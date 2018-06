Es gibt Strecken im Hamburger Verkehrsverbund (HVV), da liegt das Schwarzfahren zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive nahe. Ein Beispiel: Der Autor dieses Text fährt seit zwei Jahren ständig mit der U2 zwischen Lutterothstraße und Jungfernstieg hin und her. Kontrolliert wurde er kein einziges Mal. (Obwohl er natürlich ein Ticket hatte, meistens.) In Berlin, das zeigte eine Umfrage unter Freunden, ist die Angst deutlich größer, beim Nahverkehrsbetrug erwischt zu werden.

Wird in Hamburg also weniger kontrolliert als andernorts? Und wenn ja, warum?

Schon bei der ersten Frage fangen die Probleme an. Zwar gibt es sogenannte Schwarzfahrer-Quoten. Zuletzt veröffentlichte die Wirtschaftswoche die Ergebnisse einer Umfrage, der zufolge Berlin im Jahr 2015 mit sechs Prozent die meisten Schwarzfahrer hatte. Hamburg rangierte da mit zwei Prozent im unteren Mittelfeld.

Also gibt es in Hamburg weniger Schwarzfahrer – und möglicherweise auch weniger Kontrollen? So einfach ist es nicht. Die Vergleichswerte seien kaum repräsentativ, sagt Rainer Vohl, Pressesprecher des HVV. Überall würden sie anders berechnet, hinzu kämen regionale Unterschiede. Kurz: "Geben Sie nichts auf die Quote."

Dennoch geben zwei Faktoren Hinweise darauf, dass Hamburg tatsächlich mehr durchgehen lässt als Berlin.

Zum einen sagt Vohl, dass in Hamburg "mit Augenmaß" kontrolliert werde, Kontrolleure sollten es "nicht übertreiben". Wer als Tourist oder Flüchtling "schuldlos mit falschem Ticket fährt", also unwissentlich, kann auch mal nur ermahnt werden. Zumindest aus eigener Anschauung lässt sich sagen: In Berlin wäre das kaum möglich. Es gab dort in den vergangenen Jahre Berichte über Prämien für geschnappte Schwarzfahrer. Welcher Kontrolleur würde sich die entgehen lassen?

Zum anderen ist die Schwarzfahrer-Quote in Berliner U-Bahnen zuletzt deutlich gestiegen, nachdem die BVG eine neue Sicherheitsagentur mit den Kontrollen beauftragt hatte. Viel spricht dafür: Die neue Agentur nimmt die Aufgabe ernster, weil sie den Auftrag nicht verlieren möchte. In Hamburg sind die Kontrolleure der Hochbahn größtenteils fest angestellt.

Wer täglich andere Strecken als jene zwischen Lutterothstraße und Jungfernstieg fährt, könne, so Vohl, aber auch einen völlig anderen Eindruck von der Kontrolldichte beim HVV bekommen. "Natürlich richten sich die Prüfer danach, wo der Bedarf am höchsten ist."

Wer also – ausnahmsweise – schwarzfährt, sollte sich gut überlegen, wo.