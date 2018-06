Vor ein paar Tagen hat mein Vater hier in Jordanien ein Lager für Flüchtlinge aus Syrien besucht, und danach hat er mir Fotos gezeigt von der Schule, in die die Kinder dort gehen und die aus Containern besteht. Meine Schule ist ganz anders. Sie ist groß, ordentlich und warm. In Jordanien gibt es arme und reiche Leute – das habe ich schon öfter gemerkt. Ich habe sogar Menschen gesehen, die in Mülleimern nach Essensresten gesucht haben. Nicht nach Pfandflaschen wie in Berlin.

Ich lebe jetzt seit vier Monaten in Jordanien, und hier ist es ganz schön anders als in Deutschland. Zum Beispiel gibt es überall Katzen in den Straßen. Und im Sommer war es so heiß, dass wir fast jeden Tag im Freibad waren, weil wir es sonst nicht ausgehalten hätten. Es ist staubig hier. Und oft so laut, dass ich Angst habe, mir platzt das Trommelfell. Irgendwie ist es merkwürdig: Einerseits ist es ganz ordentlich hier, zum Beispiel muss ich eine Schul-Uniform tragen. Andererseits ist es total chaotisch, etwa wie die Autos sich benehmen.

Die Menschen sind sehr nett. Sie wollen häufig, dass man zum Essen zu ihnen reinkommt, auch wenn man sie gar nicht kennt. Das würde man in Deutschland nicht erleben.

Wir wohnen ganz in der Nähe von einer Moschee. Es ist neu für mich, dass deshalb nun immer ein Mann in der Nacht singt. Am Anfang bin ich davon noch wach geworden, aber jetzt höre ich es nur noch selten.

Religion ist in Jordanien viel wichtiger als in Deutschland. Das merkt man schon an der Sprache. Wenn man das übersetzt, kommt ständig Gott vor: "Inschallah", sagen die Menschen oft, das heißt "So Gott will". Im Deutschen würde man dazu "hoffentlich" sagen oder "mal sehen".

In einem Laden habe ich einmal beobachtet, wie ein Mann einen anderen gehauen hat. Meine Oma hat dann gesagt: Der Mann, der geschlagen hat, ist einer von denen, die nur ihre eigene Religion gut finden, und ich solle mich von denen fernhalten.

Mein Vater schreibt von hier aus für die Zeitung oft über den IS. Einmal war er auch im Irak, in der Nähe von denen. Da hatte ich ein bisschen Angst, weil er sich extra vorher so eine Panzerweste besorgt hat, gegen Schüsse. Mein Vater hat immer ein Handy dabei und ist beschäftigt. Oft ist er auch abends oder nachts weg, um zu arbeiten. Manchmal frage ich ihn über seine Arbeit aus: was der IS so macht, und warum Papa Rebellen trifft. Er sagt, die meisten Rebellen sind nett.

Hier in Amman fühle ich mich sicher. Doch als wir in Jerusalem waren, hatte ich Angst. Das war auf dem Tempelberg, neben einer großen Moschee. Da haben sich zwei Gruppen von Leuten gestritten. Ein paar Kinder haben sogar Steine geworfen. Und Polizisten haben einige Menschen mitgenommen.

Danach haben meine Schwester und ich unsere Eltern gebeten, uns das zu erklären. Aber wir haben es nicht so gut verstanden. Das geht mir öfter so.

Manchmal kriege ich ein paar Fetzen mit, wenn meine Eltern über Politik reden, und dann möchte ich das in Kindersprache erklärt bekommen. Manchmal sagt Papa dann: "Das geht nicht." Oder: "Das ist nicht so einfach."

Als wir im Sommer hierhergezogen sind, waren gerade Wahlen in Jordanien. Mein Großonkel Ghazi wollte auch gewählt werden. Alle, die ihn dabei unterstützen wollten, haben sich abends immer in einem riesigen weißen Zelt mit Stühlen drin getroffen. Da gab es dann Tee und Wasser und arabische Süßigkeiten. Leider hat Ghazi bei der Wahl nicht gewonnen.

An meiner Schule gibt es christliche und muslimische Kinder, und ehrlich gesagt: Ich weiß gar nicht, wer was ist. Uns ist das auch egal. Nur einmal hat ein Kind bei einem Lied nicht mitgesungen, weil das Wort "Lord" darin vorkam. Ich habe das gar nicht richtig verstanden. Aber ich weiß, dass sich alle sehr auf Weihnachten freuen, auch die muslimischen Kinder. Im Musik-Unterricht singen wir jetzt oft zusammen Weihnachtslieder.

Über Weihnachten fahren wir nach Deutschland. Ich mag Jordanien zwar sehr. Aber ein paar Tage Deutschland finde ich jetzt auch mal gut, so als Abwechslung.