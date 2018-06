Es war wie in einer der Mittagsstunden der Kindheit. Es war heiß und still, es war, als sei ich alleine auf der Welt. Ich stehe auf dem lang gezogenen, rechteckigen Platz, der von Hunderten von Arkaden umfasst wird. Aus den Arkaden wehen sandfarbene Tücher wie Segel über den Platz. Alles ist ruhig, es ist ein die Form wahrender vollkommener Augenblick, er flutet in mich, während meine Augen von den Arkaden herüber zur Stirnseite der Piazza San Marco streichen, wo die Basilika mit ihren Kuppeln und Mosaiken ein durchgeknalltes Capriccio aufführt, als lache sie über die Strenge der Arkaden. Es war Sommer, und ich war Studentin, und es war um mich geschehen.

Ein Leben lang trage ich diesen Moment in mir. Mein Gott, wie banal. Venedig! Ich habe ein Leben lang versucht, alle Welt zu überzeugen, sie müsse nach Venedig fahren. Absurd! Viel zu viele Menschen fahren schon nach Venedig, Millionen ergießen sich über die zerbrechliche Schönheit diese Stadt aller Städte. Trampeln auf ihr herum, Selfie, hop and go. Seit jenem Augenblick, in dem ich Venedig verfiel, ist die Hälfte der Venezianer vor Leuten wie mir geflohen, geflohen vor hochhausgroßen Schiffen mit ihrer Fracht aus schwitzenden Leibern, geflohen vor obszönen Investoren, die Palazzi in Kapitalanlagen verwandeln. Wenn Venedig sterbe, schreibt der Kunsthistoriker Salvatore Settis, sterbe die Idee der Stadt. So ist es.

Venedig ist die Essenz von Kultur. Venedig ist eine Verdichtung von Geschichte und Kunst, Schönheit und Traurigkeit, Wasser und Himmel. Ich predige? Bitte, alles ist hier: die Steine, die John Ruskin wie besessen zeichnete. Die Kirche, in der das Kind Maria auf Stufen zum Himmel emporsteigt, gemalt von Tintoretto. Das Haus, in dem Kafka an seine Felice Bauer schrieb. Die Accademia mit Giorgiones Gewitter, dem rätselhaftesten aller Bilder. Die frugale Pension Seguso aus dem Krimi von Iris Murdoch, von deren Betten aus man auf Palladios Wunderwerk Il Redentore schaut. Cafés, in denen Frauen an goldblinkenden Theken schnattern, Plätze, auf denen abends die Jugend palavert. Der Palast, in dem Truman Capote zu Gast war bei Peggy Guggenheim, die dort die Moderne in der schönsten Kunstsammlung verdichtete. Das Danieli, in dessen Piranesi-artiger Halle sich Susan Sontag mit Joseph Brodsky traf, der 18 Jahre lang in Venedig lebte. Was wage ich zu sagen, die höchstens 18 Mal in Venedig war? Vielleicht, dass William Turner nur drei Mal da war. Aber er malte Bilder, in denen Venedig sichtbar wird als das, was es ist – eine Ausbalancierung von Schönheit auf Wasser unter Himmel. Floatingness nennt es Peggy Guggenheim: Wenn die Flut komme und gehe, habe sie das Gefühl, dass sich die ganze Stadt in einer unendlichen Bewegung hebe und senke.

Titelthema: Meine Mission Das Thema: Meine Mission Kann Kunst die Welt verändern? Können Bücher, Bilder, Filme, Musik uns Menschen verwandeln? Manchmal denkt man eher, sie begraben uns, weil immerzu Neues entsteht und beachtet und begehrt sein will. Plötzlich aber leuchtet es uns an: ein Werk, das uns zu anderen macht. Und alle sollen es unbedingt wissen! Das musst du lesen, schauen, hören! Da musst du gewesen sein! Aus der Kunst wird unversehens eine Mission – und aus diesem Feuilleton ist zu Weihnachten eine Ausgabe voll der frohen Botschaft geworden. Von "Moby Dick" über Mendelssohn und Le Corbusier bis zum Jazz­-Pianisten Michael Wollny, hier lesen Sie, wofür ZEIT-Redakteure brennen. 26 Liebesschwüre, Erweckungsmomente und unvergessliche Erfahrungen, aufgeschrieben von Autoren aus allen Ressorts. Lassen Sie sich bekehren!

Es ist, als griffen die Sichtachsen durch Gassen und Kanäle, das Dröhnen der Glocken, der Schwung der Kuppeln ordnend in mein Wesen. Eine feinstoffliche Berührung. Klug, tröstend. Wie das funktioniert? Keine Ahnung. Aber es wirkt, bei mir und bei fast jedem, den ich nach Venedig verschleppte. Als da wären: die Kinder. Freundinnen. Den ein oder anderen Herrn. Eine Nichte. Einen Neffen. Wenn wir abends im Café saßen, kam der Nebel mit Swusch und floss über die Piazza auf uns zu. Immer wieder war ich in Venedig nur für mich alleine. Ich bin nicht jedes Jahr in Venedig, aber wenn ich wiederkomme, weiß ich, das Jahr davor, also das Jahr ohne Venedig – vergessen wir’s.

Susanne Mayer ist Kulturreporterin im Feuilleton