Der Weg zu ihr, der linken Wissenschaftlerin, führt vom Bahnhof Bern über die Große Schanze, vorbei an repräsentativen Villen aus dem 19. Jahrhundert. Doch dann stehen da zwei Schindelhäuser, einfach gebaut, unprätentiös. Und die vielen Namen neben der Türglocke zeigen: Hier wohnen keine Kleinfamilien, hier leben Wohngemeinschaften. Handschriftlich auf ein Post-it notiert, steht da auch: Sarah Schilliger.

Die Soziologin öffnet die Tür und bietet ungefragt eine soziologische Instant-Einordnung ihrer Wohnsituation. "In diesen Häusern haben einst die Dienstbotinnen und -boten der Villenbesitzer gewohnt", sagt sie. Ihre WG sei aber gerade erst eingezogen, deshalb das fehlende Klingelschild. Und, nein, mit der WG wolle sie nicht auf ewig Studentin spielen: "Es ist die Wohnform, die mir am meisten entspricht."

Das Soziale ist Sarah Schilliger wichtig: Beim Wohnen wie in ihrer Forschung.

Sie gehört zu einer Gruppe gut vernetzter junger Sozial- und Geisteswissenschafter, die sich in die politische Debatte einmischen. Die Oberassistentin am Seminar für Soziologie der Universität Basel will zu Fragen forschen, die für die Betroffenen wichtig sind. Und sie will die Antworten zurück in die Gesellschaft tragen.

"Methodisch originell" findet das Ueli Mäder. Für den Doyen unter den linken Schweizer Soziologen ist Schilliger die vielversprechendste Forscherin seines Fachs. Gemeinsam mit ihm publizierte sie 2010 eine Studie der Schweizer Hautevolee, die landesweit bekannt wurde: Wie Reiche denken und lenken.

Schilliger, Jahrgang 1979, denkt seit ihrer Jugend politisch. Bereits in der Schule, erzählt sie, sei ihr aufgefallen, dass ihre Mitschülerinnen je nach Herkunft unterschiedliche Chancen erhielten. 1991 erlebte sie den Frauenstreiktag am eigenen Leib, ihre Mutter kochte weder Zmittag noch Znacht. Vier Jahre später organisierte sie als Gymnasiastin ihre erste Demo, gegen die französischen Atombombenversuche in der Südsee: "Stop it, Chirac!"

Heute forscht Schilliger über Migration, Rassismus, soziale Ungleichheit. Sie steht politisch klar links, ist geprägt von der feministischen Theorie und entspricht damit genau dem Feindbild, das die SVP von den Geistes- und Sozialwissenschaften pflegt. "Ja", sagt Schilliger lakonisch, "das ist wohl so. Damit kann ich leben." Auch wenn die Fundamentalkritik und die Polemiken gegen alles, was mit Geschlechterforschung zu tun habe, oft "unterste Schublade" seien.

Für ihre Arbeit lernt die Wissenschaftlerin auch mal schnell Polnisch

Sarah Schilliger, Maturandin aus dem Luzerner Hinterland, begann zunächst ein Politologiestudium an der Uni Zürich. Sie war aber bald frustriert, weil das Fach damals "sehr neoliberal" geprägt gewesen sei. Auch die Art, wie gearbeitet wurde, mochte sie nicht: "Im ersten Proseminar sagte man uns, wie 'objektive' Wissenschaft zu sein habe: nur beschreibend, ohne Interpretation. Auch wenn mir damals die Begriffe fehlten, wusste ich: Das ist es nicht, was ich will."