Im berühmten Film Ist das Leben nicht schön? spielt James Stewart den Chef einer kleinen Bausparkasse namens George Bailey, der in seinem amerikanischen Städtchen zum Vorbild wider Willen wird. Eigentlich wollte der junge Bailey dem Kaff den Rücken kehren und die Welt bereisen. Aus Anstand blieb er dann aber da und leitet nun die langweilige Kasse zum Wohle all der Bürger, die auf sie angewiesen sind. Baileys Bruder (als Gegenentwurf) geht fort, wird Jagdflieger, Kriegsheld, steht groß in der Zeitung und nimmt allerhand Orden entgegen. Bailey selbst opfert eigene große Pläne den vielen kleinen Träumen seiner Sparer. Als die Bausparkasse durch den Fehler eines Mitarbeiters auch noch vor dem Bankrott steht, versucht Bailey – die Stunde seiner Geburt verfluchend –, sich das Leben zu nehmen, um mit der Police seiner Lebensversicherung das Unternehmen zu retten.

Da naht ein Engel. Er führt den Hadernden durch seine eigene Stadt – jedoch in einer magischen Variante: Bailey erlebt Gemeinwesen und Bürger plötzlich so, wie sie geworden wären, hätte er selbst tatsächlich nie existiert. Und er sieht – ein Bild des Jammers. Alle bekannten Gesichter sind da, aber verarmt, verroht, vereinsamt, verkommen. So sähe es also hier aus, hätte es Bailey, den stillen Helden, diesen großen Durchhalter, nicht gegeben.

Ist das Leben nicht schön? wurde erstmals an Weihnachten 1946 gezeigt. Bestimmt kein Zufall. Der beharrliche Held des Alltags war die postheroische Antwort auf all die blutigen Helden eines eben zu Ende gegangenen Krieges.

Was ist für uns ein Vorbild?, fragten sich elf junge Redakteure der ZEIT. Sie machten sich auf – und was fanden sie heraus? Weder Prominente noch Präsidenten, weder Filmdiven noch Rockstars – nicht jene Sonnen, die für die Augen des Betrachters zu hell sind, eignen sich als vorbildliche Existenzen, sondern eher Helden des Alltags, Menschen wie George Bailey, die (mitunter widerwillig, aber entschlossen) ihren Mann stehen, an jener Stelle, wo das Schicksal sie hingestellt hat. Nicht alle sind sympathisch, aber alle sind Karyatiden dieser Welt.

Die Karyatide, die Trägersäule, mag ein konservativer Vorbildbegriff sein. Und sicher gilt er nicht für jene Regionen des Globus, in denen es nicht viel zu konservieren, zu erhalten gibt. Wo das Heldentum nicht in der Bewahrung friedvoller, sondern in der Zerstörung bedrückender Verhältnisse besteht, dort zählen andere Vorbilder. Die Freiburger Islamwissenschaftlerin Johanna Pink sagte im Deutschlandfunk, der "Islamische Staat" biete eine Art Vorbild und Heldentum an, das auch für den religiös und intellektuell Ungebildeten, den Chancenlosen und den Überzähligen durchaus erreichbar sei. Zerstörung als vergleichsweise einfache und doch herausragende Tat macht den Terror so verlockend für die Zukurzgekommenen dieser Welt.

Die Vorbilder unseres Kulturkreises hingegen zeichnen sich – jedenfalls im Augenblick – durch Gewaltlosigkeit aus, durch besondere Taten, aber auch durch Verzicht und persönliches Risiko zugunsten der Mitmenschen. Das gilt nicht nur für die Filmfigur George Bailey, sondern auch für (noch unfertige) Helden wie den Whistleblower Edward Snowden oder den afrikanischen Freiheitskämpfer Nelson Mandela, aber eine Nummer kleiner ebenso für zahllose Erfinder, Stifter und Bürgermeister. Was ist ein Stadtplan mit all seinen Straßennamen anderes als ein Netz aus Vorbildern, die sich auf bestimmte Weise so verdient gemacht haben, dass die Allgemeinheit sie nicht vergessen mag?

Doch den modernen Vorzeigepersönlichkeiten droht Gefahr: nicht nur von andersdenkenden Gegnern oder durch Verantwortliche von Missständen, denen sie sich entgegenstemmen. Nein, auch durch ihre Follower selbst. Für viele Spürhunde ist das Demaskieren von Volksheiligen und Ehrenträgern nämlich zum internetbewehrten Sport geworden. Heute haben es Vorbilder – je öffentlicher, desto mehr – deutlich schwerer als noch vor wenigen Jahrzehnten, als Personen des öffentlichen Lebens unangekränkelt verehrt wurden, was auch daran lag, dass man in der medialen Vermittlung bloß ihre Schokoladenseite zu sehen bekam und nur die Hälfte über sie wusste. Die wenigen Massenmedien jener Zeit hielten dicht. Persönliche Verfehlungen galten als Privatsache und konnten Karriere und Image eines Vorbilds nicht leicht zerstören.