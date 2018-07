Das Glück des Überlebens steht dem alten Philosophen deutlich vor Augen: "Aus meiner Schulklasse ist noch ein Viertel der Schüler in Hitlers Krieg gefallen. Sie sind mir alle gegenwärtig." Wegen seiner schwachen Gesundheit musste Dieter Henrich nicht zur Wehrmacht, aus Zufall dann nicht einmal zu den Flakhelfern. Der fünf Tage ältere Philosoph Hermann Lübbe hingegen meldete sich im Oktober 1943 zur Marine und war 1945 noch in den Endkämpfen um Berlin dabei, bevor ihn die Rote Armee "an der Elbe einfing", wie er sich erinnert; aus der Gefangenschaft wurde er jedoch bald entlassen. Aus den beiden jungen Männern wurden bedeutende, höchst unterschiedliche deutsche Gelehrte und Philosophen, die jetzt ihren 90. Geburtstag feiern können: Lübbe zu Silvester, Henrich am 5. Januar.

Dass aus den Kriegsgräueln geistige Potenz erwachsen konnte, ist ja für glückliche Nachgeborene heute kaum wirklich zu begreifen, die schon bei relativ geringeren Bedrohungen lauthals die große Angst befällt. "Besinnung in der Umkehr" hat Henrich rückblickend das Schicksal seiner Intellektuellen-Generation überschrieben. Hans-Georg Gadamer hatte dem 23-Jährigen, der noch nicht promoviert war, bereits prophezeit: "Sie werden sicher Professor der Philosophie." Henrich wurde in Heidelberg, München, Harvard und New York in vielen Büchern und Aufsätzen zum Theoretiker der Subjektivität und großen Analytiker des deutschen Idealismus, dessen Anziehungskraft ihn zu seinem 1.700-Seiten-Hauptwerk Grundlegung aus dem Ich trieb. Ästhetische Fragen ließen ihn ebenfalls nicht los, ob er nun über die Musik und den Dirigenten Sergiu Celibidache nachdachte oder – wie in seinem jüngsten Buch – über Hölderlin und Beckett.

Hermann Lübbe hingegen, der wie die Philosophen Odo Marquard, Robert Spaemann, Ernst Tugendhat und der Jurist Ernst-Wolfgang Böckenförde aus dem legendären Münsteraner Kreis des Philosophen Joachim Ritter stammt, betreibt praktische Philosophie – und in unzähligen Vorträgen und Essays bis in diese Wochen hinein Zeitdiagnostik. Von 1966 bis 1970 war er zudem wissenschaftspolitischer Staatssekretär in NRW. Henrich bemerkte denn auch gelegentlich, "dass der Politiker Lübbe niemals schweigt, wenn der Theoretiker spricht". Scharf und skeptisch positionierte sich der liberalkonservative Lübbe in den geistigen Schlachten der alten Bundesrepublik gegen die Kritische Theorie und Jürgen Habermas; während Henrich als Mitherausgeber der Reihe Theorie bei Suhrkamp dafür sorgte, dass der Verlag "nicht eine zu große Schlagseite" nach links bekam, wie Henrich in der Rückschau bekannt hat.

Bemerkenswert bleibt, dass zwei so unterschiedliche Temperamente sich von zwei Grundproblemen infizieren ließen: Geschichte und Identität. "Wer einer ist, lässt sich einzig über seine Geschichte sagen; aber nur wer einer ist, kann das": So formulierte es Lübbe – ohne Tradition kein Selbst. Das konnte den Subjektivitätstheoretiker Henrich nicht recht überzeugen, denn so funktional betrachtet könne man die eigene Identität selbst kaum prüfen. Über diese Denker jedenfalls lässt sich sagen: Beide sind jemand, und anhand der Geschichte dieser 90-Jährigen kann man den intellektuellen Weg der Deutschen von 1945 bis heute erklären.