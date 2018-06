Freiheit und Geld für Experimente

Wer den Sommer im Altonaer Volkspark verbrachte, konnte dort Szenen erleben wie bei einer Block-Party in der Bronx: Junge Männer standen vor dröhnenden Stereoanlagen, wechselten sich am Mikrofon ab und improvisierten Texte zur Musik. Es war wie bei der Geburtsstunde des Hip-Hops. Nur dass die Männer "Yalla!" riefen und nicht "Yo!", dass sie Araber waren und nicht Afroamerikaner und dass sie nicht rappten, sondern sangen. So wie Hip-Hop aus amerikanischen Armenvierteln kam und der Baile Funk aus den Favelas von Rio, wird Hamburg bald eine neue Musikszene haben, die dort keimt, wo sich kulturelle Einflüsse vermischen: in den Asylbewerberheimen. Jugendliche werden sich nachts aus den Wohnungen schleichen, um auf Partys in Containerdörfern zu tanzen. Das wird einige Leute beunruhigen. Aber es wird eine Adrenalinspritze sein für die Popkultur und eine Chance für die postmigrantische Metropole. Diese Kultur muss gefördert werden, ohne sie gleich zu vereinnahmen. Mit Räumen, mit etwas Geld und mit der Bitte ans Ordnungsamt, nicht sofort den Strom abzudrehen, wenn im Altonaer Volkspark die Stereoanlage dröhnt.

Hafenflächen als neue Spielstätten

Was kaum einer weiß: Im Kernland des Hamburger Hafens gibt es Brachflächen. Der Tschechen-Hafen verfällt seit vielen Jahren ungenutzt. Bald soll das Überseezentrum geschlossen werden. Auch andere Teile des Hafens verlieren an wirtschaftlicher Relevanz. Hier entstehen Freiflächen in der Nähe der Innenstadt, am Wasser und ohne Nachbarn, die sich über Lärm beklagen könnten: für die Kultur eine historische Chance.

Bessere Verbindung Berlin–Hamburg

Freitagabends fährt der letzte ICE von Hamburg nach Berlin um 21.51 Uhr am Hauptbahnhof ab. In die Gegenrichtung sieht es nicht viel besser aus. Danach passiert stundenlang nichts. Warum fährt der ICE am Wochenende nicht wenigstens einmal in der Nacht? Dann könnten auch Berliner (und in Berlin lebende Kulturschaffende und Journalisten) zu den Premieren ins Schauspielhaus, zu Konzerten in die Elbphilharmonie oder ins Musical gehen. Und Hamburger könnten zum Feiern an die Spree, anschließend auf den Fischmarkt und ins Bett. Beide Städte würden profitieren, vor allem aber die Hamburger Kulturinstitutionen. Denn mal ehrlich: Hamburg wird als Kulturstandort den übermächtigen Nachbarn nicht mehr in die Knie zwingen. Wen man nicht besiegen kann, mit dem muss man sich verbünden – und ihn zum Bestandteil der eigenen Metropolregion machen.

Kulturtaxe exklusiv für die Kultur

Die im vergangenen Jahr verstorbene Kultursenatorin Barbara Kisseler war kreativ, wenn es um die Finanzierung von Kunst ging. Was sie geschafft hat: eine "Kultur- und Tourismustaxe" einzuführen, mit der seit 2013 eine Steuer für Übernachtungen erhoben wird. Was Kisseler jedoch nicht geschafft hat: ihren Senatskollegen auszureden, dass mit dem Geld auch Tourismuswerbung und Sportmarketing bezahlt werden müssen. Zum Beispiel 220.000 Euro für Kreuzfahrt-Marketing. Äh, wie bitte? Die Kulturtaxe muss zu 100 Prozent in die Kultur gehen!

Schluss mit dem Geldregen vom Bund

Die Elbphilharmonie ist noch nicht eröffnet, da startet das nächste Großbauprojekt: Hamburgs neues Hafenmuseum. 120 Millionen Euro hat dafür der Bund versprochen, die Betriebskosten wird aber die Stadt stemmen müssen. Eine Million pro Jahr könnten es allein für die Instandhaltung des Segelschiffs Peking sein, das die Attraktion des Museums werden soll. Muss das sein? Gibt es nicht schon genug maritime Museen, genug alte Schiffe in der Stadt? Und hätte nicht auch die naturkundliche Sammlung einen Raum verdient, die gerade ungenutzt verfällt? Statt darüber zu reden, vermelden Bundestagsabgeordnete ihren nächsten Erfolg: 18,6 Millionen aus dem Bund für die Sanierung des Fernsehturms. Toll! Aber damit es reicht, muss die Stadt die gleiche Summe drauflegen. Das Geld vom Bund ist ein tückischer Segen.

Professionelle Ausbildung von Autoren

Die Literaturszene hat eigentlich keinen Grund zur Klage. Literaturfestival, Literaturhaus, Förderpreis für angehende Schriftsteller, Stipendien, Verlagspreis: gibt es alles! Ist Hamburg aber als Literaturstadt bekannt? Nein. Vielleicht weil es an der entscheidenden Ressource mangelt, nämlich an qualifizierten Autoren. Viele von ihnen werden heutzutage in den beiden professionellen Schreibschulen des Landes ausgebildet, an der Universität Hildesheim und im Deutschen Literaturinstitut Leipzig. Von dort führt der Weg selten nach Hamburg. Wenn also die Förderprogramme nicht ausreichen, um Autoren anzuziehen, wieso zieht man sie nicht gleich hier auf? Die Kosten eines Creative-Writing-Studiengangs kann die Kulturbehörde sogar mit ein wenig Kreativität größtenteils an andere überschreiben: an die Bildungsbehörde und die Verlagshäuser, deren Literaturscouts die Reisen nach Leipzig und Hildesheim erspart blieben.

Bessere Musicals

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Das Wunder von Bern ist am Ende, aber es geht weiter mit Hinterm Horizont, Aladdin, Der König der Löwen. Musicals sind ein Hamburger Wirtschaftsfaktor, sie geben vielen Profis Arbeit und locken Millionen Touristen in die Stadt. Nur als Kunst werden sie nicht ernst genommen. Die Herablassung des Feuilletons hat sich das Genre in Deutschland selbst zuzuschreiben – was auf den Bühnen des Operettenhauses und des Stage Theaters gezeigt wird, ist oft schrill bis peinlich bemüht. Dabei könnte die Stadt zu einer Musicalmetropole werden wie New York. Das Publikum am Broadway ist auch nicht viel gebildeter und geschulter in puncto Singspiele als das vom Kiez. Es wird nur regelmäßig verwöhnt mit gewagten Stoffen und musikalischer Innovation. Das könnte in Hamburg auch so sein – die Musiker, Darsteller und Bühnen sind vorhanden.

Rettung der modernen Architektur

Auch wenn das Denkmalschutzgesetz unter Olaf Scholz verschärft wurde: Im sozialdemokratisch regierten Hamburg ist die geschichtliche Bedeutung eines Gebäudes bloß ein lästiges Hindernis für Verkauf, Umbau oder Abriss. Klar, auch Sozis werden mal sentimental – wenn ein Gebäude Erker, Türmchen oder Säulen hat. Für die architektonische Moderne allerdings gilt: Kann weg. Der City-Hof, die Industriedenkmäler auf der Peute und diverse denkmalgeschützte Schulen aus den fünfziger Jahren: Schandflecke! Hässlich! Abreißen! Da kann ein bisschen Fundamentalismus nicht schaden, wenn es um die Rettung historischer Architektur geht.

Schulung und Begeisterung der Mäzene

In Hamburg leben viele wohlhabende Bürger. Manchmal haben die auch Geld für Kultur übrig. Das ist schön und lobenswert. Aber man kann sich auf sie nicht verlassen. Denn der Kulturgeschmack der Mäzene ist leider oft konservativ. Kunst soll an der Wand hängen und möglichst berühmt sein. Schauspieler sollen deutlich sprechen und auch berühmt sein. Aber Kultur ist mehr als Kunsthalle, Staatsoper und Eva Mattes im St. Pauli Theater. Hier ist behutsame Weiterbildung gefragt.

Mehr Mode

Hamburg war mal die Nummer eins der deutschen Modestädte. Ohne das Design von Jil Sander wäre die Emanzipation der modernen berufstätigen Frau in den neunziger Jahren sehr viel weniger elegant ausgefallen. Auch Karl Lagerfeld und Wolfgang Joop kommen von hier. Lange her. Heute halten Iris von Arnim (hochwertige, aber ästhetisch biedere Strickmode) und Herr von Eden (Saville-Row-Verschnitt für den Dandy mit kleinem Geldbeutel) die Stellung. Da geht sicher noch mehr. Eine Messe zum Beispiel im Stil der Berliner Modenschau Bread & Butter oder der Fashion Week. Die Infrastruktur gibt es (Rolltreppe der Elbphilharmonie als Catwalk!), den Nachwuchs (exzellente Studenten an der Armgartstraße) und das Geld ebenfalls.