Sein Chef, sein Team, seine Landsleute – sie alle vertrauen ihm blindlings. Und den Bonus hat er sich zu Recht erworben. Steht aufrecht und markant da wie eine Eins seit einer gefühlten Ewigkeit. Ein Fels in der Brandung, ein Gentleman mit Charisma, ein Mega-Talent in seinem Traumberuf – diesem Sport, den er mit so viel Leidenschaft erlebt, "als wäre er das Wichtigste im Leben". Und derzeit sieht alles danach aus, als würde das noch eine Zeit lang so weitergehen. Dann will er sich den größten Wunsch erneut erfüllen und im Anschluss "Ciao" sagen. Das könnte er natürlich guten Gewissens schon jetzt tun, bei dem, was er erreicht hat: Titel, Pokale, Reichtum (wobei er sein Geld gern mal im Kasino oder Wettbüro einsetzt). Und wie oft schon gehörte ihm die Paraderolle im letzten Drama-Akt! Vielleicht das Schönste für ihn: dass ihn heute auch jene mögen, die ihn früher ablehnten. Freimütig gibt er zu, dass er auch mal Mist gebaut hat, etwa als er aus "jugendlicher Ignoranz" mit Rechtsaußen flirtete. Aber er hat auch mutig ein Tabu gebrochen, als er seine Krankheit outete. Anders als ein tragisch geendeter Berufskollege konnte er sich dem Dunkel entziehen. Mit der Entdeckung von Kunst, vor allem von Marc Chagall, sei ihm das geglückt: "Ich konnte stundenlang auf seine Bilder schauen." Heute weiß er, dass ihm das Leben viel geschenkt hat, drei Söhne aus zwei Ehen gehören dazu wie die fast unzählbaren Erfolge. Auch da erweist er sich als Teamplayer: "Das Schönste im Erfolg findet man in den Augen derjenigen, die ihn feiern." Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 1:

Christo Vladimir Javacheff, geb. 1935 in Bulgarien, realisierte mit seiner Frau Jeanne-Claude (sie starb 2009) spektakuläre Kunstprojekte mit Stoffen wie 1995 die Verhüllung des Berliner Reichstags. Sein jüngstes Projekt im Juni 2016 waren die "Floating Piers" im Iseo-See