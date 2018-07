Der Roboter, um den es hier geht, durchquert Ozeane, auf denen noch nie ein Boot unterwegs war, er kämpft sich durch zugewachsene Orte, die keine andere Maschine passieren kann. Dabei ist er weder besonders intelligent, noch hat er besondere Fähigkeiten. Aber die richtige Größe: unfassbar winzig.

Sein Durchmesser beträgt ein paar Hundert Nanometer, also nicht einmal ein Mikrometer (0,001 Millimeter). Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa 70 Mikrometer dick. In dieser Dimension erscheinen die Flüssigkeiten im menschlichen Auge wie ein Ozean und die Magenschleimhaut mit ihren großen Molekülen wie dichtes Gestrüpp, das den Weg blockiert für alle nur geringfügig größeren Objekte. Sowohl im Auge als auch in der Magenschleimhaut hat unser Roboter in Versuchen bereits gezeigt, dass er sich tatsächlich darin fortbewegen kann.

Für ein derart kleines Objekt ist ein Putzschwamm ein Inferno, das darin enthaltene Seifenwasser führt schnell zu einer Sintflut. Deshalb hängt vor der Labortür von Peer Fischer auch ein Zettel: "Bitte nicht sauber machen." Fischer ist Professor für Physikalische Chemie an der Universität Stuttgart und leitet die Forschungsgruppe "Mikro-, Nano- und Molekulare Systeme" am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme. Er und seine Kollegen haben die winzigen Roboter geschaffen. Namen gibt Fischer ihnen keine, er nennt sie nur Mikroroboter. Fischer sagt: "Die kleinen Strukturen sind Pioniere. Sie eröffnen den Zugang zu einer Welt, die uns bislang verschlossen war."

Auf der einen Seite träumt die Wissenschaft von der Weite des Weltraums. Am anderen Ende der Größenskala wagen sich Wissenschaftler immer weiter vor in die Welt der Atome, Moleküle und Zellen. Und je kleiner die Dimensionen werden, desto größer erscheinen die Welten, die sich hier eröffnen. There is Plenty of Room at the Bottom, es gibt viel Spielraum nach unten, so lautete der prophetische Titel eines Vortrags des amerikanischen Physikers Richard Feynman aus dem Jahr 1959. Peer Fischer und sein Team sind bei dieser Expedition in die Winzigkeit weltweit an der Spitze. Ihre Mikroroboter sind sogar um ein Vielfaches kleiner als eine menschliche Körperzelle mit 25 Mikrometer Durchmesser.

Die Technologie, die das möglich macht, ist komplex: In einer Vakuumkammer erwärmen die Forscher zum Beispiel Glas oder Silizium und ordnen mithilfe verschiedener Methoden Moleküle darauf so an, dass die Miniroboter entstehen. Peer Fischer ist also im Grunde Ingenieur. Nur brauchen seine Konstruktionen nicht Jahre, um gebaut zu werden, sondern Minuten. "Wir bauen gleich mehrere Milliarden unserer Wunschkonstruktionen in einem Rutsch", sagt Fischer. Die Mikroroboter sind also nicht einzelne U-Boote, sie sind ganze Schwärme winziger U-Boote.