Es gibt ein paar Dinge, die man nicht ändern kann: Dass die Lehrer Hausaufgaben aufgeben. Dass die Eltern ein aufgeräumtes Zimmer verlangen. Dass die Schwerkraft Dinge nach unten fallen lässt und uns am Boden festhält. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Lehrern, Eltern und der Schwerkraft. Eltern und Lehrer kann man austricksen. Die Schwerkraft nicht. Ich habe es trotzdem versucht.

Zu einer besonderen Tour hatte mich das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eingeladen. Das ist ein großes Institut, das alles erforscht, was mit dem Fliegen und mit dem Weltraum zu tun hat – mit Satelliten, mit dem Mond und eben auch mit der Schwerkraft. Um einmal zu schweben, sollte ich nach Bordeaux in Frankreich reisen. Dort steht ein Flugzeug, ein Airbus A310, mit dem man die Schwerkraft austricksen kann. Er war früher einmal das offizielle Flugzeug der deutschen Regierung. Die Politiker fliegen nicht mehr damit, aber das Flugzeug ist noch immer in einem ziemlich guten Zustand, und die Wissenschaftler können es nun für Versuche nutzen. Angela Merkel würde den Innenraum des Fliegers wohl nicht wiedererkennen: Wo früher einmal der Besprechungsraum war, ist jetzt eine große leere Kabine. Sie ist mit Schaumstoff ausgekleidet, damit sich keiner den Kopf stößt, wenn er abhebt.

Schweben – das ist eine von diesen Sachen, die entweder nur im Film funktionieren oder im Weltall. Aber mit ein paar waghalsigen Flugmanövern und drei draufgängerischen Piloten soll das auch mit diesem Flieger klappen, zumindest für 22 Sekunden. Das jedenfalls hat man mir versprochen.

Als ich in Bordeaux ankomme, arbeiten elf Gruppen junger Wissenschaftler schon seit Wochen daran, ihre Experimente startklar zu haben: Da sind Forscher aus München, die Versuche mit Zement machen. Biologen aus Bayreuth haben Wasserflöhe gezüchtet. Gehirnwissenschaftler aus Köln wollen etwas über unseren Denkapparat herausfinden.

Normalerweise arbeiten all diese Forscher in unterschiedlichen Labors. Die verschiedenen Fachrichtungen haben nichts miteinander zu tun. Hier ist das anders. Jeder Wissenschaftler hat eine spezielle Frage, die sich nur in der Schwerelosigkeit beantworten lässt: Was passiert in den ersten Sekunden, wenn sich Zement und Wasser mischen? Wie unterscheiden Wasserflöhe oben und unten? Arbeitet das Gehirn besser, wenn es nicht der Schwerkraft ausgesetzt ist? Dafür werden die Forscher gemeinsam mit mir in das umgebaute Flugzeug steigen.

Bevor ich mit in die Luft darf, muss ich mich zwei Tage lang vorbereiten und ein Sicherheitstraining absolvieren. Dann geht es endlich los. Zum Frühstück esse ich – nichts. Dafür bin ich zu aufgeregt. Außerdem möchte ich ungern mit vollem Magen in das Flugzeug steigen. Früher nannte man solche Schwerelosigkeits-Flieger auch Kotzbomber, weil vielen Menschen bei den Flügen schlecht wurde. Heute bekommt zwar jeder eine Spritze gegen die Übelkeit in den Arm, aber wer weiß ...

Die Spritze macht mich ganz entspannt. Deshalb habe ich auch keine Angst mehr, als ich eine Stunde später zum Flugzeug schlendere. Ich trage einen blauen Astronautenanzug und denke: Was soll schon passieren! Die Stimmung an Bord ist wie im Bus auf einer Klassenfahrt. Dann startet der Airbus.

Eine halbe Stunde lang fliegen wir einfach so, dann setzt der Pilot zur ersten Schwerelosigkeits-Phase an. Parabelflug nennen Fachleute, was nun kommt: Das Flugzeug zeigt dafür mit der Nase nach oben, die Turbinen beschleunigen mit voller Kraft und jagen den Flieger in den Himmel. Dann schalten die Piloten den Antrieb herunter. Das Flugzeug steigt mit dem eigenen Schwung noch fast einen Kilometer hoch, senkt am höchsten Punkt die Nase gen Boden und fällt wieder einen Kilometer herunter, bis die Piloten erneut Gas geben. Ungefähr 22 Sekunden dauert die mittlere Phase, in der die Maschine mit ihrem eigenen Schwung aufsteigt und wieder fällt – und dabei entsteht Schwerelosigkeit.

Die überrascht mich: Ganz sanft ist sie und hat nichts mit einer Achterbahnfahrt oder einem Sprung vom Fünf-Meter-Turm zu tun. Sachte hebt die Schwerelosigkeit mich aus meinem Sitz. Ich fühle mich unendlich leicht – und das bin ich auch. Ich strecke meine Arme in die Luft, und sie bleiben einfach dort, ohne dass ich meine Muskeln anspannen muss! Das Blut schießt mir ins Gesicht. Ich muss lachen, weil sich alles so verrückt anfühlt.

Nach der zweiten Parabel gehe ich hinüber zu einem Käfig, der in der Ecke der großen Experimentierkabine aufgebaut ist. Hier darf ich so richtig schweben. Als die Schwerelosigkeit wieder einsetzt, probiere ich zuerst eine Rolle vorwärts, laufe dann an der Wand entlang zur Decke hoch und versuche zum Schluss, in der Luft zu schwimmen. Es klappt! Ich fühle mich wie ein Superheld, für den die Naturgesetze der Erde nicht gelten.

Als wir nach 30 Parabeln wieder in Bordeaux landen, grinse ich ohne Unterbrechung. Auch wenn ich froh bin, wieder beide Beine auf dem Boden zu haben – die Welt ohne Schwerkraft hat mir ziemlich gut gefallen.