Die Autorin Stefanie Sargnagel hat geschafft, was weiblichen Stars sonst verwehrt bleibt: Sie bestimmt die Spielregeln.

Das Vorbild raucht. Die sechste Zigarette, selbst gedreht. Nach einer Stunde Interview. Stefanie Sargnagel bläst den Rauch aus und blickt auf die Limonade vor ihr. "Alle sind enttäuscht, dass ich nichts mehr trinke."

Stimmt.

Auf ein paar Bier hatte man schon gehofft. Und auf ein paar Sprüche. Darauf hoffen alle Journalisten, die hierher pilgern, ins Café Weidinger in Wien, das Stammcafé von Stefanie Sargnagel, bürgerlich Sprengnagel. Ihren Künstlernamen trägt sie, seit sie vor zehn, elf Jahren aus Spaß "Sargnagel" unter eine Zeichnung kritzelte.

Draußen rauschen die Autos über den Wiener Gürtel. Drinnen hängt Gehäkeltes vor den Fenstern und Qualm unter der Decke. Die Umgebung passt zu einer Schriftstellerin, die Trinken, Rauchen und ihren Stuhlgang zur Kunstform erhoben hat. Und die über all diese Dinge schreibt. Mal abgründig, mal ekelerregend, mal witzig und immer auf Facebook. Jeden Tag postet sie dort.

6. 5. 2011: Meine Strumpfhose riecht nach Brie.

28. 2. 2014: Einen Tanga anzuziehen, würde bei mir eine Identitätskrise auslösen.

9. 10. 2014: Wenn joggen so super ist, warum lächelt dann nie wer dabei?

Es gibt kaum Künstler, die sich so schonungslos neben die Gesellschaft stellen – und dabei authentisch wirken. In einem Land, das sich vor dem Abstieg so fürchtet, dass es nach Geschichten von ganz unten giert, ist das eine Leistung. Aus ein paar Sargnagel-Freunden bei Facebook wurden Hunderte Likes bei jedem Post. Aus den Posts wurden zwei Bücher und eine Lesung beim Bachmann-Preis. Aus einem Geheimtipp wurde eine gefeierte Künstlerin.

Sie schmuggelt Flüchtlinge aus Ungarn nach Österreich. Sie bringt als Mitglied der Frauenschaft "Hysteria" rechte Burschenschaften ebenso aus der Fassung wie ZEIT-Leser durch ihren Bericht von den Bayreuther Festspielen (ZEIT Nr. 36/16). Und beim Oktoberfest der FPÖ recherchiert sie undercover. Sie schrieb: "Ich fühlte mich sehr unwohl, nachdem ich aber die ersten rotgesichtigen Mostschädeln in ihren Trachtenjankern dabei erwischte, wie sie mir unverhohlen auf meinen Orsch starrten, fühlte ich mich irgendwie akzeptiert."

Sargnagel erzählt sehr wienerisch. Die Vokale sind gedehnt, der Schmäh lässt die Sätze singen, und weil sie oft die Silbe "ur-" vor Wörter setzt, klingt sie jugendlich, obwohl sie 30 ist. "Nach der österreichischen Präsidentenwahl war ich auf der Party des Siegers, wollte die Stimmung beobachten." Stefanie Sargnagel schichtet Tabak auf ein Blättchen, dreht es hin und her, fährt mit der Zunge drüber. "Aber da kamen sofort ein paar urbesoffene, alte, linke Feministinnen an und riefen: Danke! Danke für alles!" Sie steckt sich die Kippe zwischen die Lippen. "Die bewundern, dass ich mich nicht anscheiße, sondern meine Meinung sage." Kopfschütteln.

Haltung, Stil, Leistung. Menschen können aus vielen Gründen zum Vorbild werden. Stefanie Sargnagel wird für etwas verehrt, für das andere verachtet werden, für ein paar Kilo mehr und ein paar Zentimeter Körpergröße weniger als der Durchschnitt. Für fahle Haut und eine rote Baskenmütze. Für die sparsame Mimik, die Biografie. Aufgewachsen in einem Wiener Arbeiterbezirk. Schule: abgebrochen. Kunststudium: abgebrochen.

Vor allem aber wird sie geliebt, weil sie als Frau an der Bar sitzt, trinkt, alleine ist und damit kein Problem hat. Das gilt als Lebensstil, der Männern vorbehalten ist – Charles Bukowski oder Ernest Hemingway. Mehr Mann geht kaum, auch heute noch. Man muss sich nur Zeitschriften wie Wolf anschauen, das "Männermagazin fürs Wesentliche". Womit Liebesaffären und ein "Retro-Auto-Quartett" gemeint sind. Dazu ein VW Bulli auf dem Cover als Inbegriff von Freiheit. Das weibliche Magazin-Pendant heißt Flow und beschäftigt sich mit Kreativität und Familie.