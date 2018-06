Als Manuel Blanco vom Retter zum Verbrecher wird, ist es schon Nacht über der griechischen Insel Lesbos. Blanco und vier andere freiwillige Helfer fahren an einem Januartag 2016 mit einem Motorboot die Küste entlang, auf der Suche nach einem Flüchtlingsboot, das einen Hilferuf abgesetzt hat. Sie leuchten in die Dunkelheit, rufen hinaus aufs Meer – vergeblich. Gegen zwei Uhr morgens geben sie auf und kehren zurück in die Hafenstadt Mytilini.

Alles sei gewesen wie immer, sagt Blanco heute. Die Fahrt ist mit der griechischen Küstenwache abgesprochen, das Boot hell erleuchtet. Ihre Uniformen der spanischen Feuerwehr tragen Blanco und die anderen gut sichtbar. Aber im Hafen fahren zwei Marineschiffe dicht an sie heran und eskortieren die Helfer zur Anlegestelle. Uniformierte führen sie auf die Polizeiwache. "Das muss ein Fehler sein, das klärt sich bestimmt schnell auf", sagt Blanco. Doch je länger er unter den Neonleuchten sitzt, desto mulmiger wird ihm. Er muss seine Fingerabdrücke abgeben, die Polizisten machen Profilfotos.

Im Morgengrauen wird endgültig klar, dass Blanco und die anderen Männer die Wache so schnell nicht wieder verlassen werden. Der Vorwurf lautet: "Versuch des illegalen Transports von Menschen ohne Genehmigung, griechisches Gebiet zu betreten", zudem: "illegaler Waffenbesitz". An ihren Schwimmwesten hatten die Männer ein kleines Messer befestigt, es gehört zur Standardausrüstung spanischer Feuerwehrleute. "Wir brauchen das, um Menschen freizuschneiden", sagt Blanco. Oft saugen sich verschlissene Schwimmwesten mit Wasser voll. "Die Körper sinken dann wie Steine."

Aber die griechischen Beamten interessieren sich für solche Details nicht. Sie sperren die Spanier für drei Tage in eine Gefängniszelle. Eng gedrängt liegen Blanco und die anderen Helfer auf Holzpritschen und warten auf ihren Prozess. Später gibt die Staatsanwaltschaft die Anklage bekannt, verlangt eine noch festzusetzende Geldstrafe – plus zehn Jahre Gefängnis.

Manuel Blanco ist ein freundlicher, rundlicher Mann, der seit 22 Jahren in Sevilla als Feuerwehrmann arbeitet, dort mit seiner Frau und den zwei kleinen Kindern in einer bescheidenen Wohnung lebt. An einem Abend saß er vor dem Fernseher und sah in den Nachrichten, wie Flüchtlinge im Mittelmeer ertrinken. Seine Frau war schwanger, als über den tot angeschwemmten syrischen Jungen Alan Kurdi berichtet wurde. Irgendwann konnte Blanco es nicht mehr mitansehen. Wer, wenn nicht er, der als Feuerwehrmann auch für die Rettung auf hoher See ausgebildet ist, könnte etwas unternehmen? Gemeinsam mit Kollegen gründete er eine Hilfsorganisation. Er lieh sich ein Boot und beantragte Urlaub.

Als Blanco zum ersten Mal nach Lesbos reist, hat die große Flüchtlingskrise längst auch Deutschland erreicht. Es ist Anfang Dezember 2015, die Europäische Union hat zu diesem Zeitpunkt noch keinen Deal mit der Türkei. Täglich überqueren Tausende Flüchtlinge die zwanzig Kilometer breite Meerenge zwischen der türkischen Küste und der Insel Lesbos. Als Blanco und seine Kollegen ankommen, ist die Situation verheerend. Die griechische Küstenwache ignoriert die Flüchtlingsboote, oft aus Überforderung. Und unter den Freiwilligen habe es niemanden gegeben, der etwas von Seenotrettung verstand. So erzählt es Blanco später.

Die spanischen Feuerwehrmänner harren auf einem Hügel aus und halten Ausschau nach Flüchtlingsbooten, die in Not geraten sind. Meist erkennen die Spanier nur kleine Punkte am nächtlichen Horizont, Menschen, die mit blinkenden Handys auf sich aufmerksam machen. "Es müssen Hunderte, vermutlich Tausende gewesen sein, die wir gerettet haben", sagt Blanco.

Er und seine Kollegen haben nie an ihrer Arbeit gezweifelt. "Aber ich kenne ja die Gesetze", sagt Blanco. Wer Flüchtlinge vor dem Ertrinken rettet, kann unter Umständen wegen Beihilfe zur illegalen Einreise angeklagt werden. Sie hätten, sagt Blanco, darauf geachtet, nie in türkische Gewässer abzudriften. Aber schon das Ziehen eines Flüchtlingsboots kann als Beihilfe zur illegalen Einreise ausgelegt werden. "Wenn ich das Boot nicht ziehe", sagt Blanco, "lasse ich die Menschen umkommen."

Wochenlang ziehen Blanco und seine Helfer die Boote aus dem Meer – ohne Zwischenfälle. Blanco rettet viele Leben. Nach einer Pause in Spanien kehrt er im Januar 2016 nach Lesbos zurück, liegt wieder auf dem Hügel, sucht nach blinkenden Punkten, fährt die Küste entlang. Aber diesmal landet er im Gefängnis.