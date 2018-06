Dieser Artikel stammt aus dem Hamburg-Teil der ZEIT Nr. 3 vom 12.1.2017. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Suppe, Kaffee, Punsch. Hilft alles nichts. Es ist zu kalt. Minus vier sagt die Wetter-App, also trippelt man auf der Stelle oder sucht die Nähe der Heizpilze. "Punsch unterm Dach", eine Hamburger Institution, wie jedes Jahr ausgerichtet von Eugen Block himself. Unterm Dach heißt: unterm Vordach des Grand Elysée. Im Freien.

"Seid ihr auch warm genug angezogen?", fragt, diagnostisch messerscharf, der Herr Professor Greten. Heiner Greten, sogenannter ehemaliger Leibarzt Helmut Schmidts und von Ski-Toni-haft gegerbter Lässigkeit. Nein, sind wir nicht. Selbst die Pressefotografen, Dachpunsch-erfahren, fliehen regelmäßig ins Hotel-Entrée, um sich aufzuwärmen.

In dieser Perspektive der coolste Typ am Platz: Albert Darboven. Trägt überm Anzug ein Daunenjäckchen mit Patchwork-Optik. Das Teil ist zu kurz, drunter lugen die Sakkoschöße hervor. Solche Jacken hat man zuletzt bei Berliner Hipstern gesehen, betont unmodisch an der Grenze zur Hässlichkeit und gerade deshalb: total schick.

Ist dieses Jäckchen nicht viel zu dünn? Und sind diese Loafer (mit Goldschnalle, eigentlich Treter zum Schlendern über die Piazza irgendeiner italienischen Kulturstadt), sind die nicht ein Versprechen auf eine Lungenentzündung? Noch nicht mal einen Pulli hat er unterm Jackett, nur ein weißes Hemd plus roter Krawatte (Giraffenmuster. Hagenbeck-Merchandise?).

Er steht einfach da, eine Hand in der Hosentasche, und nimmt die Honneurs entgegen, Typ edel gealterter Dean Martin. Punsch passt da eigentlich nicht, aber Whiskey wird nicht serviert.

Wer da war: Dagmar Berghoff, Karl-Joachim Dreyer, Dorothee Stapelfeldt, Peter Tschentscher