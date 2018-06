Vom ersten Kindergeld werde ich mir etwas Schönes kaufen. Vielleicht eine neue Anlage fürs Wohnzimmer oder einen Kaschmirpullover. Oder ich ziehe mal wieder nachts um die Häuser und lade alle meine Freunde auf einen Schnaps ein. Bin ich ein Rabenvater? Nicht wirklich. Für meinen Sohn, der im Februar geboren wird, muss ich nichts kaufen. Meine Freundin und ich bekommen alles geschenkt oder geliehen.

Es begann, bevor die Farbe auf dem ersten Ultraschallbild trocken war. Meine Mutter zählte auf, was sie noch alles für das Baby im Keller hat. Außerdem solle ich meinen Cousin anrufen, der habe noch einen Stubenwagen, in dem erst er, dann ich und jetzt sein Kind gelegen hatte. Ich habe diesen Cousin seit seiner Hochzeit nicht gesehen, aber es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu geben: Wenn es um Babys geht, hilft man sich gegenseitig.

Nicht nur Verwandte und Freunde beschenken uns, auch Kollegen und flüchtige Bekannte. Das Kind ist noch nicht auf der Welt, aber meine Freundin und ich sind bereits ungefragt Besitzer eines kompletten Kinderzimmers geworden. Kinderwagen, Babybett, bergeweise Klamotten, nichts davon müssen wir kaufen. Schon vor Weihnachten wurden wir reich beschenkt. Meine drei Könige aus dem Morgenland heißen nicht Caspar, Melchior und Balthasar, sondern Alex, Jürn und Andi (aus dem Morgenland kommen sie auch nicht).

Vieles haben wir nicht geschenkt bekommen, sondern geliehen. Das ungeschriebene Gesetz, das ich gerade kennenlerne, besagt nämlich auch: Wenn dein Baby aus den Klamotten und Möbeln rausgewachsen ist, gibst du die Sachen zurück oder unentgeltlich weiter.

Warum ist das so? Und vor allem: Warum hört das später wieder auf? Warum verschenken wir (oder verleihen, bis zum nächsten Kind) Babyklamotten, aber ab Kleidergröße 92 ist die Großzügigkeit vorbei? Wenn Kinder in die trotzige "Meins!"-Phase kommen, in der jeder Supermarktbesuch zum Kampf gegen die kindliche Kleptomanie wird, endet die Hilfsbereitschaft der Eltern. Klamotten für ältere Kinder werden nicht mehr selbstlos weitergegeben. Die kaum getragene Outdoorjacke, aus der das Schulkind schnell wieder herausgewachsen ist, wird lieber auf dem Flohmarkt verkauft.

Wenn es um Babys geht, fällt es uns offenbar leicht, zu schenken und zu teilen. Unter Erwachsenen aber sind wir seltsam unbeholfen. Auf die Idee, uns nicht nur zum Geburtstag und zu Weihnachten zu beschenken, sondern notwendige Dinge einfach zu teilen, kommen die wenigsten. Und wenn wir es doch tun, dann nicht aus Solidarität, sondern um Geld zu sparen: Wir sind nicht mehr bei Couchsurfing, sondern bei Airbnb, wir teilen kein Auto mit Freunden, sondern machen Carsharing. Zwar gibt es in jeder Stadt nicht-kommerzielle Tauschbörsen, aber kaum einer nutzt sie.