Im Dunkel hinterm Tafelberg liegt der Isebekkanal. Das ist nicht der vertraute Anblick, aber stimmungsvoll allemal. Komisch, dass Gastronomen den Blick vom Souterrain aufs Wasser mit Fotos konterkarieren, die ferne Gipfel zeigen.

Gebirgig ging es hier auch früher schon zu: Der Vorgänger hatte das Lokal Wilder Kaiser getauft und mit Tiroler Küche sein Glück versucht. Als Hunter’s geht es jetzt weiter, bis nach Südafrika. Das ist eine willkommene Abwechslung von der Hüttengaudi, die gerade um sich greift. Da unten in Kapstadt haben sie ja nun Hochsommer. Vielleicht wärmt dessen Abglanz besser als Glühwein?

Also erst mal einen Sundowner auf der Terrasse. Nein, doch lieber nicht. Die Sonne ist längst untergegangen, nur für hartnäckige Raucher liegen noch Decken über den Stühlen. Außerdem klingt der Hauscocktail seltsam: Wodka mit Pinotage-Wein und Soda. Schmeckt das? Die Kellnerin entgegnet sibyllinisch, dass alles Geschmackssache sei.

In warmen Ländern kochen Menschen anders als in kühlen. Sie haben mehr Auswahl an Nahrungsmitteln und stärkere Gewürze. Mit solchen Gedanken im Kopf kostet man das Rindertatar Durban. Das ist keine Geschmackssache; es schmeckt nämlich nach gar nichts. Außer man verrührt es mit dem Topping, einem Senfschmand. Dann schmeckt es nur noch nach Senf. Die braungraue Farbe und die fetzige Konsistenz (stumpfes Messer?) machen die Sache nicht besser.

War das jetzt südafrikanisch? Irgendwie schon. Diese Küche ist eine Wundertüte, die man eher an Produkten wie Impala oder Krokodil als an ihrem Stil erkennt. Mit so exotischen Zutaten verschreckt das Hunter’s seine Eppendorfer Kundschaft nicht. Doch zumindest bekommt man Straußenkeule, und die ist ausgezeichnet: saftig gegart, kernig im Geschmack. Dazu gibt es eine hochkonzentrierte, aber nicht klebrige Rotweinjus und die modischen Süßkartoffel-Pommes. Wer nicht auf Laufvögel steht, bekommt dasselbe auch mit riesigen Rindersteaks; das kleinste wiegt 300 Gramm.

Diese Art von Macho-Küche geht den Köchen gut von der Hand. Mit Finesse haben sie es nicht so. Die Garnelen im Pankoteig vertragen sich eher schlecht als recht mit der Guacamole und einem faden Papayasalat. Der Kartoffelstampf zum Kabeljau ist mit ein paar eingerührten Spinatblättern ungelenk aufgepeppt. Und wäre da nicht das gute, scharfe Wassermelonen-Relish – man fände diesen Gang so südafrikanisch wie Labskaus.

"Herzblut für Südafrika" war ein Einstellungskriterium beim Hunter’s. Der Besitzer Frank Mauersberger hat es zu seiner Mission gemacht, die Lebensfreude, die er dort wahrnahm, nach Hamburg zu holen. Wie gut der bemühte, aber sehr weiße Service da mitzieht, mag jeder für sich entscheiden. Die Küche tut es bis jetzt nicht. Ihr bemühter Exotismus lässt einen ziemlich kalt.

Hunter’s Bar & Grill, Klosterallee 100, Eppendorf. Tel. 64 83 15 80, www.hunters-hamburg.de. Geöffnet dienstags bis samstags von 17 bis 2 Uhr (Bar). Hauptgerichte um 25 Euro