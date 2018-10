Mit 140 Kilo Lebendgewicht belagerte er förmlich das Instrument, auf dem er seine Stimmungen beschwor: Trauer, Freude, Spott, Liebe und Abschied.



Der Sohn kirchentreuer Eltern aus dem härtesten Stadtteil der Metropole hatte sich schon als Kind seinen Übernamen angegessen. Musikunterricht bekam er kaum, er lernte durch Zuhören. Mit 14 brach er die Schule ab, Job reihte sich an Job, doch bei jeder Gelegenheit spielte er das Instrument seines Herzens. Auf einem anderen Instrument, seiner großen heimlichen Liebe, unterlegte er Filme, musizierte in der Kirche, sogar in einer berühmten Kathedrale. Als der Junge Schüler eines bekannten Pianisten geworden war, bewies er schnell, wie meisterlich er mit seinen großen Händen eine neue Spielart beherrschte. Kaum älter als 16, trat er in Clubs und bei Partys auf, begleitete Sängerinnen, spielte und trank bis zur Erschöpfung. Und er produzierte Schallplatten: Etwa 500 Titel nahm er auf, einige wurden zu zeitlosen Hits.



Trotz seiner Erfolge als Entertainer, Sänger und Star beliebter Radio-Shows war er ständig in Geldnot. In seinen letzten Jahren wurde er zum unbestrittenen Meister eines schwungvollen Stils. Doch die erhoffte Würdigung als Künstler blieb aus. Anerkennung fand er bei Gastspielen in Europa. In seiner Heimat quälte er sich dagegen durch chaotische Tourneen und litt unter übler Diskriminierung. Auf der Rückfahrt von Filmaufnahmen starb er an einer verschleppten Lungenentzündung in einem Expresszug, während eines Schneesturms. Wer war’s?

Lösung Nr. 2:

Italiens Rekord-Nationaltorwart Gianluigi "Gigi" Buffon, geb. 1978, ist innerhalb und außerhalb Italiens eine Legende. Er war u. a. viermal Welttorhüter des Jahres, mit Juventus Turin siebenmal italienischer Meister, 2010 Weltmeister, und er will bei der WM 2018 dabei sein