Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann mich das erste Mal der Gedanke beschlich, dass es gerade eine seltsame Zeit ist, um schwanger zu sein. Womöglich war es am Morgen des 24. Juni.

Meine achte Woche, Frühstadium, der Körper stellt sich um und beglückt die meisten Schwangeren mit allerlei Zipperlein. Ganz oben auf der Liste: Brechreiz und bleierne Müdigkeit. Beides kannte ich schon, nun kam etwas Neues dazu. An jenem Morgen wachte ich auf und hatte plötzlich – Brexit!

Dass eine Mehrheit der Briten sich tatsächlich dazu entschließen würde, die Europäische Union zu verlassen, hatte man natürlich irgendwie als Möglichkeit in Betracht ziehen müssen – wirklich geglaubt aber hatten es die wenigsten, ich jedenfalls nicht. Politisch gesehen war dies der vorläufige Tiefpunkt eines Jahres, in dem sich so manche Gewissheit erledigen sollte. Dass Politiker, die der Lüge überführt werden, in einer Demokratie zwangsläufig abgemeldet sind, zum Beispiel. Dass sie mit postfaktischen "Argumenten" jedenfalls keine Referenden gewinnen. Dass eines der wichtigsten Mitglieder der EU, dieser großen zivilisatorischen Errungenschaft der Nachkriegszeit, solch ein Bündnis nicht einfach verlässt, schon gar nicht aus fadenscheinigen Gründen. Dieses Jahr sollte zeigen, dass derlei Annahmen nicht mehr gelten. Willkommen in einer neuen Dimension der Unsicherheit. Ein Zustand, den speziell Schwangere nicht wirklich gut finden, wie ich nun weiß. Im eigenen Körper passiert schon so viel Neues, Aufregendes, Unwägbares, da soll die Welt drum herum gefälligst in den Fugen bleiben!

Blieb sie aber nicht. Der Juli kam, Urlaubszeit. Eigentlich ist das Smartphone da mal abgeschaltet, zumindest das Internet. Digitale Entschlackung, Weltflucht. Mich trieb dann aber doch die Neugier der Schwangeren ins Netz, man möchte ja wissen, was gerade so passiert.

"11. Schwangerschaftswoche: Das Baby wiegt etwa 15 Gramm und ist in der Scheitel-Steiß-Höhe zwischen vier und sechs Zentimeter lang." Ich betrachtete Bilder von amphibienhaften Minimenschen mit Riesenkopf und dunklen Knopfaugen. Bis sich plötzlich die andere, äußere Wirklichkeit auf mein Display schob.

"Eilmeldung: Lkw rast in Nizza in Menschenmenge und tötet Dutzende"

86 Menschen hatte der Lastwagenfahrer in den Tod gerissen, der IS bekannte sich zu dem Attentat. Die Amphibie in meinem Bauch, das ließ sich kaum noch leugnen, würde definitiv in eine andere Welt hineingeboren werden als die, in der ich aufgewachsen war: achtziger Jahre, alte Bundesrepublik, im Rückblick alles ziemlich beschaulich, ohne islamistische Terroristen jedenfalls.

In den folgenden Tagen las ich weiter.

"In der 11. Schwangerschaftswoche wachsen Finger- und Zehennägel."

"Eilmeldung: Militärputsch in der Türkei – Hunderte Tote"

"Die Nervenbahnen sind jetzt so weit entwickelt, dass der Fötus sich bewegen kann."

"Eilmeldung: Amoklauf in München"

Nachdem klar war, dass es all meinen Münchner Freunden gut ging, schaltete ich mein Handy für den Rest des Urlaubs ab. Der Wahnsinn dieses Jahres hörte deswegen selbstverständlich nicht auf.

Mitte August tauchte in den sozialen Netzen das Bild des fünfjährigen Omran aus Aleppo auf, der staubig und blutverschmiert mit apathischem Blick in einem Krankenwagen sitzt, ein Fanal aus dem Horror des syrischen Bürgerkriegs, das noch mal eine andere Wucht entfaltet, wenn im eigenen Körper gerade ein Kind heranreift.

Und dann gab es ja auch noch die US-Wahl. Als meine Kollegen und ich im November, am Morgen nach dem Wahltag, in unserem Konferenzraum in kollektiver Fassungslosigkeit Donald Trumps Siegesansprache im Fernsehen verfolgten, meinte ich, das nun annähernd chinakohlgroße Baby in meinem Bauch besonders heftig treten zu fühlen, aus Protest natürlich. Wenig später ertappte ich mich bei der Weltuntergangsfantasie, dass mein Sohn (es wird wohl ein Junge) vielleicht eines Tages in den Krieg würde ziehen müssen – und was die sogenannte freie Welt (inklusive mir) tun würde, um genau das zu verhindern. Die immer noch nicht ganz verschwundene Vorstellung, ausgerechnet Mütter hörten mit der Geburt des Kindes auf, politische Wesen zu sein, erschien mir spätestens jetzt vollkommen absurd.

Denkt man zurück an die Zeit, in der die Frauen meiner Generation in Westdeutschland groß wurden, so schien die politische Dimension des Schwangerseins vor allem darin zu bestehen, sich dagegen zu entscheiden. Das Cover des Magazins stern aus dem Jahr 1971, auf dem sich Dutzende Frauen zu ihrer Abtreibung bekannten, war das Symbol dafür, es wirkte lange fort. Bis in die neunziger Jahre hinein passten Selbstbestimmung und Mutterschaft irgendwie kaum zusammen. Das änderte sich zum Glück, dank Elterngeld, Kita-Plätzen, Frauenquoten. Das Politische am Kinderkriegen war jetzt, die bestmögliche Vereinbarkeit von Kindern und Karriere auszuhandeln – mit dem Partner, mit dem Arbeitgeber, mit der Gesellschaft. Es ging dabei nicht mehr um das Ob, nur noch um das Wie. Lediglich Detailfragen wurden zuletzt verhandelt, grundsätzliche Errungenschaften unseres Alltags aber als gegeben hingenommen. Die Emanzipation der Frau, Toleranz gegenüber Minderheiten, Frieden und Freiheit in Europa, solche Sachen. Doch genau die scheinen plötzlich gar nicht mehr so sicher zu sein.

2016 ist etwas ins Rutschen geraten. Wahrscheinlich ist es jetzt politisch, die damit verbundenen Ängste zu bekämpfen. Und, wie Millionen Frauen in wesentlich schlimmeren Zeiten und Umständen auch, weiter selbstverständlich Kinder in die Welt zu setzen.

Wobei sich mit Sicherheit viele werdende Mütter die Frage stellen, ob ebendie vom Wahnsinn um uns herum eigentlich irgendetwas mitbekommen.

Gut möglich – der britische Schriftsteller Ian McEwan zumindest stellt es sich so vor. In seinem Roman Nussschale, der in diesem Jahr erschien und mich durchs dritte Trimester begleitete, ist ein ungeborenes Kind der Ich-Erzähler und Ohrenzeuge des Weltgeschehens. Im London der Gegenwart hört er durch die Bauchdecke Radiofeatures und erlebt so die Welt, bevor er überhaupt ihr Licht erblickt, als apokalyptischen Ort. "Die Nachrichten sind brutal, irreal, ein Alptraum, aus dem wir nicht erwachen können. Mit meiner Mutter höre ich zu, fasziniert und deprimiert." Das Ungeborene erfährt von Fassbomben und toten Flüchtlingen und einem Europa, das schwankt "zwischen Mitleid und Furcht, zwischen Einladen und Zurückweisen".

Zum Trost tastet es seine Nabelschnur ab, "meinen Ersatz für Betperlen". Aber wie um dem ganzen Grauen zu trotzen, verströmt das Wesen an anderer Stelle eine mitreißende Zuversicht. "Die Welt ist zugleich voller Wunder, weshalb ich ja auch so närrisch in sie verliebt bin." Das ist, zum Abschluss dieses irren Jahres, so kurz vor Weihnachten und einer Geburt, doch eine wunderbare Botschaft.

