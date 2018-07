Vor Kurzem haben wir zehn Thesen formuliert, was Hamburgs Kultur jetzt dringend braucht. Jetzt nehmen vier wichtige Akteure des Kulturbetriebs den Faden auf und diskutieren, wo die Stadt steht und was sie sich vom kommenden Kultursenator wünschen.

DIE ZEIT: Wir warten alle auf die neue Kultursenatorin. Wieso fällt es Hamburg so schwer, die Stelle zu besetzen?

Rainer Moritz: Die Kulturbehörde hat schon 2016 weitgehend ohne Barbara Kisseler arbeiten müssen, weil sie schwer krank war. Dass man sich nicht rechtzeitig nach einer Nachfolge umgesehen hat, zeigt für mich: Kultur hat eben keine Priorität.

Bettina Steinbrügge: Allerdings muss man auch zugestehen, dass es nicht einfach ist, bis zu den nächsten Wahlen in zwei Jahren jemanden zu finden, der sich auf diesen Posten einlässt – in einem nicht ganz einfachen Umfeld.

Rainer Moritz: Aber Olaf Scholz bleibt doch für immer und ewig!

ZEIT: Was meinen Sie mit "ein nicht einfaches Umfeld"? Der Posten des Kultursenators gilt in Hamburg nicht gerade als Schleudersitz.

Steinbrügge: Ich glaube, dass Kulturpolitik per se zurzeit ein sehr schwieriges Feld ist. Dadurch, dass allgemein, aber eben auch in Hamburg ein finanzwirtschaftliches Denken vorherrscht, das der Kultur nicht besonders zuträglich ist.

Joachim Lux: Ich sehe das ganz anders. Es gibt derzeit riesige Gestaltungsmöglichkeiten für die Kulturpolitik. Wie entwickeln wir unsere Städte, wie entwickeln wir eine neue bürgerliche, auch interkulturelle Stadtgesellschaft? Wie befruchtet uns der Zuwachs von außen intellektuell und künstlerisch? In einem Land, das so wohlhabend ist wie nie! Ich glaube, wir haben noch nicht begriffen, welche Chancen es gibt.

Moritz: Haben Sie den Eindruck, dass Hamburg auch Geld für eine gestaltende Kulturpolitik bereitstellen möchte?

Lux: Das ist eine andere Frage. Aber die Aufgabe, Kultur in der ganzen Breite zu stärken, mitsamt den unterschiedlichen Kulturvorstellungen verschiedener sozialer Milieus, das ist eigentlich ein großartiger Job. Da muss der beste Senator hin, den man sich denken kann!

ZEIT: Warum hat man nicht Tim Renner genommen, den ehemaligen Kulturstaatssekretär von Berlin? Der ist jetzt frei, ist Hamburger und hat es nicht weit.

Lux: Weil der Intercity zwischen Hamburg und Berlin eben nachts nicht fährt.

Alexander Schulz: Und weil es offensichtlich eine Frau sein muss.

ZEIT: Oder ist Tim Renner zu wild, zu popkulturell vorbelastet für Hamburg?

Schulz: Ich fände das super!

Lux: Auch wenn ich bezüglich Tim Renners Entscheidung, Chris Dercon an die Volksbühne zu holen, komplett auf der Gegenseite stehe: Renner ist ein gutes Beispiel dafür, welche Gestaltungsspielräume Kulturpolitik hat. Wir müssen uns derzeit fragen: Wollen wir eine Subventionskultur oder eine Kulturwirtschaft? Ist das eine böse und das andere gut? Die Kategorien sind am Verschwimmen.

Steinbrügge: Wir müssen langsam wieder über diese Kategorien sprechen. Zum Beispiel wird heute ständig der Kunstbetrieb mit der Kunst verwechselt. Für den Betrieb ist schnell Geld da, nicht aber für eine experimentelle Kunst, die vielleicht nicht mehrheitsfähig ist.

ZEIT: Das heißt, in Hamburg wird eher ein touristischer, mehrheitsfähiger Kulturbegriff gefördert?

Schulz: Ich sehe das nicht. Niemand, nicht mal Hamburg Marketing, will eine Kultur, in der anspruchsvolle neue Ideen und Kunstformen keinen Platz haben. Wenn diese Ideen dann noch mehrheitsfähig werden, umso besser! So war das mit der Hamburger Schule in der Popmusik. Die ist ja nicht weniger wertvoll oder einflussreich gewesen, weil sie später am Markt erfolgreich war.

Moritz: Ich glaube schon, dass es ein Hamburg-Spezifikum ist, Inhalte von Kunst und Literatur letztlich nicht wertzuschätzen. In Hamburg fragt man sich immer, wie man Kultur touristisch und marketingtechnisch umsetzen kann. Für die Literatur heißt das: Es soll noch mehr Festivals geben. Das Geld aus der Kulturtaxe, die auf Übernachtungen erhoben wird, darf nur in Dinge fließen, die überregionale Wirkung haben.