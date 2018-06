Vampire brauchen frisches Blut, und zwar jede Nacht. Das ist problematisch für Desmodus rotundus, die Gemeine Vampirfledermaus, wenn sie im Dschungel Panamas nach Beute sucht und statt auf ein potenzielles Opfer auf ein feinmaschiges Netz trifft, das eine deutsche Studentin in den Regenwald gestellt hat. Desmodus rotundus ist eines der Objekte, auf die es Gloria Gessinger aus Ulm abgesehen hat. Denn dieser Vampir treibt etwas Merkwürdiges, für das bislang niemand eine Erklärung hat: Er reißt im Flug sein Maul auf.

Vampire gehören zu den Blattnasen-Fledermäusen (Phyllostomidae). Dieser Name erschließt sich, sieht man Bilder dieser wunderlichen Tiere: Manchen scheint ein fleischiger Fächer aus dem Nasenrücken gewachsen zu sein, anderen ein weiches Horn. 150 Arten gibt es in der Familie, und jede hat ein anderes Nasenblatt. Wahrscheinlich dient es den Tieren dazu, den Schall zu lenken, mit dem sie sich orientieren.

"Wir haben Fotos von fliegenden Fledermäusen angeschaut. Dabei ist uns aufgefallen, dass manche Arten immer das Maul aufmachen, andere nie", erzählt Gessinger. Also fuhr sie zu den Blattnasen nach Panama, genauer gesagt nach Barro Colorado Island. Diese Insel, erst 1914 durch den Bau des Panamakanals entstanden, wird praktisch ausschließlich von Wissenschaftlern bewohnt. Jeder Forscher hier hat merkwürdige Interessen, sodass es niemand seltsam findet, wenn man herausfinden will, warum manche Blattnasen-Fledermäuse mit offenem Mund fliegen.

Gloria Gessingers Suche ist ein wunderbares Beispiel für die Mühen, die Biologen im Feld auf sich nehmen, ein Exempel dafür, wie viel Arbeit und Erfindungsreichtum für den Erkenntnisfortschritt nötig sind, selbst wenn es nur um eine besondere Merkwürdigkeit von Blattnasen beim Flug geht.

Um auf Barro Colorado Island für ihre Masterarbeit forschen zu können, brauchte Gessinger einen Bootsführerschein. "Das Problem sind die Wellen der Containerschiffe, die nachts durch den Kanal fahren. Wenn man mit der Taschenlampe über die Wasseroberfläche leuchtet, sieht man überall die Augen der lauernden Krokodile", erzählt Gessinger, "aber daran gewöhnt man sich." Die Krokodile interessierten Gessinger nur, soweit der Überlebenstrieb sie dazu zwang.

Einmal an der richtigen Stelle, baute sie ihre Netze auf. 39 Blattnasen-Arten gibt es rund um die Insel, die Vampire etwa oder die Jamaika-Fruchtfledermäuse. "Schreihälse" nennt Gessinger diese, "wenn sie im Netz landen, brüllen sie aus vollem Hals, was Artgenossen anlockt. Wenn man da nicht schnell ist, hat man auf einmal das ganze Netz voll mit denen." Die gefangenen Tiere steckte die Biologin in einen Filzsack und nahm sie mit in einen Flugkäfig. Darin: vier Mikrofone und eine Hochgeschwindigkeitskamera.

Gessinger wollte wissen, ob sich jene Arten, die mit geschlossenem Mund fliegen, genauso gut orientieren können, wenn sie ihre Echoortungsrufe nicht über die Nasenlöcher aussenden können. Bei ihnen sollten sich dann die Rufe stark verändern, bei den Arten hingegen, die mit offenem Maul fliegen, kaum. Man hätte dann ein gutes Indiz dafür, dass manche Arten ihr Maul und nicht ihre Nase benutzen, um den Schall auszustoßen. "Wir haben ihnen dafür die Nasenlöcher zugestopft. Erst mit Watte, aber besser ging’s mit Pflastern", sagt Gessinger. Die Tiere versuchten zunächst, die Nasen frei zu niesen, als das nicht klappte, öffneten sie den Mund. Länger als zehn Minuten musste aber kein Tier im Flugkäfig ausharren – und den Nektarfressern gefiel die bereitstehende Zuckerlösung dort so gut, dass sie gar nicht wieder wegwollten.

14 Monate lang arbeitet die Biologin nun schon an der Frage. Bisher scheinen die Untersuchungen ihre Hypothese zu bestätigen. "Ich muss aber noch mehr Daten sammeln", sagt Gessinger. Im nächsten Jahr will sie deshalb wieder nach Panama.

Vampirfledermäuse sind darauf angewiesen, jede Nacht frische Nahrung aufzunehmen. Gehen sie eine Nacht leer aus, betteln sie bei Artgenossen um eine Notration. Sie haben gelernt, mit Misserfolgen zu leben. Eine unverzichtbare Eigenschaft in den Tropen – für Vampire und für Biologen.

