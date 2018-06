Es schmerzt, sagt der alte Herr Hamma am Telefon. Die waren wieder nachts im Schloss. Jetzt ist auch der Kronleuchter weg. Den Vandalismus haben Sie ja selbst gesehen.

Vor Monaten reisten wir mit Wolfgang Hamma nach Sachsen, ins Delitzscher Land. Der Westberliner Unternehmer fragte: Warum interessiert Sie Schönwölkau? Was ist Ihr Thema?

Baugeschichte und Identität. 1989 sind die Ostdeutschen nicht nur für Reisefreiheit und ehrliche Medien auf die Straße gegangen. Es wurde unerträglich, wie die Lebenswelt verfiel.

Schloss Schönwölkau ist ein ramponiertes Barock-Juwel. Errichten ließ den viergeflügelten Koloss Graf Friedrich Vitzthum von Eckstädt, Reisemarschall und Kammerherr Augusts des Starken. 1945 verloren die Vitzthums Schönwölkau und entwichen gen Westen. Das Schloss beherbergte Offiziere der Roten Armee, dann wurden Wohnungen eingebaut. Im Wirtschaftsareal produzierte ein volkseigenes Gut Grassaaten. 1990, zu Beginn der Neuzeit, setzte das Dorf Schönwölkau alle Hoffnung auf das Schloss, leerte es von Mietern und harrte des heilbringenden Investors. Es erschien ein Quartett mit Galionsfigur: Justus Frantz. Der Dirigent imaginierte für Schönwölkau eine wunderbare Zukunft als Residenz seines Reiseorchesters Philharmonie der Nationen. Die vier Visionäre kauften die Anlage von der Treuhand, für 500.000 Mark.

Wir sahen das Wunder. Schloss und Park erblühen wieder in kursächsischem Glanz. Neuerlich leuchtet die Schaufassade. In den Seitenflügeln leben und schaffen Musiker aus vierzig Ländern. Der Kuhstall wurde Speisesaal, der Innenhof Auditorium, gläsern überdacht. Kammermusik erfüllt die Orangerie. Tausende Sachsen lauschen unterm Mond dem Parkkonzert. Finale mit Feuerwerk!

Leider existiert dieser Sommernachtstraum nur als Werbefilm. Die Baufinanzierung kam nicht zustande, Justus Frantz abhanden. Alleiniger Gesellschafter der Kulturzentrum Schloss Schönwölkau Besitz GbR ist heute Wolfgang Hamma. Der freundliche Schwabe vom Jahrgang 1939 betreibt in Ostdeutschland etliche Pflegeheime. Schönwölkau hängt ihm längst als Klotz am Bein, doch immerfort orakelt er von Hoffnung auf baldige Gelder. Man wird ständig hingehalten, sagt Schönwölkaus Bürgermeister Volker Tiefensee, man hört von Dr. Hamma seit Jahren: In acht Wochen geht’s los, in einem halben Jahr, wir stehen in Verhandlungen ... Er hat nie einen Bauantrag eingereicht.

Ist Hamma ein Traumtänzer?

Ein realistischer Macher. Aber Sie brauchen einen Investor und eine tragende Idee. Schloss Hohenprießnitz, Schnaditz, Büchau – überall in der Gegend stehen riesige Kästen.

Wir erreichten Schönwölkau. Zwei dienstbare Dörfler warteten am Tor zum Park. Altbürgermeister Richard Marquardt hatte schon Tausende Stützschrauben in mürbes Schlossgebälk gedreht. Wachmann Hans-Peter Philipp hütete den Kummerkasten mit Pfefferspray und einer keulengroßen Taschenlampe. Trotzdem drang Abenteuerjugend ein, bog Gitter auf, zerschlug Fenster, klaute und ramponierte. Null Respekt, nur Zerstörungsfreude, sagte Hamma. Das ist die heutige Welt.

Wir tappten durch Dämmer und Staub. Im Treppenhaus Fallputz und Marderkot. Der Rokoko-Raum: zotig beschmiert. Der Festsaal war zur DDR-Zeit Kino. Marquardt öffnete Vorhänge und Fenster. Vogelgesang trillerte aus dem Park. Sonne fiel aufs Parkett und auf die Wände mit den übermalten Bildern, deren Adelsgestalten im Arbeiter-und-Bauern-Staat unter Blumendekor verschwinden mussten. Wir liefen treppab, in den verwucherten Hof. Wir sahen Dachbruch und Bröckelsimse, wir hörten wilde Bienen und Wolfgang Hammas Kommentar: Man kann’s furchtbar finden. Man kann aber auch sagen: Welche Substanz!

Nun wurde es Winter. Nichts Neues. Schloss und Schlossherr wirken resigniert. Hamma sagt, wahrscheinlich werde er sich von Schönwölkau trennen.