Liebe Rebecca,

einen Liebesbrief zu schreiben bedeutet, einen Brief an die Person zu schreiben, die man liebt – oder über etwas, das man liebt.

Der schönste Teil an meinem frei gewählten Exil in Paris ist das französische Kino – meine Leidenschaft. Ich bin Schauspieler. Oft zieht es mich auf die andere Straßenseite, in das UGC Les Halles im 1. Arrondissement. Das größte Multiplex-Kino Europas! Mein Refugium. Als stolzer Besitzer der carte illimité habe ich Zutritt zu allen Filmen. Mein erster Film dort: Grand Central. Allein diese erste Begegnung mit einem Film von Dir hat mich dazu veranlasst, mich mit Deiner Filmkunst zu beschäftigen.

Du bist Jahrgang 1980. Sorgtest bereits mit deinem Debüt 2010 für Aufsehen während der 49ème Semaine de la Critique in Cannes. Hast mit Deinen ersten drei Filmen die großen Festivals dieser Welt bereist: Cannes, Toronto, Venedig. Wie Du selber sagst, ist es "ein immer neuer und harter Kampf" in der männerdominierten Filmwelt. Aber Du schaffst es, durch Deinen style pop, die Modernität Deiner Erzählstruktur und einen Funken politischen Kalküls Deinen Platz im französischen Film zu behaupten. Auch durch diese Melancholie, die über Deinen Filmen schwebt wie Raureif über dem Boden.

Die Erschaffung von geschlossenen Räumen und Paralleluniversen, in denen jeweils eigene Gesetze gelten: Unberührte, fast schon jungfräuliche Natur versus Radioaktivität – Du schaffst es, sogar dieses Unsichtbare sichtbar zu machen! Dazu Dein Mut, die enorme Präzision, die Musikalität, die Liebe zu bande, art collectif, Deinen Schauspielern. Und ich bin fasziniert von Deinen Frauenfiguren. Den starken, die frei sein wollen. So sehr fasziniert, dass ich selbst eine solche Frau spielen wollen würde.

Deine Filme erinnern in Momenten an Spielberg, Kubrick und Lars von Trier, aber auch an Hervé Guibert, André Gide, Proust – und an Stendhal: "Ne rien attendre, tout espérer!", nichts erwarten, auf alles hoffen! Aus dieser Hoffnung ist der Wille entstanden, Dir zu schreiben – im Wissen, dass ein Brief auch immer den Wunsch nach einer Antwort beinhaltet.

Dein Stefan

Stefan Konarske, 36, ist Schauspieler. Anfang 2017 ist er zum letzten Mal als "Tatort"-Kommissar zu sehen.