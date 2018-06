Als ich jung war, entdeckte ich in der Stadtbibliothek ein Buch mit gebrochenem Rücken; es hieß Der Mann ohne Eigenschaften und war so schwer, dass es unter der Last seiner tausend Seiten zu zerfallen drohte. Wenn man es öffnete, knarrte es mit einer geradezu räumlichen Tiefe – wie ein marodes Treppenhaus, in das man keinen Schritt hineinsetzen sollte; also schlug ich es zu und hievte es ins Regal zurück. Im Schatten dieses Giganten lehnte ein Buch vom selben Verfasser, Robert Musil, es hieß Nachlass zu Lebzeiten und war dünn und handlich. Darin las ich mich fest.

Der erste Text im Nachlass war anderthalb Seiten lang und hieß Das Fliegenpapier. Beschrieben wurde ein Todeskampf. Fliegen hatten sich auf einem mit Leim bestrichenen Papier niedergelassen, klebten fest, sanken tiefer und erstarrten. Die Anschaulichkeit, die lupenhafte Sorge, mit der Musil die Not der Tiere beschrieb, kannte ich bis dahin nur aus Texten, in denen es um Menschen ging. Dass Musil das Vergehen des Lebens anhand übel beleumundeter, als lästig und ekelhaft geltender Tiere beschrieb, nahm mich für ihn ein – und für die Fliegen auch.

Viele Jahre später las ich in einem Essay von Walter Benjamin, den er über den Schriftsteller Nikolai Leskow geschrieben hatte, diese Sätze: "Nicht darum also ist der Roman bedeutend, weil er, etwa lehrreich, ein fremdes Schicksal uns darstellt, sondern weil dieses fremde Schicksal kraft der Flamme, von der es verzehrt wird, die Wärme an uns abgibt, die wir aus unserem eigenen nie gewinnen. Das was den Leser zum Roman zieht, ist die Hoffnung, sein fröstelndes Leben an einem Tod, von dem er liest, zu wärmen."

So war es vermutlich auch, als ich Das Fliegenpapier las. Musils Miniatur war weit davon entfernt, ein Roman zu sein, aber sie enthielt dessen Flamme: Fremdes Schicksal gab Wärme an mich ab.

Ich kann sagen, dass ich, gebeugt übers Fliegenpapier, das Lesen so plastisch erfahren habe wie nie zuvor: Die Insekten hoben sich, während ich las, aus dem Papier, Schriftzeichen krümmten sich zu Chitinpanzern und Flügelpaaren, mein Blick hielt das Gewimmel, das dem Untergang überlassen war, am Leben.

Titelthema: Meine Mission Das Thema: Meine Mission Kann Kunst die Welt verändern? Können Bücher, Bilder, Filme, Musik uns Menschen verwandeln? Manchmal denkt man eher, sie begraben uns, weil immerzu Neues entsteht und beachtet und begehrt sein will. Plötzlich aber leuchtet es uns an: ein Werk, das uns zu anderen macht. Und alle sollen es unbedingt wissen! Das musst du lesen, schauen, hören! Da musst du gewesen sein! Aus der Kunst wird unversehens eine Mission – und aus diesem Feuilleton ist zu Weihnachten eine Ausgabe voll der frohen Botschaft geworden. Von "Moby Dick" über Mendelssohn und Le Corbusier bis zum Jazz­-Pianisten Michael Wollny, hier lesen Sie, wofür ZEIT-Redakteure brennen. 26 Liebesschwüre, Erweckungsmomente und unvergessliche Erfahrungen, aufgeschrieben von Autoren aus allen Ressorts. Lassen Sie sich bekehren!

Seitdem suche ich beim Lesen (und beim Schreiben) genau das – den Fliegenpapier-Moment. Die Sekunde, in der etwas mindestens Dreidimensionales, ein vor Widerstand und Übermut berstendes Bild, aus dem Text ersteht. Das Wunder, dass aus 26 trockenen, insektenhaften Zeichen Leben steigt. Und sei es das, was man niederes Leben nennt. Sei es der Kampf von Fliegen, die keine Chance hatten.

Peter Kümmel ist Theaterkritiker im Feuilleton