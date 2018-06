Das Motto des Fußballjahres 2016 lautet: Maßlosigkeit. Nach nicht einmal der Hälfte aller Spiele sind bereits sieben Erstliga-Trainer entlassen – das gab’s noch nie. Und schon vor der ersten Silvesterrakete wackeln bereits einige der Nachrücker bedenklich! Aus dem gemächlich ratternden Trainerkarussell ist ein veritabler Teilchenbeschleuniger geworden, in dessen Umlaufbahn immer öfter auch Manager und Sportdirektoren aus der Kurve fliegen.

Wie durch einen Umkehrschub dieser Dynamik sind die eigentlichen Hauptverantwortlichen für Erfolg und Misserfolg, die Spieler auf dem Platz, auf eine neue Stufe der Unantastbarkeit katapultiert worden. Ihr Wert und ihre Wertschätzung kennt ebenfalls kein Maß mehr; der allenfalls talentierte Paul Pogba wird zum teuersten Transfer der Weltgeschichte, der nur teilzeitmotivierbare Julian Draxler zum zweitteuersten Spieler, der je die Bundesliga in Richtung der größten ausländischen Fleischtöpfe verließ. Selbst zuvor kaum bekannte Trainer kosten inzwischen siebenstellige Ablösesummen.

Wie auch anders, hat doch der oberste Fußball-Funktionär schon im Frühjahr die Richtung vorgegeben. Als "beleidigend" empfand der neue Fifa-Boss Gianni Infantino das ihm in Aussicht gestellte Gehalt von knapp zwei Millionen Euro. Von ihren obszön hohen Salären schmuggelten die Stars der Branche (egal ob Spieler, Trainer oder Macher) so viel wie noch nie an der Steuer vorbei; entsprechend maßlos war der Gebrauch der Rechtfertigungsfloskeln "Der Markt gibt’s her" und "Alles legal" – was soll man auch machen, wenn im Steuerparadies alle einen Briefkasten haben, nur das Finanzamt nicht? Da wirkt es geradezu rührend, dass der Deutsche Fußball-Bund immer noch in der Asche seines Sommermärchens herumstochert auf der Suche nach dem Verwendungszweck jener paar Milliönchen, die er im Zuge der WM 2006 einem dubiosen arabischen Funktionär überwies.

Maßlos wird der Fußball auch 2017 bleiben, dafür sorgt Gianni Infantino gleich im Januar. Dann peitscht er seine Idee einer WM mit 48 Teilnehmern durch die Gremien und hofft im Gegenzug sicher auf eine Gehaltserhöhung. Auf dem Transfermarkt wirken die jüngst geschlossenen, milliardenschweren Fernsehrechte-Deals nun erst richtig als ökonomische Brandbeschleuniger; am Ende werden die 105 Millionen Euro für Pogba ein Schnäppchen gewesen sein.

Was all das mit dem Fußball machen wird? "Findest du Honig, so iss davon nur, soviel du bedarfst, dass du nicht zu satt wirst und speist ihn aus", heißt es dazu in den biblischen Sprüchen Salomos – zu viel von allem, und du kriegst das Kotzen. Noch scheint das Spiel selbst, das in seiner Unvorhersehbarkeit eine faszinierende, variantenreiche Metapher der menschlichen Existenz ist, unkorrumpierbar durch die Unersättlichkeit. Ohne zu murren, halten die Fans das Milliardengeschäft durch den Kauf von Pay-TV-Paketen und Eintrittskarten, Superstar-Trikots und Fan-Schals, überteuerten Currywürsten und schalem Bier aus Plastikbechern am Laufen. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis der Volkszorn auch den Fußballkapitalismus in eine Systemkrise stürzt.