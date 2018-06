Zwischen den Jahren freue ich mich immer auf die Karl-May-Filme im Fernsehen. In den Achtzigern liefen diese schönen romantischen Western ja erstmals in den Kinos der DDR, weil zeitgleich die ersten May-Bücher erscheinen durften – zu verlockend erschien das Geschäft, zu überholt die ideologischen Vorurteile. Und so wuchs ich mit den damals schon 20 Jahre alten Filmen auf. Voll waren die Kinos, wenn die Blutsbrüder ritten.

Und nun gibt’s also einen neuen Winnetou. Mit unserem Doktor May hat das allerdings nicht mehr viel zu tun. Noch weniger als die Filme aus den Sechzigern. Denn heute muss Old Shatterhand, gespielt nun von einem Wotan, die schöne Häuptlingstochter Nscho Tschi heiraten, die einst in Lex Barkers Armen starb. Lex hat im WK2 gegen die Nazis gekämpft, wurde erst verwundet und dann Tarzan in Hollywood. Im RTL-Winnetou gibt es immerhin eine Völkerverständigungsehe. Auf der Multikulti-Farm (der neue Winnetou ist ein Albaner) von Old Shatterhand-Tschi bietet Nscho Shatterhand-Tschi eine Art Öko-Häkelkurs mit Naturgeburt an. Aber zum Glück ist unser Gojko Mitic (wieder) mit von der Partie in der neuen Winnetou-Trilogie. Alt und grau ist er geworden, der Gojko. Ich kann mich erinnern, wie begeistert ich Die Söhne der großen Bärin als Kind in unserem Vorstadtkino "Palast-Theater" sah. Ich bestelle mir die große Gojko-Mitic-Box und bin ein wenig erschrocken, wie sehr dieser etwas unbeholfene Klassiker doch gealtert ist. Im Gegensatz zu einigen anderen Mitic-Filmen, wie dem wunderbar ruhigen Der Scout oder dem düsteren Tödlicher Irrtum (mit Armin Mueller-Stahl!).

Clemens Meyer geboren 1977, ist Schriftsteller und ZEIT-Kolumnist. Er lebt im Osten Leipzigs. 2013 erschien sein Roman Im Stein (S. Fischer)

Die viel gelesene Romanserie Die Söhne der großen Bärin wurde von Liselotte Welskopf-Henrich geschrieben, die nordamerikanischen Lakota-Indianer verliehen ihr den Ehrentitel "Lakota-Tashina", sie war eine sozialistische Tochter der Häuptlinge! "Winnetous Mund spricht leise, aber laut spricht sein Herz!"