Charlotte, 11, macht ihr trauriges Clownsgesicht und sagt: "Hausaufgabenroboter darf man ja leider nicht bauen." Sie käme nie auf die Idee, Schulregeln bewusst zu brechen. Das kommt vielleicht später in ihrem Teenagerleben. Umso deutlicher beklagt sie aber die Grenzen, die ihr gesetzt werden. "Unnötig" nennt sie es, wenn ihr etwas Spannendes verboten wird oder sie langweilige Sachen machen soll.

Aber warum reden wir, Vater und Tochter, überhaupt miteinander über Roboter? Nun, sie mag Mathe, sie mag Programmieren, und sie mag Technik. Sie hat jede Menge Ideen, was sie eigentlich mal entwickeln sollte. Eine magnetische Vorrichtung zum Beispiel, mit der man mobile Bildschirme wie etwa große iPads von der Decke hängen lässt, damit man endlich froh und frei im Liegen einen Film sehen kann.

Weil es so weit noch nicht ist, haben wir – ganz konventionell im Sitzen – zusammen diesen Film gesehen, Hugo Cabret, über einen Jungen in Paris vor fast hundert Jahren. Nachdem erst sein technisch begabter Vater stirbt und dann sein Onkel verschwindet, lebt er allein im Dachgeschoss eines großen Bahnhofs.

Dort versucht er, seinen einzigen Gefährten, einen fast menschlich aussehenden, metallenen Roboter, zu reparieren. Der hat im Innern eine Art Uhrwerk, große und kleine Zahnräder, die Hugo wieder zum Laufen bringen will, damit der Roboter eine ihm einprogrammierte Botschaft preisgibt. Hugo muss viele Abenteuer bestehen, zusammen mit einem wunderbaren Mädchen, das sich mit ihm anfreundet. Schließlich geht der Roboter an, sagt aber nichts, sondern zeichnet in mühevoller Kleinarbeit ein Bild.

Es ist das Plakat eines etwas verrückten Trickfilms, den ein Tüftler und Filmemacher vor dem Ersten Weltkrieg erdachte und drehte. Der ist mittlerweile ein trauriger alter Mann, der sich vergessen fühlt. Doch Hugo Cabret und das Mädchen versöhnen ihn wieder mit der Welt, und über alledem findet der Junge ein neues Zuhause.

Eine schöne Vision ist das: der Roboter nicht als der Zerstörer unserer altvertrauten Welt, sondern als Bewahrer, als eine Art Zeitmaschine für Ideen, Bilder, Gedanken.

Heute gibt es die Erinnerungen in der sogenannten Cloud, Computer vergessen nicht. Um die alten Ideen zu finden, muss man keine Zahnräder reparieren, sondern höchstens googeln. Und das kann jedes Kind. Aber Charlotte, die übrigens über das Happy End in diesem spannenden Film höchst erleichtert war, findet, die Menschen sollten mehr sein als nur "User", Nutzer der Computeroberfläche also. "Für manchen ist es total uninteressant, wie ein Roboter gebaut ist, er kauft ihn nur", sagt sie. Das versteht sie nicht, und es missfällt ihr auch. In ihren diktatorischen Momenten würde sie gerne allen "Usern" vorschreiben, dass sie lernen, einen Roboter selbst zusammen zu bauen.

So wie sie das macht, in der Roboter-AG an ihrem Gymnasium. Charlifee heißt das Gerät, benannt nach den drei Mädchen, die ihn gebaut und vor allem programmiert haben. Es hat zwei Augen, einen schlanken Hals, als Bauch einen Computer, darunter die Basis samt Rädern und Sensoren. Charlotte liebt es, an Charlifee zu arbeiten. Es sei "nicht wie Schule", sagt sie. "Das Team kann man sich aussuchen. Man darf was ausprobieren, es gibt nicht immer eine feste Aufgabe. Man muss nicht. Wir wollen alle."

Klingt nach Start-up-Atmosphäre, und sie fügt noch hinzu, das könne sie vielleicht mal als Beruf machen. Ob nun selbstfahrende Autos oder autonome Putzgeräte – "alle Roboter können andere Sachen". Es begeistert sie, dass man einem solchen Apparat verschiedene Dinge beibringen kann, während das Räderwerk bei Hugo Cabret nur eine Sache hervorbrachte.

"Wir haben mit ein und demselben Roboter schon fünf Aufgaben erfüllt", berichtet Charlotte. Man könne ihn immer wieder umprogrammieren. Einmal konnte das Gerät rückwärts fahren, und wenn es gegen eine Wand stieß, fuhr es gleich wieder vor bis zu einem vorher einprogrammierten Punkt im Raum. Ein andermal musste es einen ganzen Parcours bewältigen.