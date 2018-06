Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 53 vom 21.12.2016. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Ist das ein Signal? Können bekennende Nichtraucher bald nicht nur aufatmen, sondern durchatmen, auf Lunge, selbst im Park oder vor dem Restaurant? Nämlich ohne dass ihnen der fiese Geruch eines giftigen, krebserregenden, kurz: tödlichen Glimmstängels in die Nase zieht? Aktuell dürfen Hamburgs Raucher, ein Viertel der Bevölkerung, ihrer leidenschaftlichen Sucht ja zwar nicht mehr in Gaststätten, Theatern, Museen frönen, da ist das Passivraucherschutzgesetz vor. Vor besagten Gebäuden hingegen und überall sonst darf gepafft werden. Weswegen sommers die Empfindsamen unter der nichtrauchenden Mehrheit Parks und Restaurant-Außenbereiche meiden, während dort die Raucher die Lufthoheit übernommen haben. Auch beim Luftschnappen in der Konzert- oder Theaterpause rennen Nichtraucher in die Rauchschwaden vor der Tür.

Wird nun dank des besten aller Konzerthäuser vielleicht alles anders? Denn in der Elbphilharmonie gilt das Rauchverbot auch draußen: auf der Plaza und auf dem Aussichtsbalkon. Nichtraucher sind entzückt, die Skyline ohne Luftanhalten genießen zu können. Raucher dagegen fühlen sich gedisst: Schließlich zahlen sie für den Rauchspaß Steuern. Auch deshalb hoffen einige, dass das Verbot vielleicht nur damit zu tun hat, dass man (noch) keine Außenaschenbecher auftreiben konnte, die der Optik des Hauses angemessen wären.

Tatsächlich seien auf der Plaza Behältnisse aus Sicherheits- und Brandschutzgründen ohnehin nicht zugelassen, erklärt Elbphilharmonie-Sprecher Tom R. Schulz. "Das Rauchverbot auf der Plaza auch im Außenbereich" aber, so Schulz weiter, "gilt zum Schutz der Nichtraucher."

Und von denen wittern manche nun Morgen- respektive rauchfreie Luft. Wird es die bald auch vor anderen Konzerthallen geben, vor Restaurants, in Parks, vielleicht gar auf dem heimischen, bislang vom rauchenden Nachbarn unbarmherzig kontaminierten Balkon? Wird Hamburg – Nichtraucherstadt? Welch große Vision ...