Was für ein Verkehr! Sonst sieht es doch in den Verfilmungen der Romane von Jane Austen häufig so aus, als sei das ländliche Leben im England um die Mitte des 19. Jahrhunderts langweilig und gemächlich verlaufen. In der neuesten Adaption aber sausen Kutschen in grünen Landschaften herum, traben Reiter durchs Bild, und eilfertige Dienstboten huschen über die Flure der Herrenhäuser. Alle tragen sie brisante Botschaften hin und her, um das Beziehungsgeflecht der feineren Leute aufrechtzuerhalten.

Plötzlich wird einem klar, dass erotische Versprechen, sarkastische Bemerkungen von Freundinnen und Ermahnungen besorgter Eltern, die heute binnen Sekunden per Kurzmitteilung herausgehen, einmal mit physischer Anstrengung vom Sender zum Empfänger getragen werden mussten. Love & Friendship, die Verfilmung von Austens Briefnovelle Lady Susan, bezieht eine aparte Komik und viele Tempowechsel aus diesem Motiv. Schon die Vorlage ist eine konzentrierte Gesellschaftssatire, ein Werk der noch nicht einmal 20 Jahre alten Austen. Der zentrale Gegenstand ihres Schreibens war da schon die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frauen ihres Standes von geschickt arrangierten Ehen. Anders als in späteren Werken spürt man in Lady Susan aber ein fast übermütig jugendliches Vertrauen in das Geschick der Frauen, sich den gesellschaftlichen Komment mitsamt seinen Gerüchten und Gehässigkeiten zunutze machen zu können.

Kate Beckinsale, eine bislang vor allem aus der Actionhorror-Reihe Underworld bekannte britische Schauspielerin, setzt in Whit Stillmans Verfilmung ihr puppenhaftes Äußeres in einen eindrucksvollen Kontrast zur Verschlagenheit ihrer Figur. Sie spielt die verwitwete Susan Vernon, die nach den Maßstäben ihrer Zeit nicht mehr jung ist, offensichtlich aber in der Blüte ihrer Jahre steht. Das Ableben ihres Gatten empfindet sie als glückliche Fügung. Männer, sagt sie, eignen sich nur als Gefährten, wenn sie jung genug sind, um noch formbar zu sein, oder alt genug, um in absehbarer Zukunft das Zeitliche zu segnen. Von ihrer besten Freundin Alicia Johnson (Chloë Sevigny) verabschiedet sie sich mit den Worten: "Möge Mr. Johnsons nächster Gichtanfall ein harter sein." Allerdings ist sie, bei aller Verächtlichkeit, als mittellose Witwe auf das Wohlwollen von Verwandten und Bekannten angewiesen, auf deren Gütern sie besuchsweise unterkommt.

Die Kitschgefahr von Jane-Austen-Verfilmungen ergibt sich ja daraus, dass der Konflikt zwischen der Rationalität des Heiratsmarktes und dem romantischen Liebesideal allzu häufig in einem schalen Happy End aufgeht. Nicht so in Love & Friendship, da beginnt der Film erst, als das eigentliche romantische Ereignis schon vorbei ist: Lady Susan hat mit einem ihrer gut aussehenden Gastgeber ein Verhältnis begonnen und damit mächtig Unordnung in seinem Haushalt geschaffen. Also muss sie zum Bruder ihres verstorbenen Mannes ziehen. Dort beginnt sie zügig, sich eine gesellschaftlich akzeptable Wiedervereinigung mit dem Geliebten zu organisieren. Dafür gilt es zunächst, ihre Tochter in einer günstigen Verbindung unterzubringen. Schnell findet sich ein reicher Idiot ("Wie heißen diese grünen Bällchen? Erbsen? Die muss ich bei mir auch anbauen lassen! Gemüseneuheiten!"). Aber wie es das Gesetz der Komödie will, werden die Paarungen bis zum Schluss einige Male umsortiert.

Wobei dieser Film sein komisches Potenzial nicht unbedingt aus seinen Intrigen gewinnt und auch nur in zweiter Linie aus den Dialogen, deren beste Pointen aus Jane Austens Original stammen. Denn besonders witzig sind die Arrangements der Bilder und die Art und Weise, wie die Kamera vielschichtige Figurentableaus einfängt. Häufig rücken zwischen den parlierenden Ladys scheinbar zufällig dort herumstehende Dienstboten in den Mittelpunkt. Teils belauschen sie als stumme Zeugen das Geschehen und spiegeln damit uns stumme Zuschauer des Films, teils gehen sie inmitten tosender Gefühlsstürme ruhig und beharrlich ihrer Arbeit nach.

Dieser Film ist außerdem wundervoll ausgestattet mit seinen Taftkleidern in zu den Charakteren passenden Farben (kluge Liebenswürdigkeit kleidet sich in Taupe und Altrosa, passionierte Verstellung in Purpur und Ochsenblut), dazu die nötigen Hüte, Frisuren, Blumen, Kerzen und Stilmöbel. Umso verblüffender, in all dem Putz auch jemanden putzen zu sehen. Im Hintergrund der eigentlichen Handlung spielt sich eine zweite, bodenständigere Komödie ab, über die Infrastruktur der Dienstleistungen, welche die höheren Gefühle der edlen Herrschaften erst möglich machen.

