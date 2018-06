Kurt Wansner hat den Ruf, ein konservativer Kotzbrocken zu sein. Und wenn er will, fällt es ihm ganz leicht, die Leute das auch glauben zu lassen. Er rollt dann in der schwarzen Mercedes-Limousine seiner Frau durch Berlin-Kreuzberg, es ist ein nasskalter Wintertag, Feierabendverkehr, die Sicht ist schlecht. Kurt Wansner, 69, macht das nichts aus, er fährt, wie er will. Drängelt sich in Lücken, wendet an unmöglichen Stellen, sodass andere Autofahrer abrupt bremsen müssen. Stört ihn nicht. Wansner knurrt ein paar abschätzige Bemerkungen über die Grünen-Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann und schüttelt den Kopf, als er an einer voll verschleierten Frau vorbeifährt. Am Kottbusser Tor biegt er an einer Ampel ab, schneidet einen Fußgänger, der bei Grün die Straße überquert. Der Fußgänger schimpft, Wansner sagt: "Ich muss gut aufpassen, dass dem Auto hier nichts passiert." Dann lacht er.

Manchmal muss Kurt Wansner auch aufpassen, dass ihm selbst nichts passiert. Denn auf den ersten Blick passt einer wie er nicht hierher, nicht nach Berlin-Kreuzberg und auch nicht in eine Geschichte über Vorbilder.

Kurt Wansner ist Kreisvorsitzender der CDU Friedrichshain-Kreuzberg und damit schon qua Amt ein Ausgestoßener. Bei der vergangenen Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus, in dem er für die CDU sitzt, erhielt seine Partei 7,8 Prozent. In der Bezirksverordnetenversammlung kommt sie auf vier Sitze, zwei mehr die Satire-Partei Die Partei. Die CDU ist eine Minderheit in Berlin-Kreuzberg, wo uneingeschränkt die Grünen regieren. Das Viertel ist alles, was Kurt Wansner nicht ist: jung und hip, öko und linksliberal, schwul und lesbisch, künstlerisch und intellektuell, alternativ und anarchistisch. Statt dort Wahlkampf für die CDU zu machen, könnte man ebenso gut im Biosupermarkt Billigfleisch aus Massentierhaltung anbieten. Wansner hält trotzdem durch. Seit 35 Jahren teilt er aus gegen alle, die hier in der Mehrheit sind: Autonome, Grüne, Kriminelle. Das sind die Kategorien in Wansners Welt.

Er ist einer von jenen Politikern, die wenig mit Facebook, dafür viel mit der Straße anfangen können. Jedes Jahr am 1. Mai stellt er sich, inmitten Zehntausender linker Demonstranten, in die Kreuzberger Oranienstraße und spannt, in Anzug und Krawatte, einen Sonnenschirm von der CDU auf. Voller Überzeugung verteilt er dann Flugblätter, auf denen er die Leute zu Ruhe und Ordnung auffordert.

Wansner ist in Kreuzberg geboren, ein Nachkriegskind, ein Grenzkind, gleich hinterm Haus begann die DDR. Der junge Kurt erlebte, was es an deutscher Geschichte zu erleben gibt, Trümmer, Schwarzmarkt, Wiederaufbau, den Aufstand des 17. Juni, den Bau der Mauer. Nach dem Hauptschulabschluss machte er eine Lehre zum Maurer, arbeitete auf dem Bau, 15 Jahre lang. So wurde er ein Stück Berlin, klein und rund, mit Schwielen an den Händen.

Noch heute schenkt Kurt Wansner vor allem jenen Menschen Gehör, die in Kreuzberg in den vergangenen Jahren in Vergessenheit geraten sind, einfachen Arbeitern, Schlossern, Elektrikern, Verkäuferinnen im Supermarkt. Sie alle lebten schon in Kreuzberg, bevor die Kreativen und Gutsituierten herzogen und den Bezirk in ein gut gelauntes Öko-Habitat verwandelten. Hier kümmert sich Wansner um die Vergessenen, er ist für einen höheren Mindestlohn, für stärkere Gewerkschaften, gegen Zeitarbeit. Wansner spricht die Sprache der einfachen Leute. Den Politikerjargon hat er noch immer nicht drauf. Manchmal stottert er, verhaspelt sich, viele Fremdwörter sind ihm fremd. Wenn er im Abgeordnetenhaus ans Rednerpult wackelt, fangen die anderen oft an zu kichern, sie wissen: Gleich spricht Kurt.

Zur Politik kam er, nachdem er von der Baustelle in die Bauaufsicht gewechselt war und beobachtete, wie der Berliner Senat in Kreuzberg zum Kahlschlag ansetzte, Altbauten abriss und stattdessen graue Klötze unter den grauen Berliner Himmel pflanzte. Er wollte nicht tatenlos zusehen, wie seine Heimat verschwand. Den Wunsch nach Erhalt und Sanierung der Gebäude teilte er mit seinen ärgsten Gegnern, den Hausbesetzern. Ihn störte allerdings, dass sich die Alternativen die schönen Häuser zu eigen machten, sie okkupierten, während Arbeiterfamilien hohe Mieten für heruntergekommene Wohnungen zahlen mussten. "Trotzdem", sagt Wansner heute, "die Linken von damals kämpften noch für echte Ziele. Mit denen machte es Spaß, sich zu streiten. Mittlerweile sind die nur noch auf Krawall gebürstet."

Für die linksextreme Szene in Kreuzberg ist er ein Hetzer, ein Rechter, ein konservatives Schwein. Das sind Anfeindungen, die er über sich im Internet liest. Vor ein paar Jahren stand er, wie so oft, allein unter seinem CDU-Sonnenschirm am Rande einer Kundgebung, bei der linke Gruppierungen für mehr Offenheit und Toleranz demonstrierten. Da kam ein Fremder auf ihn zu, schnauzte ihn auf Schwäbisch an: "Hau ab! Du gehörsch hier net her." Wansner nickte, er sagte nichts.

Er muss ja, weil er kein Linker ist, noch kein Rechter sein. Jedenfalls verachtet er nichts mehr als die Rechtsextremen. Einmal entdeckte er ein NPD-Wahlplakat an einer Laterne unter seinem Büro, nachts schlich er hinunter und machte mit dem Plakat etwas, das nicht in der Zeitung stehen soll.

Obwohl das nie seine Absicht war, gilt Wansner in seiner Partei heute als Integrationsexperte. Viele Kreuzberger CDU-Mitglieder haben – Wansner hasst dieses Wort – "Migrationshintergrund". Fast täglich besucht er nach Feierabend die Menschen aus seinem Wahlkreis, mal zum Kaffee im Hinterzimmer eines türkischen Ramschladens, mal zum Bier an der Bar einer libanesischen Pizzeria. Ganze türkischstämmige Familien hat er erst in die CDU, dann in den Bezirksvorstand geholt. Seine Assistentin, die oft Strafanzeige stellen muss, weil wieder einmal die Fassade an Wansners Bürgerbüro beschmiert wurde, hat einen jugoslawischen Vater. Wansners designierter Nachfolger, Timur Husein, der ihn "meinen politischen Ziehvater" nennt, hat türkische Wurzeln. Jedes Jahr nimmt Wansner am Fastenbrechen der Muslime teil.

Kurt Wansner kokettiert nicht damit, im Gegenteil. Es ist ihm schon unangenehm, wenn andere gut über ihn reden. Als er einmal im Lokal eines Freundes sitzt und der erzählen will, was für ein feiner Kerl der Kurt doch sein kann, blickt Wansner verlegen zu Boden, greift nach dem Arm des Freundes und murmelt: "Komm, is’ gut jetzt. Lass sein."

So störrisch und knurrig Kurt Wansner auch sein mag – er ist keiner, der unbelehrbar an ideologischen Positionen festhält. Er tritt für sie ein, doch lässt er sich mit guten Argumenten auch vom Gegenteil überzeugen. Deshalb liebt er die politische Debatte so, die Auseinandersetzung mit Andersdenkenden: weil nur auf diese Weise zementierte Weltbilder ins Wanken geraten und neue Gedanken entstehen können.

In einer Zeit, in der viel Konsens unter den etablierten Parteien herrscht, gibt er einer Minderheit eine Stimme und bietet der Mehrheit eine willkommene Zielscheibe. Durch einen wie ihn gedeiht im Kleinen, was im Großen manchmal verkümmert: das Wesen demokratischer Politik. "Wenn alle mit dem Strom schwimmen", sagt Wansner, "wird es langweilig."

Es ist leicht, Kurt Wansner für einen konservativen Kotzbrocken zu halten. Doch dabei verkennt man vielleicht, dass sich da ein Mann seit Jahrzehnten auf fast verlorenen Posten stellt – und dennoch weitermacht. Dass da ein Mann tagein, tagaus in Bars, Vereinslokalen und auf Baustellen bei denen nachfragt, die von der Politik kaum noch etwas erhoffen – und ihnen ein wenig Zuversicht schenkt. Wenn Kurt Wansner etwas beweist, dann, dass es sich lohnt, sich einer Sache zu verschreiben, voll und ganz, auch gegen großen Widerstand. Kurt Wansner wollte nie Vorbild sein, sondern immer nur jemand, der sich für andere Zeit nimmt. "Dit reicht schon", sagt er.