Der plötzliche Aufstieg des Mannes aus New York erschüttert das ganze Land. Seine zahlreichen Gegner sind entsetzt, seine wenigen Freunde nicht minder. "Großer Gott!", ruft einer von ihnen aus. Die Leitartikler sehen schwarz für die Zukunft und stellen sich auf eine nie da gewesene Abfolge von Skandalen ein. Die New York Times summiert die bisherige Karriere des neuen Präsidenten mit drei knappen Wörtern: "ein Haufen Dreck".

Den kräftig gebauten Mann mit dem enormen rötlichen Backenbart, der am 22. September 1881 ins Weiße Haus einzieht, bringt das nicht aus der Ruhe. Chester Alan Arthur ist sein Name. Er ist der 21. Präsident der USA, und er weiß, das er eine Notlösung ist: Wenige Wochen zuvor hat ein Attentäter zwei Schüsse auf seinen Vorgänger James Garfield abgefeuert. Nach qualvollem Siechtum starb Garfield am 19. September an einer Blutvergiftung (zu der die Ärzte, die seine Wunden wiederholt mit ungewaschenen Fingern untersucht hatten, wohl das Ihre beigetragen haben). Danach griff – zum vierten Mal seit Gründung der Vereinigten Staaten – der Mechanismus, der nach dem Tod eines Präsidenten seinen Vize zum mächtigsten Mann im Land befördert.

Der Ruf, den sich Arthur als Vizepräsident erworben hat, könnte miserabler nicht sein: Er gilt als "Kreatur" des New Yorker Senators Roscoe Conkling – was in den Ohren vieler Zeitgenossen synonym mit "Korruption" ist. Die Republikaner hatten ihn 1880 denn auch nur aus einem einzigen Grund als Vizepräsidentschaftskandidaten nominiert: um die Anhänger des einflussreichen Conkling einzubinden. Und weil "die Möglichkeiten, Unsinn zu machen", wie es die Zeitschrift Nation formulierte, nirgends "so klein sind wie in der Vizepräsidentschaft".

Der Drang, die eigene Vitalität zu beweisen, trieb schon damals bizarre Blüten

Chester Alan Arthur wird fast alle an ihn gerichteten Erwartungen enttäuschen. Gewiss, der neue Präsident ist nicht gerade ein Arbeitstier. Sein Dienstethos sieht eine Fünftagewoche und Bürozeiten von zehn Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags vor. Doch was er in dieser Zeit anpackt, überrascht seine Landsleute. Ausgerechnet der Politiker, in dem sie einen "Zaren der Patronage" vermuteten, bringt eine Reform der öffentlichen Verwaltung in Gang und legt eine geradezu unerhörte Eignungsvoraussetzung für Staatsdiener fest: Leistung und nicht länger Parteizugehörigkeit. Das Bemühen des Kongresses, mit einem harten Gesetz gegen die Einwanderung von Chinesen vorzugehen (die zum Bau der transkontinentalen Eisenbahn in den 1860er Jahren noch willkommen waren), kontert er mit einem Veto, das zumindest eine Abmilderung bewirkt. Auch um die lange vernachlässigte Marine kümmert er sich, die später ein bedeutender Faktor amerikanischer Machtpolitik sein wird. Trotz dieser Erfolge aber tritt er bei den Wahlen 1884 nicht an. Bald erinnert sich kaum noch jemand an ihn.

Amerikanische Historiker sprechen von Männern wie Chester Alan Arthur als den "vergessenen Präsidenten", den lost presidents des 19. Jahrhunderts. Von den meisten sind nur ein paar Anekdoten geblieben, allesamt stehen sie im gewaltigen Schatten des Übervaters Abraham Lincoln. Keine Monumente erinnern an sie und kaum Orte.

Auffallend viele von ihnen kamen – heute undenkbar – aus armen Verhältnissen, Millard Fillmore etwa, der vielleicht am gründlichsten vergessene unter Amerikas vergessenen Präsidenten. Am Ende seiner Amtszeit, 1853, stand er mit leeren Händen da. Er hatte weder ein Anwesen, auf das er zurückkehren konnte, noch einen Job, und eine Rente wurde den Ex-Präsidenten noch nicht gezahlt.

Unter den lost presidents findet sich indes auch eine Reihe von eigenartigen, mal skurrilen, mal tragischen Charakteren. Skandalumwittert waren gleich mehrere – zuweilen aus Gründen, die uns heute gar nicht so unbekannt vorkommen.

Bizarre Blüten trieb unter anderem der Drang, die "junge Nation", als die Amerika sich seit je versteht, mit ungebrochener Vitalität zu beeindrucken. Während der Sieger von 2016 bereits im Wahlkampf seinen Arzt verkünden ließ, er sei der gesündeste Kandidat aller Zeiten, will William Henry Harrison dies der Nation am Tag seiner Amtseinführung beweisen – oder zumindest jenen Bürgern, die ihr vor dem Kapitol in Washington am 4. März 1841 beiwohnen.

Harrison, ein ehemaliger General, der sich in den Kriegen gegen die amerikanischen Ureinwohner hervorgetan hat, ist mit seinen 68 Jahren der bis dahin älteste Präsident der USA (zweimal ist er seither übertroffen worden, von Ronald Reagan und Donald Trump). An jenem 4. März 1841 inszeniert er sich deshalb als besonders hart und ausdauernd: Seine Antrittsrede ist mit 8.445 Wörtern und gut zwei Stunden Vortragsdauer die längste aller Zeiten (Gründervater George Washington hatte im Jahr 1793 nur 135 Wörter gebraucht). Ungeachtet des einsetzenden Eisregens trägt Harrison außerdem nur einen Gehrock; er verzichtet auf Mantel und Hut. 31 Tage später ist er tot – nach Einschätzung seines Arztes starb er an einer Lungenentzündung. Kürzer amtierte kein anderer Präsident. Seinen Nachfolgern war dies eine Lehre. Selbst der auf die Ausstrahlung von Kraft und Gesundheit so bedachte John F. Kennedy trug bei seiner Amtseinführung 1961 vorsichtshalber einen Wintermantel.