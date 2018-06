Kulinarisch landet Thomas Winkelmann im Paradies: Die Inbrunst, mit der der 56-Jährige Pommes und gegrillte halbe Hähnchen verspeist, passt gut zu seinem neuen Arbeitgeber. Denn Air Berlin hat eine legendäre Currywurst an Bord. Wie Anfang der Woche bekannt wurde, soll Winkelmann die Fluglinie von Februar an führen. Zuvor jedoch wurden Deutschlands zweitgrößter Airline die Flügel von Winkelmanns heutigem Arbeitgeber gestutzt. Die Lufthansa übernimmt 38 Maschinen und hält Air Berlin damit vorübergehend am Leben. Das Unternehmen ist mit mehr als einer Milliarde Euro verschuldet. Die Hilfe ist keine Gefälligkeit, sondern purer Eigennutz: Lufthansa-Chef Carsten Spohr will sich auf diese Weise den Rivalen Ryanair vom Hals halten. Die Iren würden noch stärker, wenn Air Berlin aus Deutschland verschwände.

Winkelmann hat ein einfaches Überlebensrezept. "Man muss sein Geld selber verdienen", sagte er einmal. Da war er allerdings noch Chef einer anderen Fluggesellschaft – der Lufhansatochter Germanwings.