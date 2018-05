Wonach Juniorprofessoren bewertet werden, ist unklar.

Die erste Professur sorgt für Feierlaune. Sekt! Die Uni freut sich auch, wieder eine Berufung eingetütet. Kann losgehen! Für jene 1600 Wissenschaftler, die ihre Karriere auf einer Juniorprofessur begonnen haben, folgt das Unbehagen auf dem Fuße: Schon nach drei Jahren wird ihre Leistung begutachtet. Läuft es gut, gibt es eine Verlängerung um weitere drei Jahre. Doch was an der eigenen Arbeit eigentlich bewertet wird, wissen viele nicht. Sie sitzen in der Karriere-Blackbox.

Herausgefunden hat das die Deutsche Gesellschaft Juniorprofessur (DGJ) in einer Umfrage unter 501 Juniorprofessoren. Nur 36 Prozent halten die Kriterien, nach denen sie evaluiert wurden, für transparent; nur 15 Prozent waren überhaupt daran beteiligt, die eigenen Bewertungskriterien auszuhandeln. Die Hälfte kennt nicht einmal die entsprechenden Richtlinien ihrer Universität. Beide Seiten orientieren sich an gefühlten Großkriterien: Publikationen (sehr wichtig), Drittmittel (wichtig), Lehre (unwichtig). Aber was heißt das schon? Wer ein Labor aufbaut, sollte anders evaluiert werden als diejenige, die eine Monografie verfasst.

"Die Fachbereiche müssen spezifische Kriterien und Zielgrößen festlegen und diese vor Stellenantritt klar kommunizieren. Und die Juniorprofessoren und -professorinnen müssen das einfordern", sagt Jens Pöppelbuß vom DGJ-Vorstand.

Doch vielleicht ist das ohnehin alles überflüssig: 99 Prozent der Zwischenevaluationen fallen positiv aus. Aufwendig vergebene Fleißkärtchen für alle. Ideal wäre eine echte Strategieänderung: statt kurzatmigem Zwischenzeugnis eine Endbegutachtung nach sechs Jahren. Dann Entfristung. Dann Champagner.