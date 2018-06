DIE ZEIT: Herr zu Eltz, es ist Neujahr, und alle streiten wieder über die Domstadt Köln. Warum war es am Frankfurter Kaiserdom so ruhig? Haben Sie als Stadtdekan Glück, dass Ihre Kirche nicht am Bahnhof liegt?

Johannes zu Eltz: Nein. Die Zeit der unbewachten Sorglosigkeit ist auch bei uns vorbei. Letztes Jahr am 31. Dezember wurden kurz vor Mitternacht unsere Kirchenfenster mit Feuerwerk regelrecht beschossen. Die frühere Dombaumeisterin von Köln berichtete Ähnliches, allerdings vom Gottesdienst am frühen Abend: Hätte man da auf den Dom geschaut, dann hätte man gewusst, es kann gefährlich werden. Ich war dieses Jahr schon besorgt, aber habe mir das nicht anmerken lassen. Drei Kreuze: Es ist nichts passiert.

ZEIT: Haben Sie etwas dafür getan?

Zu Eltz: Natürlich. Wir hatten Polizei in Uniform und in Zivil bei den großen Gottesdiensten. Unser Dom gehört der Stadt, die ihn zu Recht auch schützt.

ZEIT: In Köln wird die Polizei jetzt gescholten, sie sei rassistisch vorgegangen.

Zu Eltz: Das ist Unsinn. Wenn die Lage Anlass gibt zu der Befürchtung, dass Hunderte Männer gewaltbereit sind, dann muss Gewalt verhindert werden, und zwar prophylaktisch. Die vermeintlich liberale Kritik an der Polizei führt Liberalität ad absurdum: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass! Das ist nur Wasser auf die Mühlen der Rechten. Auch unser Dom ist ein emblematisches Gebäude – also gehört er geschützt, und zwar durch Menschen, nicht allein durch Videokameras. Unser verantwortlicher Polizeibeamter, mit dem ich vor Silvester sprach, wünschte mir am Ende: "Alles Gute und Gottes Segen für uns alle!" Das hatte ich zuvor noch nie so gehört.

ZEIT: Und wie war Ihr Silvester?

Zu Eltz: Gut. Wir hatten hier eine hohe abstrakte Gefährdungslage, also gab es Panzersperren am Main, am Dom standen nur vier Polizisten. Das reichte schon, damit wir Kirche sein können, so wie es sich gehört in einer traditionsreichen Handelsstadt mit fast fünfzig Prozent Bewohnern ausländischer Herkunft und kaum noch fünfzig Prozent Christen: offen und unaufgeregt. Wir verlangen kein Glaubensbekenntnis am Eingang, sondern halten es mit dem Bibelwort: "Mein Haus soll ein Haus des Gebetes für alle Völker sein." Das ist die Quadratur des Kreises, die müssen wir hinkriegen. Grenzen setzen, ohne die Luken dicht zu machen. Alles andere wäre wutbürgerlich und ginge gegen die christliche Botschaft. Das Paradoxe ist im Christentum normal.

ZEIT: Hatten Sie Angst, als letztes Jahr die Silvesterraketen gegen Ihre Fenster flogen?

Zu Eltz: Nein, so etwas macht mich nur zornig. Wir wollten um 23 Uhr mit Gebet und Orgelspiel das zarte Gegenprogramm zur Knallerei sein, und die Angriffe haben uns den Gottesdienst buchstäblich zerschossen. Deshalb kann ich jetzt mit der Aufregung über racial profiling auch nicht viel anfangen. Wenn aber aus Opportunismus der Sicherungsauftrag der Polizei infrage gestellt wird, ist das einfach ärgerlich. Die Polizei ist nicht dazu da, die andere Wange hinzuhalten – weder die eigene, noch die anderer. Alles, was ich bis jetzt gehört und gelesen habe vom Einsatz in Köln, findet meine volle Zustimmung. Ich möchte weder auf der Kölner Domplatte noch im Frankfurter Dom, dass aggressive Störer uns mürbe machen dürfen.

ZEIT: Wie passt die Polizei zum Friedensauftrag des Pfarrers?

Zu Eltz: Klar ist, in meiner Funktion als Kirchenmann und mit meinem geistlichen Anspruch kann ich mich nicht selber mit Waffen wehren. Gott kann nur mit den Mitteln verteidigt werden, die er selber vorgibt, und die sind friedlich. Aber die Stadt muss ihre Bewohner und auch ihre Kirchen schützen. Ich freue mich, dass ich hier in Frankfurt in der Vorweihnachtszeit so kurze Wege zu den entscheidenden Leuten bei der Polizei hatte. Früher war das nicht nötig, aber nun ist es eben so.

ZEIT: Können Sie sich Personenkontrollen an der Kirchentür vorstellen?

Zu Eltz: Nein, dem Schutz vor Anschlägen sind in der Kirche Grenzen gesetzt. Eine Kirche ist kein Parlamentsgebäude und kein Flughafen. Dschihadisten, die das Christentum angreifen, denken zwar symbolisch, also sind Kirchen gefährdet. Aber deshalb darf ich jetzt nicht jeden Dunkelhäutigen als Terroristen verdächtigen. Gott hat sich nicht abgesichert, als er Mensch wurde, also müssen Christen ein gewisses Maß an Unsicherheit ertragen. Wir müssen wachsam sein und doch arglos bleiben. Sonst geht es an die Substanz unseres Glaubens.