Manfred Krauses Leben hängt an zwei schwarzen Taschen. Er trägt sie an den Hüften. Verliert er sie, muss er sterben. Die Taschen wiegen zusammen 3,6 Kilo und enthalten vier Batterien sowie zwei Steuereinheiten. Die Geräte treiben zwei künstliche Pumpen an, die sein Herz unterstützen. Seit 2014 arbeitet es nicht mehr richtig. "Ich ging wegen Atemproblemen zum Arzt", erzählt er. "Es stellte sich heraus: Mein Herz ist zu groß." Die genaue Ursache kennt Krause nicht. Er weiß nur, dass sein Herzmuskel zu schwach ist.

Herzen sind rar. Im Jahr 2015 wurden in Deutschland 286 Herztransplantationen vorgenommen, 477 Patienten kamen neu auf die Warteliste. In den meisten Fällen ist der Grund dafür eine dilatative Kardiomyopathie, eine Erkrankung, bei der das Herz sich vergrößert, während gleichzeitig die Wände dünner werden und die Muskelkraft abnimmt. Oft ist das Organ auch durch einen chronischen Sauerstoffmangel geschwächt. In schweren Fällen wie dem von Manfred Krause ist die Muskulatur so schwach, dass das Herz den Körper nicht mehr ausreichend mit Blut versorgen kann. Wenn kein passendes Organ zur Verfügung steht, kann eine künstliche Pumpe aushelfen. Rund 1.000 solcher Unterstützungssysteme werden jährlich verpflanzt. Bei manchen Patienten überbrücken sie nur die Wartezeit – bei anderen bleiben sie für immer.

Bei Krause war durch Medikamente, Reha und andere Maßnahmen nichts mehr zu retten. Er hatte genau zwei Optionen: ein künstliches Herz – oder den Tod. Am 3. September 2014 lag Krause auf dem OP-Tisch. Er war 49 Jahre alt. Das Risiko, bei dem Eingriff zu sterben, war hoch. Er sieht das heute pragmatisch: "Ich wäre ja so oder so gestorben", sagt er, "durch die Operation bekam ich eine zweite Chance."

Wenn Krause jetzt in der Früh aufsteht, zieht er zuerst das Netzkabel aus der Steuereinheit. Dann befestigt er die schwarzen Taschen an seinen Hüften und blickt auf die Bilder im Regal gegenüber. Eines zeigt ihn als jungen Mann, im Anzug, mit einem Lächeln im Gesicht. Neben ihm eine Frau in einem weißen Kleid: Iryna. Krause hat die Russin vor 15 Jahren in München kennengelernt, wo sie Deutsch studierte. Die beiden heirateten noch im selben Jahr. Das Bild neben Krauses Hochzeitsfoto zeigt ihn und seine Frau auf einer Parkbank. Krause ist stark abgemagert. Auf dem Boden steht eine Bierflasche. Er lächelt. "Das Bier war das erste nach der OP. Es war wunderbar."

Die Operation hatte viereinhalb Stunden gedauert. Krause erwachte mit einem Stechen in der Brust und ohne Puls. An sein Herz haben die Ärzte zwei Pumpen angeschlossen: eine an die rechte Kammer, die andere an die linke. Zwei Kabel hängen aus seinem Bauch heraus, sie führen zu den schwarzen Taschen. Die Pumpen arbeiten wie Turbinen. Sie treiben das Blut unablässig durch seinen Körper, deswegen kann Krause bei sich keinen Puls mehr fühlen. Ein leises Summen in seiner Brust sagt ihm, dass die Maschine noch arbeitet, dass er noch am Leben ist. "Es war für mich eine Wiedergeburt", sagt er.

Wenn das Herz schwächelt Wenn das Herz schwächelt Die Zahl der Patienten mit Herzmuskelschwäche steigt in Deutschland kontinuierlich. Bei dieser Erkrankung ist das Zentralorgan nicht mehr in der Lage, den Körper über das Blut mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Vor allem bei älteren Menschen lässt die Pumpkraft oft nach, weil der Muskel über Jahrzehnte hinweg gegen einen hohen Blutdruck angearbeitet hat oder durch eine Verengung der Herzkranzgefäße selbst unter chronischem Sauerstoffmangel leidet. Das erste Anzeichen für eine Herzschwäche ist oft eine nachlassende Leistungsfähigkeit. Je nachdem, ob die rechte oder die linke Herzkammer betroffen ist, leiden die Patienten später zunehmend unter Atemnot und unter Flüssigkeitseinlagerungen in den Beinen oder in der Lunge. Josephina Maier

Heute trägt Krause tagsüber immer die Taschen bei sich. Wenn er das Haus verlässt, nimmt er noch einen schweren Rucksack mit. Darin hat er vier weitere Batterien und zwei Steuereinheiten – für den Notfall. Jede Batterie hält rund sieben Stunden. Sein Auto hat er umbauen lassen, sodass er bei einem Stromausfall eine Energiequelle hat. In seinem letzten Urlaub in Kroatien hatte er seinen Dreifachstecker vergessen. "Wir waren auf einem Campingplatz", erzählt er. "Zum Glück konnte ich da einen leihen." Seine Ausstattung beschert Krause manchmal komische Sprüche. Zum Beispiel einmal auf einem Autobahn-Parkplatz: Krause stand bei seinem Wagen und kramte im Rucksack nach Batterien. Die ganze Zeit über beobachtete ihn dabei ein Mann. Schließlich kam er auf ihn zu und sagte: "Sie wollen sich doch hier jetzt nicht in die Luft sprengen?"