliches Vergleichsangebot, um seine Klage zurückzunehmen. So kam es lange Zeit nicht zu wichtigen Urteilen für alle anderen.