Es gibt Let It Be. Es gibt die Johannes-Passion. Ich aber schreibe über ein Tor: Es fiel am 23. Juni 1973 in Düsseldorf. Im Finale um den DFB-Vereinspokal zwischen den Fußballmannschaften von Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln steht es am Ende der regulären Spielzeit 1 : 1. Die Filmausschnitte von damals zeigen erschöpfte Spieler, die sich massieren lassen, andere diskutieren, Wasserflaschen machen die Runde, die Frage steht im Stadionraum: Wer hat noch Kraft, wer die Nerven für weitere 30 Minuten und, gegebenenfalls, für das Elfmeterschießen?

Inmitten des Getümmels bahnt sich ein Mann sehr entschieden seinen Weg. Es handelt sich um den Spieler Günter Netzer, eines der größten Genies, die der Fußball jemals hervorgebracht hat. Netzer galt, nicht nur ob seiner schulterlangen blonden Haare, als "Rebell am Ball" in einer schon damals stromlinienförmigen, von Hierarchieritualen durchdrungenen Branche. Er war gewissermaßen der John Lennon des deutschen Fußballs. Allerdings blieb ihm zeit seines Spielerlebens der ganz große sportliche Triumph versagt. In jenen Augenblicken im Sommer 1973 jedoch machte er sich unsterblich – mit einem Kunstwerk in drei Akten.

Als Vorspiel kann der Konflikt gelten, den Netzer damals mit seinem Trainer und strengen Lehrer Hennes Weisweiler austrug. Auf den Inhalt jener Kontroverse kann hier nicht eingegangen werden, das Zerwürfnis hat jedoch zur Folge, dass Weisweiler seinen wichtigsten Spieler in diesem Finale zum Reservisten degradiert. Der erste Akt ist nur mündlich überliefert, es gibt von ihm weder Bild- noch Tondokumente. Zur Pause bittet Weisweiler seinen ruhig gestellten Star, in der zweiten Hälfte aufzulaufen, um das Match zugunsten seines Teams zu entscheiden. Doch Netzer weigert sich – und bleibt weit entfernt von seinem Trainer, offensichtlich übellaunig, auf der Bank sitzen: Eine solche Geste hat es niemals zuvor und seither nie wieder gegeben. Ende des ersten Aktes.

Der zweite Akt zeigt Netzer, in etwas zu knapper Sporthose, im Gespräch mit seinem jungen Kollegen Christian Kulik. Ohrenzeugen berichten, Netzer habe Kulik gefragt, ob er weiterspielen könne. Als Kulik verneint, teilt Netzer seinem Trainer mit: "Ich spiel dann jetzt." – "Weisweiler nickt nur müde", kommentiert der Reporter. Die Verlängerung beginnt. Hier endet der zweite Akt.

Der dritte Akt: Kaum drei Minuten sind gespielt, als Netzer das erste Mal den Ball berührt. Er trägt das weiße Trikot mit den drei vertikalen Streifen auf der Brust: schwarz, grün, schwarz. Auf dem Rücken trägt er die Nummer 12, eine Zahl gewordene Demütigung. Denn stets trug Netzer die Nummer 10, jene Ziffernkombination, die den kreativsten Köpfen vorbehalten ist. Die 12 also bekommt den Ball von seinem Mitspieler Hans-Hubert, genannt Berti, Vogts zugespielt, treibt ihn in unnachahmlicher Netzer-Manier erhobenen Blicks vor sich her, spielt mit dem Innenrist seinen Kollegen Rainer Bonhof an, erhält – im gegnerischen Strafraum angekommen – den Ball zurück. Beim Schuss trifft er den Ball nur unvollkommen, befördert ihn dennoch mit seinem linken, eigentlich untüchtigen Fuß in den linken oberen Torwinkel. Ein "verunglückter Schuss", wie der Reporter anmerkt, aber ein "Tor des Jahrhunderts". Es steht 2 : 1, und Weisweiler zieht an seiner filterlosen Zigarette, als Netzer, etwas ungelenk, zum Jubelsprung abhebt.

Titelthema: Meine Mission Das Thema: Meine Mission Kann Kunst die Welt verändern? Können Bücher, Bilder, Filme, Musik uns Menschen verwandeln? Manchmal denkt man eher, sie begraben uns, weil immerzu Neues entsteht und beachtet und begehrt sein will. Plötzlich aber leuchtet es uns an: ein Werk, das uns zu anderen macht. Und alle sollen es unbedingt wissen! Das musst du lesen, schauen, hören! Da musst du gewesen sein! Aus der Kunst wird unversehens eine Mission – und aus diesem Feuilleton ist zu Weihnachten eine Ausgabe voll der frohen Botschaft geworden. Von "Moby Dick" über Mendelssohn und Le Corbusier bis zum Jazz­-Pianisten Michael Wollny, hier lesen Sie, wofür ZEIT-Redakteure brennen. 26 Liebesschwüre, Erweckungsmomente und unvergessliche Erfahrungen, aufgeschrieben von Autoren aus allen Ressorts. Lassen Sie sich bekehren!

Borussia Mönchengladbach gewinnt den Pokal, und dem genialen Fußballer Günter Netzer gelingt an jenem Tag ein Kunstwerk, zu dem es, wie bei aller großen Kunst, kein Vorher und kein Nachher gibt, erzeugt aus Eingebung und Willenskraft. So erklärt uns Netzers Werk die Magie des Fußballs, noch mehr aber den abgründigen Zauber des Lebens.

Moritz Müller-Wirth ist stellvertretender Chefredakteur der ZEIT