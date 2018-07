Das Café Kör in Budapest ist kein Ort kulinarischer Moden. Stammgäste loben die Übersichtlichkeit der Karte. Die Portionen sind so groß wie die Teller, sie appellieren an den guten Esser. Lothar Matthäus geht gern ins Kör. Dass in der Hühnersuppe immer auch ein Knochen schwimmt, gefällt ihm nicht. Der Wirt ist stur. Aber er ist auch ein Freund, der ihm sofort einen Kellner schickt, der Deutsch spricht, der freudig nickt, wenn Matthäus wie gewohnt "einmal von allem ein bisschen" bestellt.

Lothar Matthäus ist mittlerweile 55 Jahre alt. Dass er damit in die Mannschaft der älteren Herren hineingewachsen ist, sieht man ihm nicht an: ein Mann mit vollem dunklem Haar, einer untersetzten, aber noch immer athletischen Figur. "Ein Lothar Matthäus ist pünktlich", sagt er, als er sich zur Begrüßung von seinem Stuhl an einem Ecktisch erhebt. Er mag solche Plätze, auf denen man mit dem Rücken zur Wand sitzt und die Tür im Blick hat. "Eine Marodde", wie er das in seinem fränkischen Tonfall nennt, der das R und das weiche T gern ganz eng zusammenschmiegt.

Früher, als Spieler, verließ er die Mannschaftskabine möglichst als Letzter. So konnte er sicher sein, dass dort alles seine Ordnung hatte, Spinde und Türen verschlossen waren. Nach Möglichkeit, "wenn ich nicht der Kapitän war", lief er auch als Letzter auf den Rasen. So hatte er alle anderen im Blick. "Ich fand, dass dies ein Vorteil war." Und höflich wirkte es auch.

Lothar Matthäus liebt einen geordneten Alltag. Wenn er sich in Budapest aufhält, geht er fast täglich "ins Fitness", wie er es nennt. Am liebsten in der Mittagszeit, wenn Milan schläft, sein zwei Jahre alter Sohn. Milan ist sein Leben.

Das Foto des Kleinen leuchtet als Erstes auf, wenn Matthäus auf sein Handy drückt. Milan in Dubai, Milan in den Schweizer Bergen. Danach rückt, mit Motiven vom Strand, Anastasia Klimko ins Bild, 28. Soziologin aus Moskau.

Seit November 2014 ist sie die fünfte Ehefrau von Matthäus, sie ist die Mutter von Milan. Als sie sich ineinander verliebten, beteuern beide, habe Anastasia nicht gewusst, wen sie da vor sich hatte. Das Paar redet Englisch miteinander. Sie spricht es wohl etwas besser als er. Um bei der Hochzeit der beiden in der Slowakei an exklusive Fotos zu kommen, setzten Paparazzi Drohnen ein. Einen der Flugkörper holte ein Matthäus-Wachmann noch rechtzeitig vom Himmel.

Sein Freund Franz Beckenbauer habe ihm gesagt, späte Väter seien die besten. "Wie recht der Franz da hat." Zwei Töchter und ein Sohn sind längst erwachsen, "ihre Kindheit habe ich nicht erlebt", sagt Matthäus, "ich war ja immer unterwegs". Er klingt ehrlich verärgert über den Fehler, den er da gemacht hat. Das soll ihm mit Milan nicht noch einmal passieren.

Berlin, Ende November 2016. Am Abend soll Matthäus für Sky das Bundesligaspiel Hertha BSC gegen Werder Bremen kommentieren. Temperatur knapp über null Grad, leichter Regen von vorne und das Olympiastadion allenfalls zur Hälfte gefüllt. Keine guten Voraussetzungen für einen gelungenen Abend. Zumal Matthäus nicht mitspielt. Was ein Jammer ist angesichts dieser Partie, die sich dahinschleppt.

Zur Erinnerung: Weltmeister ist er gewesen, zweimal Weltfußballer, Rekordnationalspieler, auch Meister mit Inter Mailand – so viele Titel, dass man gar nicht mehr mitkommt. Im Sommer 1979 begann er bei Borussia Mönchengladbach. Bei einem Probetraining holte Matthäus diesen Hans-Hubert Vogts so beherzt von den Beinen, dass Berti sich auf dem Boden gekrümmt und nur noch die Anregung herausbekommen haben soll: "Den Kerl müssen wir sofort verpflichten."