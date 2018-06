Casablanca ist die Steigerung von Kult, nämlich Kulturgut – siehe die "üblichen Verdächtigen" und den "Beginn einer wunderbaren Freundschaft", die ins Deutsche eingegangen sind. Umberto Eco verlästerte den 64 Jahre alten Film als "Komprimat von Klischees". Zu Recht aber fragt ein amerikanischer Drehbuchautor: "Warum kommen mir dann die Tränen?"

Die Antwort ist so simpel wie der kaltschnäuzige Rat, den Rick Blaine (Humphrey Bogart) der verzweifelten Frischvermählten aus Sofia gibt, die ihm feuchten Auges ihre Seelenqual schildert. Ihr fehle das Geld, um dem korrupten Polizeichef von Casablanca, Louis Renault, die Ausreisevisa für sich und ihren Mann zu bezahlen. Sie müsse also ihren Körper hergeben und den geliebten Gatten verraten. Rick: "Go back to Bulgaria."

Schnitt. Bogie wandert zum Roulette, wo der Gemahl seine letzten Franken einsetzen will, um an das Geld zu kommen. "Haben Sie schon die 22 probiert?", fragt er ihn mit Seitenblick auf den Croupier. Die 22 gewinnt. Er solle die Chips stehen lassen, und wieder gewinnt die 22. Dann: "Lassen Sie sich auszahlen und hier nie wieder blicken!" Die Schöne fällt ihm um den Hals, aber Bogie knurrt: "Ihr Mann hat eben Glück gehabt."

Das ist das eine Leitmotiv, das Casablanca zum modernen Mythos gemacht hat: die großherzige Tat, der Schutz der Schwachen. Wie alle Helden seit Herakles verkörpert Bogart Mut, Kraft und Selbstverleugnung; er gibt sogar die Liebe seines Lebens Ilsa (Ingrid Bergman) für die höhere Sache auf. So weit, so vertraut. Was aber dieses Epos vom klassischen Heldenmärchen abhebt, sind die Epoche und die Sprache.

Die Zeit ist nicht das "Es war einmal", sondern der definierende Moment des 20. Jahrhunderts: der Zweite Weltkrieg, der Titanenkampf gegen das absolut Böse der Nazi-Herrschaft. Es war der letzte "gute Krieg", bar aller moralischen Zweifel, die in Vietnam oder im Irak die Seelen quälen sollten. Der Zuschauer weiß bei jeder Einstellung, wo er steht. Zum Beispiel, als die Deutschen in Rick’s Café Américain Die Wacht am Rhein grölen und die Lebedame Yvonne mit der Klampfe die Marseillaise anstimmt. Die Nazi-Truppe um Major Strasser verliert den Sängerkrieg, und im Kino wallen die Tränen.

Dass sie strömen, verhindert die Sprache, genauer: das Feuerwerk der Sprüche. Die kommen nicht in homerischen Hexametern daher. Scharf und schnell transportieren sie jenes existenzielle Cool, dem Sartre Tausende von opaken Seiten widmen musste. Das zweite Leitmotiv liefern die brillant getimten Pointen, die zwischen Sarkasmus und Zynismus changieren. Wie Guillotinen sausen die Gags herunter und sorgen dafür, dass Gefühle nicht zur Sentimentalität und Ideale nicht zu Schwulst verkommen. Das Rotzige meuchelt das Romantische.

Die coolen Gestalten entpuppen sich erst im Verlauf dieses Bildungsromans als moralische Heroen. "Ich halte meinen Kopf für niemanden hin", doziert Rick. Louis, der Polizeipräfekt, erwidert ironisch: "1935 hast du Waffen nach Äthiopien [im Krieg gegen Mussolini] geschmuggelt. 1938 hast du aufseiten der Loyalisten [gegen Franco] gekämpft." Rick: "Und wurde beide Male gut dafür bezahlt."

Überhaupt kriegen die Bösen die besten Sprüche. Dagegen sehen die nominell Guten – der inkompetente Résistance-Führer Victor Laszlo und seine verhuschte Ilsa – in ihren eleganten Outfits so aus, als hätten sie sich im Warner-Studio in der Kulisse geirrt. Laszlo will den schmierigen Ugarte (Peter Lorre) sprechen, um ihm zwei Ausreisevisa abzukaufen. Major Strasser, der Nazi-als-Gentleman: "Die Unterhaltung mit ihm dürfte etwas einseitig sein. Señor Ugarte ist tot. Wir überlegen noch, ob er Selbstmord begangen hat oder auf der Flucht erschossen worden ist."

In der Konfrontation mit dem Polizeichef blafft Bogie: "Diese Pistole zielt genau auf dein Herz." Der zuckt die Schultern: "Das, mein lieber Rick, ist der unverwundbarste Teil meines Körpers." Natürlich hat Renault ein Herz. Nachdem Rick den Nazi-Major vor Renaults Augen erschossen hat, um Victor und Ilsa die Flucht zu ermöglichen, befiehlt der Präfekt seinen Schergen: "Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen."

Dann schmeißt er mit verächtlichem Blick die Vichy-Mineralwasserflasche in den Mülleimer, und beide ziehen los nach Brazzaville, um sich den "Freien Franzosen" anzuschließen, was bekanntlich der "Beginn einer wunderbaren Freundschaft" war. Wir wollen alle mit, aber nur Fanatiker geben sich heute der absoluten Gewissheit hin. Deshalb gehen wir zum zehnten Mal in Casablanca, um As Time Goes By zu hören.

Josef Joffe ist Herausgeber der ZEIT