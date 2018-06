* 5. November 1926 - † 2. Januar 2017



Ein großzügiger Mensch, ein scharfer Denker. Maler. Kunstwissenschaftler, Bauer. Liebhaber. Vater. Ein großer Befreunder. Einer, der mit Leidenschaft die Welt zu einer besseren machen wollte, John Berger, der nun mit seinen 90 Jahren am Ende eines reichen Lebens angekommen ist, war einer der letzten Renaissance-Menschen. Er lebte in der Fülle seiner Möglichkeiten, und so zu leben, wollte er uns zeigen. Seine Instrumente? Der Zeichenstift. Die Schreibmaschine. Das Motorrad, mit dem er sich in die Kurve des Lebens legte. Er wurde verehrt und geliebt.

John Berger kam 1926 im Londoner Stadtteil Hackney zur Welt und wohnte lange mit Frau und Kind in den Alpen von Haute Savoie auf einem alten Hof. Das war seine Basis. Von dort aus flog er, der im Alter mit seinem fedrigen Schopf und dem scharfen Haken im Gesicht immer mehr einem Vogel ähnelte, nach Paris und weiter um die Welt. Er beschrieb sich als Mensch im Transit. In sich trug er das Erbe seiner Vorfahren, einer jüdischen Familie aus Galizien, eines Großvaters aus Triest, wie konnte er anders, als sich den Menschen in aller Welt nahe zu fühlen. Dem Nachbarn in Quincy, dem er mit den Kühen half, dem Kind am Fuß der Mauer in Gaza, dessen Bild an seiner Wand in Quincy hing. Seinen Fans in Korea. Dem Freund, dem Fotografen Henri Cartier-Bresson, mit dem er in der alten Küche des Hofes saß, wo die Gefährtin Beverly Wein einschenkte und mit ihrem Opinel die Wurstscheiben schnitt, wo man über die Kunst diskutierte.

Bergers Kunstbetrachtungen hatten das Ziel, zum Wesen der Kunst vorzudringen. Er beschrieb, im Gefolge von Walter Benjamin, als einzigartiges Merkmal eines Bildes die Stille und die Ruhe, die in der Betrachtung spürbar werden. Diesen Raum zwischen Betrachter und Leinwand untersuchte er und in ihm die wunderbare "ununterbrochene Stille", legendär in seinem Band Die Kunst des Sehens, aber auch, in den Siebzigern, Avantgarde im Blümchenhemd, in einer eigenen Fernsehshow, in immer neuen Essays, über Frans Hals, Courbet, La Tour, Modigliani ("Der Mann, der Augen malte, die nicht sehen") . Er beschrieb, was sich in diesem Korridor zwischen Mensch und Kunstwerk ereignet. Eine Weltbegegnung. Annäherungen an das Geheimnis des Seins.

Bergers Kunstbetrachtungen sind Kunsterzählungen, nicht erstaunlich bei einem, der mit einem Roman ans Licht der Öffentlichkeit trat, mit G, der ihm gleich den Man Booker Prize 1972 einbrachte. Seine Texte sind fesselnd, gelegentlich romantisch und ziehen Menschen in ihren Bann, die vielleicht mit Kunst noch gar nicht in Berührung bekommen sind. Man kann das, im Sinne dieses nachdrücklichen Linken, eine Demokratisierung der Kunstbetrachtung nennen. Berger war ein sanfter Radikaler und blieb sich darin treu, auch als es nicht mehr modisch war, links zu sein. Wer ihn in Quincy besuchte, sah über dem Gemüsegarten der Familie die Flagge der Palästinenser wehen. Eines seiner großen Anliegen war die Bewahrung einer ursprünglichen Landschaft und Kultur, die er in seinen Büchern beschwor (SauErde – Geschichten vom Lande), gelegentlich herrlich illustriert (Einst in Europa).

Einmal, bei einem Besuch in Quincy, erzählte er davon, wie er seinen toten Vater zeichnete, in der Hoffnung, in der Bewegung der Hand, die den Konturen des Verblichenen folgt, das Geheimnis zu spüren, welches das Leben umgibt, jenes Wunderbare, aus dem uns auch die Kunst entgegentritt, so bescheiden, wie Berger es für die Vasen von Morandi beschrieben hat. Nun hat sich John Berger in die andere Richtung davongemacht, wie gerne wüsste man, was er dort sieht.